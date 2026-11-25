Студено утро и постепенно увеличение на облачността очакват България в сряда, 25 ноември. Вятърът ще отслабне и ще стихне, а през деня валежи не се очакват. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните – между 5° и 10°, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

„В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне.“ — Национален институт по метеорология и хидрология

Сутринта в равнинната част от страната на места видимостта ще бъде намалена. От запад облачността ще започне да се увеличава, но до края на деня валежи не се очакват.

В София прогнозата е за минимална температура около минус 5° и максимална около 5°. Във Видин стойностите ще бъдат между минус 3° и 7°, в Плевен – между минус 1° и 8°, а във Велико Търново – между минус 1° и 8°. В Шумен се очакват температури от минус 2° до 7°, а в Силистра – от 0° до 6°.

Студено и облачно в планините

В планините ще има променлива облачност. На връх Ботев температурите ще бъдат между минус 14° и минус 6°, а на връх Мургаш – между минус 8° и минус 1°. По Черноморието максималните температури ще достигнат 9°-10° при променлива облачност.

Промяната ще започне през нощта срещу четвъртък, когато в Западна България се очакват валежи от сняг. В четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета снегът ще преминава в дъжд, а валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България.

Източници: weather.bg