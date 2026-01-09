"Повечето европейци живеят в къщи, а не в жилища"

През 2024 г. жилищните условия в Европейския съюз показват значителни вариации както в статута на собственост, така и в качеството и достъпността. Като цяло 68% от населението на ЕС притежава собствено жилище, докато 32% живее под наем, сочат данните на Eurostat.

Собственост срещу наем и вид жилище

Източноевропейските страни остават лидери по отношение на собствеността на жилища: в Румъния тази цифра достига 94%, в Словакия 93%, а в Унгария 92%. За България този процент е 86%. Германия е изключение сред страните от ЕС, където наемателите представляват 53% от населението, изпреварвайки собствениците. В Германия наемането е по-разпространено от средното за ЕС.

По отношение на вида жилище, 51% от населението на ЕС живее в къщи, а 48% в апартаменти. Къщите преобладават в Ирландия (90%), Нидерландия и Белгия (по 77%). Най-висок дял на обитателите на апартаменти се наблюдава в Испания (65%) и Латвия (64%). Съществува обаче ясна географска разлика: в градските райони 73% от жителите на ЕС живеят в апартаменти, докато в селските райони 83% живеят в къщи.

Размер и проблемът с пренаселеността

Средният размер на жилището в ЕС е 1,7 стаи на човек. Най-висок процент е регистриран в Малта (2,2 стаи на човек), а най-нисък в Словакия и Румъния (по 1,1 стаи всяка). Средният размер на домакинството в ЕС е двама души.

Въпреки тези средни цифри, проблемът с пренаселеността остава остър: 17% от населението на ЕС живее в пренаселени условия. Най-високите нива се наблюдават в Румъния (41%), Латвия (39%) и България (34%). На другия край са Кипър (2%) и Малта (4%). Контрапроблем е ненаселеността: 33% от населението на ЕС живее в жилища, считани за твърде големи за техните нужди, като Кипър (70%) и Ирландия (67%) са водещи.

Достъпност и качество

Жилищните разходи остават значителна част от месечния бюджет: средно домакинствата в ЕС изразходват 19% от разполагаемия си доход за жилище. Освен това цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 53% между 2010 и 2024 г.

Въпросите с качеството също са проблем: 9% от населението на ЕС не може да поддържа домовете си достатъчно топли. Най-високите проценти са регистрирани в България и Гърция (по 19%).

Екологичен отпечатък

Евростат оцени и приноса на домакинствата към емисиите на парникови газове от отопление и охлаждане. През 2023 г. тази цифра в ЕС е била 607 кг на глава от населението. Най-високите емисии са регистрирани в Люксембург (1257 кг), а най-ниските в Швеция (29 кг).

