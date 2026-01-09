Новини
Повечето европейци живеят в къщи, а не в жилища

9 Януари, 2026 19:11 862 8

Близо 70% от населението на ЕС притежава собствен имот

Повечето европейци живеят в къщи, а не в жилища - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През 2024 г. жилищните условия в Европейския съюз показват значителни вариации както в статута на собственост, така и в качеството и достъпността. Като цяло 68% от населението на ЕС притежава собствено жилище, докато 32% живее под наем, сочат данните на Eurostat.

Собственост срещу наем и вид жилище

Източноевропейските страни остават лидери по отношение на собствеността на жилища: в Румъния тази цифра достига 94%, в Словакия 93%, а в Унгария 92%. За България този процент е 86%. Германия е изключение сред страните от ЕС, където наемателите представляват 53% от населението, изпреварвайки собствениците. В Германия наемането е по-разпространено от средното за ЕС.

По отношение на вида жилище, 51% от населението на ЕС живее в къщи, а 48% в апартаменти. Къщите преобладават в Ирландия (90%), Нидерландия и Белгия (по 77%). Най-висок дял на обитателите на апартаменти се наблюдава в Испания (65%) и Латвия (64%). Съществува обаче ясна географска разлика: в градските райони 73% от жителите на ЕС живеят в апартаменти, докато в селските райони 83% живеят в къщи.

Размер и проблемът с пренаселеността

Средният размер на жилището в ЕС е 1,7 стаи на човек. Най-висок процент е регистриран в Малта (2,2 стаи на човек), а най-нисък в Словакия и Румъния (по 1,1 стаи всяка). Средният размер на домакинството в ЕС е двама души.

Въпреки тези средни цифри, проблемът с пренаселеността остава остър: 17% от населението на ЕС живее в пренаселени условия. Най-високите нива се наблюдават в Румъния (41%), Латвия (39%) и България (34%). На другия край са Кипър (2%) и Малта (4%). Контрапроблем е ненаселеността: 33% от населението на ЕС живее в жилища, считани за твърде големи за техните нужди, като Кипър (70%) и Ирландия (67%) са водещи.

Достъпност и качество

Жилищните разходи остават значителна част от месечния бюджет: средно домакинствата в ЕС изразходват 19% от разполагаемия си доход за жилище. Освен това цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 53% между 2010 и 2024 г.

Въпросите с качеството също са проблем: 9% от населението на ЕС не може да поддържа домовете си достатъчно топли. Най-високите проценти са регистрирани в България и Гърция (по 19%).

Екологичен отпечатък

Евростат оцени и приноса на домакинствата към емисиите на парникови газове от отопление и охлаждане. През 2023 г. тази цифра в ЕС е била 607 кг на глава от населението. Най-високите емисии са регистрирани в Люксембург (1257 кг), а най-ниските в Швеция (29 кг).

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе

    За България този процент е 86%

    В Пловдив всяка стара къща я бутат за да строят нова кооперация

    19:19 09.01.2026

  • 2 Аз Кочо

    "Повечето европейци живеят в къщи, а не в жилища"

    Но най много колекционери на празни имоти на глава от населението има в България хахахах

    19:21 09.01.2026

  • 3 Жоро

    Заглавие един път.....🤣🤣🤣🤣 Къщата не е ли жилище бе умници.....🤣🤣🤣🤣

    19:26 09.01.2026

  • 4 Дядо знае...

    Купувайте злато и земеделска земя! Забравете за хартийки и цифрички в банка, забравете и за кутийки в градовете, които са просто едни развъдници на плъхове от всякакъв род!
    Къща сред природата, злато да блести, чисти, домашно произведени плодове и зеленчуци, дълъг и здравословен живот, сигурност и спокойствие!
    Избягайте от т.нар. "rat race" - "плъхската надпревара" в градовете, преди да сте се побъркали или заболяли фатално!

    19:44 09.01.2026

  • 5 Хан Крум

    От заглавието разбрах,че моята къща не е жилище.
    Сега се чудя къде живея аз?
    Ааа разбрах,жилище е апартамент а аз не живея а"къщувам"

    20:04 09.01.2026

  • 6 по света и у нас

    "Гражданите" живеят в кутийки, особенно поколението на Zaгубеняците, които си купуват "апартаменти" по цели 36 кв. м. с общите площи, а на селата живеят "селяните" възрастните им родители по 1-2-ма в триетажни къщи, които са строили за да живеят с поколенята си, които обаче отлетели, към големио град и различни държави и те така...

    20:08 09.01.2026

  • 8 Йеронимус БОШ

    Значи Борислава йовчева - Мис БИКИНИ е истинска европейка ! С къща в Барселона. При това дарена от е.ача й ! Чудесно и лесно !

    20:11 09.01.2026