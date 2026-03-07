Новини
Протест срещу поредното застрояване на терен в столичния квартал "Павлово"

7 Март, 2026 11:21 330 4

Теренът е бил отреден за детска градина

Протест срещу поредното застрояване на терен в столичния квартал "Павлово" - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В столичния квартал "Павлово" днес се проведе протест срещу плановете за строеж на жилищна сграда върху терен, отреден за детска градина още през 1976 година.

На място се събраха десетки жители с плакати „Детска градина, не блокове“ и „Децата или бетона“, за да изразят недоволството си от решението на новите собственици да изградят жилищно пространство с площ 10 650 кв. метра, вместо учебно заведение.

Това е последният наличен терен за детска градина в района. Във всички други квартали като "Манастирски ливади", "Княжево" и "Кръстова вада" вече няма места за нови детски градини.

Майки от района подчертават, че има сериозен недостиг на места за деца. Таксите за частните детски градини достигат 613 евро месечно и ще се увеличат на 675 евро от следващия месец. „Има много млади семейства, които първи ще имат деца. Не може на всякъде да се строят блокове, а децата да останат без място за детска градина“, заяви една от родителките.

От Столична община не са изпратили представител на място, за да обясни ситуацията на гражданите. Жителите предупреждават, че ще продължат протестите, докато проблемът не бъде решен.

София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 3 Отговор
    Големите бизинисмени имат право да инвестират, защото така те издържат държавата!

    11:23 07.03.2026

  • 2 Кольо

    3 2 Отговор
    Ако има процедура, с която можете да задължите в частен имот да се построи нещо различно от намерението на собственикът му, моля да споделите. Ако общината не направи заменка, там блок няма да има, но и ДГ никога няма да има.

    11:24 07.03.2026

  • 3 Сила

    1 2 Отговор
    "Манастирски ливади " и " Кръстова вада " не са софийски квартали и там не живеят софиянци а провинциалисти !!! Ако се върнат по родните си места ще имат детски градини и училища за децата си !!! Никой не ги е карал насила да идват и да се заселват по ливадите и вадите край София ....!!!

    Коментиран от #4

    11:26 07.03.2026

  • 4 Трактор

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Хахахха, разсмя ме. Проблемът не е географски, а градоустройствен, жълтопаветникооооооо. Ти лятото на Дианабад ли се печеш или някъде другаде? Аман от селняни със софийско месторождение!

    11:29 07.03.2026