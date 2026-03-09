Новини
Известни личности инвестират в имоти

Известни личности инвестират в имоти

9 Март, 2026 18:21 628 5

В Румъния те създават строителни и инвестиционни компании

Известни личности инвестират в имоти - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инвестицията в недвижим имот днес, в тези несигурни времена в световен мащаб, кара дори известни личности като певци и спортисти, да се насочат към пазара на имоти с цел запазване на натрупаното състояние.

Най-пресния пример е от съседна Румъния. Певецът Петър Поп и съпругата му – известната хандбалистка Ана-Мария Танасие, създадоха марката „Ларс Резидънс“. Звездното семейство реализира и два проекта в Букурещ чрез компанията си „Зейн Азтек“. Единият е разположен в Сектор 3 на румънската столица и представлява 3-етажна сграда, състояща се от 3 секции с общо 62 апартамента. Във Boлyнтapи е започнала реализацията на комплекс от 5 къщи.

Фактът, на който трябва да се обърне внимание е, че звездната двойка навлиза на имотния пазар в северната ни съседка, в момент, в който пазарът е на най-слабите си нива за последните 6 години. През миналата година се отчете спад в продадените жилищни единици в Румъния от 5.3% спрямо 2024 г. В Букурещ и околностите този процент е още по-висок – 8.5%, с реализирани малко над 55 000 сделки.

Увеличението на ДДС-то при покупка на първо жилище, което влезе в сила от 1 август 2025 г. също допълнително изкриви пазара, а именно рязък скок на покупко-продажбите през юли и август, а традиционно силният декември отчете спад от 24% на годишна база.

На фона на тези данни възниква логичният въпрос защо играни без опит в сектора решават да навлязат на този пазар и то в момент на охлаждането му? Според анализатори, една от причините може да се крие в желание за диверсификация. Днес доходите от музика и спорт са силно зависими от пазарната конюнктура. Инвестиция в жилищен проект дава възможност за трансформиране на натрупания капитал в актив с по-дългосрочен хоризонт.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Българинът инвестира в Дубай .Така е сигурен,че парите му са на правилното място

    18:23 09.03.2026

  • 2 Лелее

    4 0 Отговор
    Ептем няма какво да пише брокерицата

    18:37 09.03.2026

  • 3 1488

    4 0 Отговор
    🐖 е известен е дубай като Думуз Ага

    18:40 09.03.2026

  • 4 асена спецова

    2 0 Отговор
    със специ сме инвестирали в дубай, шиши и бою и те кат нас

    18:49 09.03.2026

  • 5 Как върви

    3 0 Отговор
    пазара на прескъпите жилища в София?

    18:49 09.03.2026