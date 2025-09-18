Българите купуват имоти „на сляпо“

Какво ще се случи с цените на жилищата след влизането в еврозоната? Това е най-честият въпрос, който се обсъжда по време на всички конференции, кръгли маси и дискусии, касаещи имотната сфера. Някои казват, че цените сега растат, заради смяната на валутата у нас след 1 януари 2026 г. Други са мнение, че ще има лек ръст на цените след въпросната дата. Трети смятат, че повишаването на доходите и ниските лихви по ипотечните заеми са факторите, поради които наблюдаваме двуцифрен процент на покачване на цените на имотите.

Разликата на пазара на имоти през 2025 г. спрямо предходни години е, че ако преди най-активен пазарът беше последното тримесечие на годината, то през 2025-та наблюдаваме активност от страна на купувачи през цялата година. Причината е, че много от купувачите са на мнение, че цените на жилищата ще скочат още повече през 2026-та, коментират анализатори. Но допълват, че тези очакванията са нереалистични и дават пример с това какво се е случило в други държави с цените на имотите веднага след приемането на еврото – рязък скок в стойността на квадратен метър жилищна площ не е имало. По-скоро се е наблюдавало плавно покачване, което е варирало между 8% и 12% през първата година след смяната на валутата.

В момента сме свидетели и на доста грешки, които правят купувачите. Една от тях е, че купуват, не първи, не втори, а трети имот със 100% банков заем, като дори не разполагат със сумата за покриване на разходите по покупко-продажбата. Посредници припомнят, че покупката на жилище с ипотека, е дълъг процес, който отнема до 30 години, в които купувачът всеки месец трябва да връща кредита. На фона на динамичния живот, който живеем (особено след пандемията, причинена от коронавируса) подобен дългосрочен заем е меко казано „нелогичен“.

Успокоението за тези смели инвеститори, купили имот със 100% банково участие, е че няма индикации лихвите по ипотечни заеми да се повишат рязко след влизането ни в еврозоната. Анализатори обаче припомнят, че банките у нас имат право да избират дали да се вържат към индекса на Европейската централна банка или към местен индекс. Очаква се да си останат към местен индекс, тъй като са страшно ликвидни, поради наличието на голяма депозитна база.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg