Българите купуват имоти „на сляпо“

Какво ще се случи с цените на жилищата след влизането в еврозоната? Това е най-честият въпрос, който се обсъжда по време на всички конференции, кръгли маси и дискусии, касаещи имотната сфера. Някои казват, че цените сега растат, заради смяната на валутата у нас след 1 януари 2026 г. Други са мнение, че ще има лек ръст на цените след въпросната дата. Трети смятат, че повишаването на доходите и ниските лихви по ипотечните заеми са факторите, поради които наблюдаваме двуцифрен процент на покачване на цените на имотите.
Разликата на пазара на имоти през 2025 г. спрямо предходни години е, че ако преди най-активен пазарът беше последното тримесечие на годината, то през 2025-та наблюдаваме активност от страна на купувачи през цялата година. Причината е, че много от купувачите са на мнение, че цените на жилищата ще скочат още повече през 2026-та, коментират анализатори. Но допълват, че тези очакванията са нереалистични и дават пример с това какво се е случило в други държави с цените на имотите веднага след приемането на еврото – рязък скок в стойността на квадратен метър жилищна площ не е имало. По-скоро се е наблюдавало плавно покачване, което е варирало между 8% и 12% през първата година след смяната на валутата.
В момента сме свидетели и на доста грешки, които правят купувачите. Една от тях е, че купуват, не първи, не втори, а трети имот със 100% банков заем, като дори не разполагат със сумата за покриване на разходите по покупко-продажбата. Посредници припомнят, че покупката на жилище с ипотека, е дълъг процес, който отнема до 30 години, в които купувачът всеки месец трябва да връща кредита. На фона на динамичния живот, който живеем (особено след пандемията, причинена от коронавируса) подобен дългосрочен заем е меко казано „нелогичен“.
Успокоението за тези смели инвеститори, купили имот със 100% банково участие, е че няма индикации лихвите по ипотечни заеми да се повишат рязко след влизането ни в еврозоната. Анализатори обаче припомнят, че банките у нас имат право да избират дали да се вържат към индекса на Европейската централна банка или към местен индекс. Очаква се да си останат към местен индекс, тъй като са страшно ликвидни, поради наличието на голяма депозитна база.
1 Сатана Z
16:43 18.09.2025
2 Бялджип
Коментиран от #19, #20
16:43 18.09.2025
3 Аз Кочо
А ето имот във Флорида от 90+ м2 на цената на кутиика в затворен комплекс-мана небесна в Мичурин
Коментиран от #12
16:45 18.09.2025
4 АМАH OT ИДИOTИ
B ДРУЖБА 2 Е НАЙ ДОБРЕ.
НЯМА ВОДА, НО Т"ВА СА ПОДРОБНОСТИ.
СУПЕР Е ЗА МИЛИЦИOHEPИТЕ. ВДИГНАХА ИМ ЗАПЛАТKИТЕ . МОГАТ ДА ВЗЕМАТ КРЕДИТ. И ПОЛУЧАВАТ ПО ДВАЙСЕТ БРУТНИ ПРИ ПЕНСИЯ. И НЕ ИМ ТРЯБВА ВОДА. НЕ Я ПИЯТ И НЕ СЕ МИЯТ 😆
16:47 18.09.2025
5 поКУРко
16:48 18.09.2025
6 Тръпчо
През последните месеци на българския имотен пазар се наблюдават първите сериозни признаци на стагнация и спад в цените на недвижимите имоти. След години на стабилен растеж и сериозни инвестиции, започват да се появяват сигнали, че пазарът е на ръба на сериозна корекция. Цените на апартаментите в големите градове, както и в някои курортни райони, вече показват значителни колебания. „От началото на есента 2025 г. наблюдаваме първите видими признаци на срив. В София цените на новоизградените апартаменти паднаха с до 8% спрямо предходния месец, а за вторичния пазар този спад е около 5%. В Пловдив и Варна цените започнаха да се коригират по-сериозно, като в някои райони спадът надвишава 10%“
Изключително важен фактор в настоящата ситуация е дълговата спирала, в която в влязла световната икономика, лихвените проценти, което оказва сериозно влияние върху покупателната способност на българските домакинства. Освен това, голямото количество ново строителство, което беше завършено през последната година, надвишава значително реалното търсене. Когато това се съчетае със застой в икономиката, последствията стават неизбежни“, заяви Стоянов.
Имотни анализатори предупреждават, че не само покупателите ще почувстват негативните ефекти, но и наемодателите могат да срещнат сериозни трудности. „Наемните цени в столицата вече започнаха да намаляват, особено за имоти в по-малките квартали и старите сгради,
16:50 18.09.2025
7 Тръпчо
„Няма как да очакваме имотите да запазят стойността си в условията на намалено търсене и сериозни икономически проблеми. Строителните компании ще се наложи да преразгледат своите проекти, а много инвеститори ще бъдат принудени да задържат имотите си или да ги продават на по-ниски цени“, прогнозират анализаторите. Възможността за спад в цените на имотите ще бъде сериозно изпитание за всички участници на пазара — от частни лица, през фирми за недвижими имоти, до банковия сектор, който вероятно ще изправи пред себе си нови предизвикателства с увеличаването на необслужваните кредити.
Апартамент от 80 кв. м в престижен столичен квартал вече струва колкото вила в Италия с няколко декара двор – сравнение, което мнозина определят като смехотворно.
Според брокери все повече потенциални купувачи се замислят по-дълго преди да пристъпят към сделка. Причината е усещането, че цените в столицата не отговарят на реалността и надвишават възможностите на масовия купувач. Експерти предупреждават, че при тези нива пазарът може да се охлади, тъй като разминаването между доходи и ц
Коментиран от #11
16:52 18.09.2025
8 Тръпчо
Според експерти стремежът на инвеститорите да намалят разходите за строителство води до компромиси с качеството, докато цените на жилищата продължават да растат. Това поражда сериозно недоволство сред клиентите, които плащат рекордни суми за имоти, чието реално качество не отговаря на очакванията. Анализатори прогнозират, че ако практиката продължи, доверието към новото строителство ще отслабне, а пазарът може да се изправи пред корекция.
Спекулациите изкривяват пазара на имоти у нас
Все по-често жилища в България се купуват не за живеене, а с цел препродажба или отдаване под наем на завишени цени. Тази спекулативна вълна изкуствено надува стойността на имотите и прави достъпът до собствен дом все по-труден за обикновените семейства. Брокери признават, че част от сделките се извършват от инвеститори, които държат жилищата празни, докато чакат цените да скочат още. В резултат на това цели квартали остават слабо населени, а социалната среда в тях не се развива. Експерти предупреждават, че подобно изкуствено покачване на цените може да доведе до „балон“, чието спукване би имало тежки последи
16:53 18.09.2025
9 az СВО Победа80
1. След влизането в еврозоната лихвите ще се определят от Франкфурт /т.е. от ЕЦБ/.
2. Досега не е ясно какъв ще бъде обменният курс лев/евро. И той ще бъде определен от Франкфурт /т.е. от ЕЦБ/. Съгласно т.н. "конвергентен доклад" курсът ще е 1.95583 ± 15%. Едва ли ще е на "-", а а ко е на "+", означава към 2.30лв. за 1 евро.
3. Общо взето предстои ни голям обир!
Коментиран от #17
16:54 18.09.2025
10 Успех инвеститУри
Докато цените на новите жилища в България достигат рекордни нива, обстановката около много от тях изглежда повече като строителна площадка, отколкото като обитаем квартал. Кални улици, липса на асфалт, разбити тротоари и непочистени терени са ежедневие за новите собственици. Жителите често се оплакват от мизерни условия – кал, боклуци и липса на елементарна инфраструктура. В някои райони дори се появяват плъхове, което създава риск от разпространение на болести и поставя под въпрос здравословната среда за живот. Купувачи, инвестирали стотици хиляди евро в „луксозни“ апартаменти, се чувстват измамени, когато откриват, че около тях няма нормален достъп, канализация или поддържана градска среда. Експерти коментират, че липсата на контрол и координация между строителните фирми и общините е сред основните причини за този хаос.
16:54 18.09.2025
11 Аз Кочо
До коментар #7 от "Тръпчо":"Апартамент от 80 кв. м в престижен столичен квартал вече струва колкото вила в Италия с няколко декара двор – сравнение, което мнозина определят като смехотворно."
Хахаха вуе тук ме цитират мен с вилата в Рим която според теб била на две туби бензин от Рим.
Вуе още чакам да ми покажеш такава вила на ТРИ туби бензин от София на подобна цена ама все си чакам. Хахаха
17:00 18.09.2025
12 Корекция
До коментар #3 от "Аз Кочо":Имот във Филаделфия
Коментиран от #13
17:06 18.09.2025
13 Финикс
До коментар #12 от "Корекция":Вие не можете да четете, хахах
17:07 18.09.2025
14 Всичко
Коментиран от #15
17:08 18.09.2025
15 Мен
До коментар #14 от "Всичко":Тези цикли се редуват често. Но този пазар е най бавния. Въпреки това сривът на запад вече започна. Значи скоро ще е тук
17:11 18.09.2025
16 Балона се надува и няма край
17:17 18.09.2025
17 Разпространяваш
До коментар #9 от "az СВО Победа80":фалшиви новини и провокации. Курсът лев-евро е фиксиран и вече обявиха че няма да се променя при влизането в ЕЗ. Тези твои 15% са измислени и целят паника.
Моля администраторът да изтрие постовете на този провокатор
17:17 18.09.2025
18 Аз Кочо
17:35 18.09.2025
19 работника
До коментар #2 от "Бялджип":Така беше.Жена ми изплати две панелки с 15 долара.В онези блажени времена работех в Кувейт за 1800долара.Голямо благодаря на комунягите за инфлацията.А по времето на Живков 1долар беше равен на 0.83лв.!?Ако пък знаех,че от това държава няма да се получи никога нямаше да се върна.Все се надявах,че аха,все нещо ще стане.Не стана,а изплува мръсната пяна.
Коментиран от #21
17:45 18.09.2025
20 Жигулка
До коментар #2 от "Бялджип":Тогава изпитах кеф. За един САЩ долар с приятел изядохме в бистро 19 /деветнадесет / телешки кюфтета.
17:49 18.09.2025
21 Баща
До коментар #19 от "работника":ми също по време на хиперинфлацията 1996та получи апартамента ни реално безплатно. Ипотеката се стопи и стана колкото един сандвич.
Умните хора знаят: по време на инфлация както сега), купувай жилища и вземай кредити които се обезценяват. Будалите спестяват, умните теглят банкови заеми :)
17:50 18.09.2025