Санират 130 жилищни сгради в София

11 Август, 2025 17:55 650 10

40 от сградите ще се обновят по Етап 1 на Плана до края на месец юни 2026 година

Санират 130 жилищни сгради в София - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Столична община 130 многофамилни жилищни сгради ще бъдат санирани със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. 40 от сградите ще се обновят по Етап 1 на Плана до края на месец юни 2026 г., а останалите са по втория етап. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на работна среща днес с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност.

Целта на срещата бе да се уточни ходът на изпълнението на програмата в най-голямата община в България, възникнали технически и административни въпроси, проблеми при изпълнението и спазването на поставените графици. „Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца“, каза още заместник-регионалният министър пред представителите на местната власт. Тя призова районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в ББР и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет. „За да няма хаос и объркване, се готви прецизно структуриране“, отбеляза Дора Янкова.

„Министерството и градоначалниците сме в една лодка по изпълнението на програмата, а целта ни е парите да стигнат до хората и да се промени качеството им на живот. Радвам се, че в 14-те столични районна сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им“, коментира още зам.-министър Янкова.

Представителите на местната власт благодариха на заместик-министър Янкова и екипа в министерството, който работи по процедурата, за диалогичността, добрата комуникация и отворените врати при решаването на различните казуси.

България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бою циганина

    4 1 Отговор
    представям ви ромското включване, качеството ми е дъ бест

    17:58 11.08.2025

  • 2 овце

    8 1 Отговор
    всичко е за едни пари лепенето на стиропор не е саниране, а отбиване на номера.

    17:59 11.08.2025

  • 3 Жив обир

    7 1 Отговор
    на милиони от европейските данъкоплатци с криминална схема !

    18:00 11.08.2025

  • 4 Никой

    4 1 Отговор
    Ментят нещо.

    Коментиран от #6

    18:05 11.08.2025

  • 5 Нови грешни пари

    5 1 Отговор
    в офшорните сметки!

    18:16 11.08.2025

  • 6 Не ментят,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    а усвояват, перат и делят.

    18:19 11.08.2025

  • 7 пешо

    4 1 Отговор
    там е голямата далавера

    18:25 11.08.2025

  • 8 Рапанчо

    4 1 Отговор
    Все си мисля, че е по-добре нищо да не се прави, отколкото да се прави нещо, но некачествено. Нека да не се заблуждаваме, в България няма качествени строители. Всичко се прави от самоуки майстори, които просто гледат да ти вземат парите, а резултатът от ремонта винаги е по-зле отколкото е било преди него. Така е и с новото строителство - опаковката лъскава, а живота в коптора мъка и трагедия.

    18:36 11.08.2025

  • 9 Бива Баце, еваллата

    2 0 Отговор
    Платил съм на Баце, за мене има, не остана много за сканирането, но там никой и не очаква много. От ОП и ДДС се живее в тая държава.

    18:47 11.08.2025

  • 10 СТИГА

    1 0 Отговор
    Стига с кражби чрез санирането! В Румъния монтират фотоволтаици!

    19:11 11.08.2025