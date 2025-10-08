Новини
Жилищната криза и бездомността нарастват

8 Октомври, 2025 16:55 437 9

  • мррб-
  • оон-
  • иван иванов

България представи дългосрочната си визия за достъпни и устойчиви жилища пред ООН

Жилищната криза и бездомността нарастват - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жилищната криза се задълбочава, оставяйки милиони хора в цяла Европа и извън нея без адекватен подслон. Бездомността нараства, докато много домакинства са изправени пред непропорционални разходи за жилище, енергия и поддръжка. Това е не само социално предизвикателство, но и изпитание за способността ни да изпълним Програмата на ООН до 2030 г. Правото на достъпни жилища е не само обща цел за устойчиво бъдеще, но и основно човешко право“. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов откри участието си в срещата на министрите по въпросите на достъпността на жилищата и устойчивостта, проведена в рамките на 86-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE). Форумът събра представители на над 200 държави, сред които и заместник-министърът Дора Янкова.

Предизвикателства и приоритети в жилищния сектор

Министър Иванов очерта основните трудности, пред които е изправена България: застаряващ жилищен фонд, множество сгради в лошо състояние, незаети жилища – особено в големите градове – и недостиг на социални жилища.
„Дисбалансите на пазара на жилища в България се задълбочават поради динамиката на доходите и нарастващите разходи за жилища“, подчерта той.

Държавата инвестира в енергийна ефективност и устойчивост

Министърът посочи, че българското правителство активно инвестира чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и европейски програми в обновяване на жилищни сгради. Целта е постигането на минимум 30% икономия на първична енергия на сграда.
„Тези усилия намаляват разходите на домакинствата и удължават живота на сградите“, заяви Иванов.

Между 2015 и 2024 г. чрез Националната програма за енергийна ефективност са обновени над 2000 многофамилни жилищни сгради, което е довело до по-ниски сметки за енергия и по-комфортна жилищна среда. Програмата ще продължи до 2029 г. с финансиране от националния бюджет.

Национална жилищна стратегия до 2050 г.

Сред основните теми на срещата бе и разработването на Национална жилищна стратегия до 2050 г., която цели да осигури дългосрочни решения за достъпност, устойчивост и социална приобщеност.
Документът ще насърчава публични и частни инвестиции и ще бъде в синхрон с Цел 11 на ООН – „Устойчиви градове и общности“.

Поглед към бъдещето: устойчиви и приобщаващи общности

В заключение министър Иванов подчерта, че жилищната политика трябва да отчита демографските промени – миграция, застаряване на населението и променящи се нужди на обществото. „Необходимо е да гарантираме адаптация към климата при оформянето на бъдещето на нашите градове и общества за изграждането на устойчиви общности и правото на жилище“, посочи той.

Международни ангажименти за достъпни и устойчиви жилища

По време на форума министрите обсъдиха ангажименти, които ще осигурят пътна карта за устойчиви реформи в жилищната политика. Те стъпват върху Женевската харта на ООН за устойчиво жилищно строителство, Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и Новата градска програма, поставяйки фокус върху социалната справедливост, икономическата ефективност и климатичната устойчивост.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    На Ганчо ще му слагат глоба от по 100лв на необитаема стая. Стаите, дето са насъбрали покъшнина от 3 поколения се броят за необитаеми.

    Коментиран от #3

    16:59 08.10.2025

  • 2 си дзън

    5 1 Отговор
    Подобни срещи са ярък пример за нищоправене.

    16:59 08.10.2025

  • 3 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Едно годишно данъче от 100евро/м2 за всички имоти на руснаци ще реши въпроса.

    17:01 08.10.2025

  • 4 Име

    3 0 Отговор
    Ние такъв проблем нямаме! Ние от 9.5 милиона, сега сме малко под 6 милиона.

    Коментиран от #5

    17:01 08.10.2025

  • 5 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Няма празни пространства. България има ресурса да изхрани и подлсони над 50млн човека.

    17:04 08.10.2025

  • 6 благодарение на тез хубавци

    3 0 Отговор
    самозабравили се и некадърни на снимката
    харчещи данъците си за бункера

    Жилищната криза и бездомността нарастват

    17:04 08.10.2025

  • 7 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Най важното за едно младо семейство което иска да създаде поколение е сигурен дом и добре платена работа... За това млади хора бягат всеки ден от бгкочината

    Коментиран от #8, #9

    17:09 08.10.2025

  • 8 Абдул от Кабул

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Палестинците са народа с най-висок естествен прираст на глава от населението.

    17:14 08.10.2025

  • 9 5238

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Аз пък виждам повече хора, които се връщат. Ама явно на теб друго ти нареждат да пишеш

    17:16 08.10.2025