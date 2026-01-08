Как и кои сегменти от имотите ще промени въвеждането на еврото"

България вече е 21-вия член на еврозоната. Въпросът, който всички си задават е как това ще се отрази на пазара на недвижими имоти. В действителност още преди 20 години офертните цени на имотите у нас са в евро. Повечето ипотечни кредити също. Евроинтеграцията по отношение на валутата променя не толкова цените, колкото възможностите чуждестранни инвеститори да навлязат по-лесно на българския имотен пазар. За предприемачите въвеждането на еврото е възможност за повишени инвестиционни потоци, намален кредитен риск и разширяване на достъпа до капитал.

Силен инвестиционен сигнал към пазарите

В очакване на еврото, международните рейтингови агенции повишиха кредитната оценка на страната. През юли 2025 г. S&P и Fitch повишиха рейтинга до BBB+ със стабилна перспектива, а Scope постави България в диапазона А. Подобреният риск-профил се отрази и в по-добри условия за външно финансиране — през лятото на 2025 г. правителството пласира облигации за 3.2 млрд. EUR при свръхзаписване.

Еврозоната и ефектът върху имотите

В свой анализ по темата консултантската компания Colliers подчертават, че търговските недвижими имоти (CRE) са сред най-големите потенциални бенефициенти. Въвеждането на еврото намалява транзакционните разходи, валутния риск и банковите резерви, а това понижава цената на капитала и разширява инвеститорската база.

През първите девет месеца на 2025 г. международните инвеститори вече заемат 37% от CRE транзакциите в България — значително увеличение спрямо предходни години. Очаква се синхронизацията с европейските капиталови пазари да стимулира изграждане на висок клас офис, логистични и ESG-сертифицирани активи, което поставя София по-видимо на картата на регионалните инвестиционни центрове.

Обществени нагласи и политика

Въпреки икономическите аргументи, еврото остава тема с разделено обществено мнение. Според Евробарометър през юни 2025 г. 53% от българите се противопоставят на въвеждането, но правителството въвежда контрол върху цените за една година, за да се предотврати ценово „закръгляне“. В края на годината политическа криза предизвиква оставка на кабинета, но процесът по евровъвеждането не се забави.

Дългосрочна перспектива

Присъединяването към Еврозоната е не само технически акт, а структурно вграждане в ядрото на европейската икономическа архитектура. По-ниски лихви, повече капитал, по-малка волатилност и по-голяма инвестиционна привлекателност — всички тези аспекти поставят България в по-добри позиции за наваксване спрямо средните европейски доходи през следващото десетилетие.

