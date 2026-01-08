Как и кои сегменти от имотите ще промени въвеждането на еврото"

България вече е 21-вия член на еврозоната. Въпросът, който всички си задават е как това ще се отрази на пазара на недвижими имоти. В действителност още преди 20 години офертните цени на имотите у нас са в евро. Повечето ипотечни кредити също. Евроинтеграцията по отношение на валутата променя не толкова цените, колкото възможностите чуждестранни инвеститори да навлязат по-лесно на българския имотен пазар. За предприемачите въвеждането на еврото е възможност за повишени инвестиционни потоци, намален кредитен риск и разширяване на достъпа до капитал.
Силен инвестиционен сигнал към пазарите
В очакване на еврото, международните рейтингови агенции повишиха кредитната оценка на страната. През юли 2025 г. S&P и Fitch повишиха рейтинга до BBB+ със стабилна перспектива, а Scope постави България в диапазона А. Подобреният риск-профил се отрази и в по-добри условия за външно финансиране — през лятото на 2025 г. правителството пласира облигации за 3.2 млрд. EUR при свръхзаписване.
Еврозоната и ефектът върху имотите
В свой анализ по темата консултантската компания Colliers подчертават, че търговските недвижими имоти (CRE) са сред най-големите потенциални бенефициенти. Въвеждането на еврото намалява транзакционните разходи, валутния риск и банковите резерви, а това понижава цената на капитала и разширява инвеститорската база.
През първите девет месеца на 2025 г. международните инвеститори вече заемат 37% от CRE транзакциите в България — значително увеличение спрямо предходни години. Очаква се синхронизацията с европейските капиталови пазари да стимулира изграждане на висок клас офис, логистични и ESG-сертифицирани активи, което поставя София по-видимо на картата на регионалните инвестиционни центрове.
Обществени нагласи и политика
Въпреки икономическите аргументи, еврото остава тема с разделено обществено мнение. Според Евробарометър през юни 2025 г. 53% от българите се противопоставят на въвеждането, но правителството въвежда контрол върху цените за една година, за да се предотврати ценово „закръгляне“. В края на годината политическа криза предизвиква оставка на кабинета, но процесът по евровъвеждането не се забави.
Дългосрочна перспектива
Присъединяването към Еврозоната е не само технически акт, а структурно вграждане в ядрото на европейската икономическа архитектура. По-ниски лихви, повече капитал, по-малка волатилност и по-голяма инвестиционна привлекателност — всички тези аспекти поставят България в по-добри позиции за наваксване спрямо средните европейски доходи през следващото десетилетие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левът остава!
Коментиран от #8
11:29 08.01.2026
2 Хъхъ
11:31 08.01.2026
3 Факти
Коментиран от #6, #9
11:35 08.01.2026
4 Лека им пръст на имотите
11:57 08.01.2026
5 С електронно € купуваш
12:08 08.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аз Кочо
В България от 25 години имотите се продават в евро. Преди това се продаваха в Дойче марки а преди това в долари.
Питам защо и как въвеждането на еврото ще промени цените.
Вече 8 дни официалната валута в България е евро. Къде са фондовете и инвеститорите които трябваше да дойдат и да изкупят имотите и сградите за да отдават под наем. Защо цените не са скочили тройно за тези 8 дни. Нали това твърдяха брокерите и строителите през техните платени информационни сайтове?
12:21 08.01.2026
8 Тръпчо
До коментар #1 от "Левът остава!":Еврото не се внася а се печати в България. Аман от неграмотни екземпляри и проруски мекерета. по тези сайтове. На 4 януари изтеглих от банкомат 400 евро и ги харча навсякъде където пазарувам
12:24 08.01.2026
9 Мен
До коментар #3 от "Факти":Недей да обобщаваш по този глупав начин. Аз и семейството ми сме за еврото което прави твоите 100 пр абсолютна лъжа
Коментиран от #11
12:25 08.01.2026
10 Аз Кочо
Глупости!!
През 2004 до 2008 беше пълно със инвеститори от Великобритания, Ирландия, Русия.и т.н. Тогава еврото не беше официална валута. През 2008 всички те започнаха да разпродават и да бягат от тук, точно както сега. Инвестицията на чужденци в имоти в България е отрицателна.
Чудите се какво да измислите за да поддържате огъня. Но рано или късно той ще започне да тлее и ще угасне. Всички го знаете но няма как да го кажете защото е срещу вашите интереси и доходи от комисионни или продажби на смешни цени.
Вижте западна Европа, сащ, Канада, китай.и.ще разберете какво предстои.
12:38 08.01.2026
11 Човекът е уточнил ,
До коментар #9 от "Мен":че става въпрос за Българи !
Коментиран от #12
12:45 08.01.2026
12 Хаха
До коментар #11 от "Човекът е уточнил ,":Вие турците за българи ли се смятате вече?
12:47 08.01.2026