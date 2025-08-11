Санират 130 жилищни сгради в София

В Столична община 130 многофамилни жилищни сгради ще бъдат санирани със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. 40 от сградите ще се обновят по Етап 1 на Плана до края на месец юни 2026 г., а останалите са по втория етап. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на работна среща днес с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност.

Целта на срещата бе да се уточни ходът на изпълнението на програмата в най-голямата община в България, възникнали технически и административни въпроси, проблеми при изпълнението и спазването на поставените графици. „Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца“, каза още заместник-регионалният министър пред представителите на местната власт. Тя призова районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в ББР и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет. „За да няма хаос и объркване, се готви прецизно структуриране“, отбеляза Дора Янкова.

„Министерството и градоначалниците сме в една лодка по изпълнението на програмата, а целта ни е парите да стигнат до хората и да се промени качеството им на живот. Радвам се, че в 14-те столични районна сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им“, коментира още зам.-министър Янкова.

Представителите на местната власт благодариха на заместик-министър Янкова и екипа в министерството, който работи по процедурата, за диалогичността, добрата комуникация и отворените врати при решаването на различните казуси.

