Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Луксозни жилища у нас на цена над 2 милиона евро
  Тема: Недвижими имоти

Луксозни жилища у нас на цена над 2 милиона евро

10 Март, 2026 14:21 739 16

  • imot.bg-
  • апратаменти-
  • милиони-
  • цени-
  • лукс

Намират се в София, Варна и Бургас

Луксозни жилища у нас на цена над 2 милиона евро - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Темпът на поскъпване на жилищата продължава. Това се отнася не само за масовия среден цени сегмент, но и при луксозните имоти. Ако допреди 3-4 години говорихме къде в София могат да се купят апартаменти над 1 милиона евро и какво представляват, то днес мизата е в пъти вдигната и вече говорим за офериране на апартаменти на цени на 2 милиона евро и то не само в София. Подобни луксозни изпълнения се продават вече и в двата морски града – Варна и Бургас. Оферират се 4-стайни, многостайни апартаменти и мезонети.

Ето и 5-те най-скъпи предложения от сайт №1 за имоти - imot.bg

1. Център (София) – 2 460 000 EUR (виж повече)

4-стайният апартамент се намира в сграда на бул. „Витоша“ в близост до НДК. Разгънатата му застроена площ е 239 кв.м. и се намира на 19-ти от 23 етажа. Проектиран е от интериорен дизайнер, като по този начин предлага модерна визия и комфорт, високи тавани и панорамни гледки. Напълно оборудваната кухня се отваря към голяма всекидневна и прекрасна тераса.

2. Изгрев (София) – 2 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с разгъната застроена площ от 600 кв.м, разпределени на две нива – партер и първи етаж. Имотът представлява open-space пространства с изключителна гъвкавост при използване. Той може да бъде завършен като модерен офис с представителен вход и излаз към собствен двор или да се преустрои изцяло в просторен апартамент.

3. Местност Салтанат (Варна) – 2 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент в сграда от 2006 г. с разчупена архитектура и площ от 430 кв.м и тераса от 300 кв.м. Имотът се намира в самото сърце на Морската градина. Пространството е организирано функционално и хармонично, включвайки 4 просторни спални и 4 модерни бани и огромна панорамна дневна.

4. Лазур (Бургас) – 3 000 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с площ от 470 кв.м. Обединени са два тристайни апартамента. Имотът е полуобвазеден с гъвкаво разпределение, което дава възможност за гъвкави интериорни решения. В цената са включени и 2 подземни паркоместа.

5. Лазур (Бургас) – 3 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с площ 600 кв.м, разположена на 6-ти етаж в сграда, построена през 2020 г. Изградена е от висок клас строителни материали, разполага с широки, стилно завършени общи части, видеонаблюдение, физическа охрана и контролиран достъп.

В района на мол Парадайс и метростанция Витоша в столичния квартал Лозенец се продава и цяла жилищна нова сграда. Разгънатата ѝ застроена площ е 1930 кв.м, а офертната стойност 5 млн. EUR. Разполага с 14 паркоместа, а жилищата се предават със завършени санитарни помещения, а стените и подът са готови за боя и настилки.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Счетоводителя

    10 1 Отговор
    Е га ти простотията,да дадеш толкова пари за апартамент.Би го купил някой селски бек,да покаже статус

    14:25 10.03.2026

  • 2 Парички

    4 0 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола!

    14:28 10.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ЗАНИМАВАМ СЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. ДАЖЕ ИМАМ АМЕРИКАНСКИ ПАТЕНТ.
    ПРИ НАС ВСИЧКО СЕ СМЯТА МНОГО ЯКО - ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ТРУД И Т.Н.
    ..
    И МОГА ДА ВИ УВЕРЯ ЧЕ ДАЖЕ В АМЕРИКА С ПАРКЕТ, ЕДРОПЛОЩЕН ФАЯНС И ЛУКС УРЕДИ И МАЗИЛКИ - СУПЕРЛУКС
    ... ВСИЧКО В БЪЛГАРСКИ ЕКВИВАЛЕНТ
    ОТ 500 ЕВРО НА КВ.МЕТЪР НАГОРЕ
    Е ИМОТНА ИЗМАМА

    14:31 10.03.2026

  • 4 просто питам

    7 2 Отговор
    Кой нормален ще затвори милиони в миришеща на прокиснало зеле и мухъл кооперация в центъра на София?!

    Коментиран от #13

    14:32 10.03.2026

  • 5 Аква

    6 1 Отговор
    Малко е. За тоя шоурум на снимката ще дам 10 млн.еврака. Само да го съборя и изравня със земята. Кой ще купи такова грозно хале???

    14:32 10.03.2026

  • 6 Бонев

    5 1 Отговор
    Имоти има,купувачи няма.

    14:35 10.03.2026

  • 7 Българин

    1 6 Отговор
    В София нормален апартамент за под 1,5 млн евро не може да се намери!
    Това са фактите!

    14:35 10.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СЪЩОТО НЕЩО В МНОГО АКТУАЛНИЯ ЩАТ КОЛОРАДО
    .... КЪДЕТО БЯГАТ БЕЛИТЕ ДЕБИЛИ
    ......
    ИДВА НА СЪЩАТА ЦЕНА С ПОНЕ 50 ДЕКАРА ЗЕМЯ
    .....
    ЕДИН ДВОРЕЦ Е ВЕЛИЧЕСТВЕН КОГАТО ОКОЛО НЕГО. Е
    МНОГО ШИРОКО:)

    14:38 10.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдда

    2 1 Отговор
    Има и в други български градове – Русе, Стара Загора, Плевен.

    14:40 10.03.2026

  • 11 Аз Кочо

    7 1 Отговор
    За тези пари се купува не апартамент а малко имение или къща.в Кан, Бордо, навсякъде в Испания, итлаия, Ел ей, Флорида, лас Вегас и НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.
    Защо по дяволите ако някой има тези пари ще ги набие у бъ бъ? Хахаха

    Коментиран от #12

    14:41 10.03.2026

  • 12 ...........

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аз Кочо":

    Бургас е толкова западнал ...

    14:44 10.03.2026

  • 13 Познавам един

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "просто питам":

    Вуи му викат и се подвизава по имотните форуми

    14:45 10.03.2026

  • 14 Доко

    0 2 Отговор
    Аз мисля че са много хубави, но са недостъпни. Може би Кочо ше каже как да си ги купим, макар че се съмнявам да каже че тези цени са завишени. Но за негов ужас това са фактите, а неговото "Ще" е кристална топка по кабеларката.

    14:48 10.03.2026

  • 15 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    4 1 Отговор
    ЗА ДА СИ КУПИШ ТАКЪВ ИМОТ НА ТАЗ ЦЕНА ТРЯБВА ДА СИ ОГРОМНА ПЕРАЛНЯ НА МРЪСНИ ПАРИ С ИЗВРАТЕНО ЧУВСТВО ЗА ПАТРИОТИЗЪМ!!!!!! УЖАС!

    14:48 10.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕДИН ОТ НАЙ ИЗВЕСТНИТЕ СЪВЕТСКИ ПОЛЯРНИЦИ
    И МОРЕПЛАВАТЕЛИ , ЧЛЕН НА ЦК НА КПСС СИ ПОСТРОИЛ ОГРОМНА
    КЪЩА
    .... И ИСКА ДА СЕ ПОХВАЛИ НА ВСИЧКИ ... ПОКАНИЛ
    ПО ЕДНО ВРЕМЕ И СТАЛИН ...ЯЛИ ПИЛИ И СЕ ВЕСЕЛИЛИ ....
    И СТАЛИН КАТО ИЗЛИЗАЛ НАПИСАЛ В КНИГАТА
    ЗА ГОСТИ
    " МНОГО ХУБАВА ДЕТСКА ГРАДИНА "
    .....
    СЕЩАТЕ СЕ КАКВО Е СТАНАЛО СЛЕД ТОВА С ОГРОМНАТА КЪЩА :) СОБСТВЕНИКА НЕ Е БИЛ РЕПРЕСИРАН .. САМО ПОДАРИЛ КЪЩАТА

    14:53 10.03.2026