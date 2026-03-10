Луксозни жилища у нас на цена над 2 милиона евро

Темпът на поскъпване на жилищата продължава. Това се отнася не само за масовия среден цени сегмент, но и при луксозните имоти. Ако допреди 3-4 години говорихме къде в София могат да се купят апартаменти над 1 милиона евро и какво представляват, то днес мизата е в пъти вдигната и вече говорим за офериране на апартаменти на цени на 2 милиона евро и то не само в София. Подобни луксозни изпълнения се продават вече и в двата морски града – Варна и Бургас. Оферират се 4-стайни, многостайни апартаменти и мезонети.
Ето и 5-те най-скъпи предложения от сайт №1 за имоти - imot.bg
1. Център (София) – 2 460 000 EUR (виж повече)
4-стайният апартамент се намира в сграда на бул. „Витоша“ в близост до НДК. Разгънатата му застроена площ е 239 кв.м. и се намира на 19-ти от 23 етажа. Проектиран е от интериорен дизайнер, като по този начин предлага модерна визия и комфорт, високи тавани и панорамни гледки. Напълно оборудваната кухня се отваря към голяма всекидневна и прекрасна тераса.
2. Изгрев (София) – 2 500 000 EUR (виж повече)
Многостаен апартамент с разгъната застроена площ от 600 кв.м, разпределени на две нива – партер и първи етаж. Имотът представлява open-space пространства с изключителна гъвкавост при използване. Той може да бъде завършен като модерен офис с представителен вход и излаз към собствен двор или да се преустрои изцяло в просторен апартамент.
3. Местност Салтанат (Варна) – 2 500 000 EUR (виж повече)
Многостаен апартамент в сграда от 2006 г. с разчупена архитектура и площ от 430 кв.м и тераса от 300 кв.м. Имотът се намира в самото сърце на Морската градина. Пространството е организирано функционално и хармонично, включвайки 4 просторни спални и 4 модерни бани и огромна панорамна дневна.
4. Лазур (Бургас) – 3 000 000 EUR (виж повече)
Многостаен апартамент с площ от 470 кв.м. Обединени са два тристайни апартамента. Имотът е полуобвазеден с гъвкаво разпределение, което дава възможност за гъвкави интериорни решения. В цената са включени и 2 подземни паркоместа.
5. Лазур (Бургас) – 3 500 000 EUR (виж повече)
Многостаен апартамент с площ 600 кв.м, разположена на 6-ти етаж в сграда, построена през 2020 г. Изградена е от висок клас строителни материали, разполага с широки, стилно завършени общи части, видеонаблюдение, физическа охрана и контролиран достъп.
В района на мол Парадайс и метростанция Витоша в столичния квартал Лозенец се продава и цяла жилищна нова сграда. Разгънатата ѝ застроена площ е 1930 кв.м, а офертната стойност 5 млн. EUR. Разполага с 14 паркоместа, а жилищата се предават със завършени санитарни помещения, а стените и подът са готови за боя и настилки.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Счетоводителя
14:25 10.03.2026
2 Парички
14:28 10.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИ НАС ВСИЧКО СЕ СМЯТА МНОГО ЯКО - ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ТРУД И Т.Н.
..
И МОГА ДА ВИ УВЕРЯ ЧЕ ДАЖЕ В АМЕРИКА С ПАРКЕТ, ЕДРОПЛОЩЕН ФАЯНС И ЛУКС УРЕДИ И МАЗИЛКИ - СУПЕРЛУКС
... ВСИЧКО В БЪЛГАРСКИ ЕКВИВАЛЕНТ
ОТ 500 ЕВРО НА КВ.МЕТЪР НАГОРЕ
Е ИМОТНА ИЗМАМА
14:31 10.03.2026
4 просто питам
Коментиран от #13
14:32 10.03.2026
5 Аква
14:32 10.03.2026
6 Бонев
14:35 10.03.2026
7 Българин
Това са фактите!
14:35 10.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КЪДЕТО БЯГАТ БЕЛИТЕ ДЕБИЛИ
......
ИДВА НА СЪЩАТА ЦЕНА С ПОНЕ 50 ДЕКАРА ЗЕМЯ
.....
ЕДИН ДВОРЕЦ Е ВЕЛИЧЕСТВЕН КОГАТО ОКОЛО НЕГО. Е
МНОГО ШИРОКО:)
14:38 10.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мдда
14:40 10.03.2026
11 Аз Кочо
Защо по дяволите ако някой има тези пари ще ги набие у бъ бъ? Хахаха
Коментиран от #12
14:41 10.03.2026
12 ...........
До коментар #11 от "Аз Кочо":Бургас е толкова западнал ...
14:44 10.03.2026
13 Познавам един
До коментар #4 от "просто питам":Вуи му викат и се подвизава по имотните форуми
14:45 10.03.2026
14 Доко
14:48 10.03.2026
15 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
14:48 10.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МОРЕПЛАВАТЕЛИ , ЧЛЕН НА ЦК НА КПСС СИ ПОСТРОИЛ ОГРОМНА
КЪЩА
.... И ИСКА ДА СЕ ПОХВАЛИ НА ВСИЧКИ ... ПОКАНИЛ
ПО ЕДНО ВРЕМЕ И СТАЛИН ...ЯЛИ ПИЛИ И СЕ ВЕСЕЛИЛИ ....
И СТАЛИН КАТО ИЗЛИЗАЛ НАПИСАЛ В КНИГАТА
ЗА ГОСТИ
" МНОГО ХУБАВА ДЕТСКА ГРАДИНА "
.....
СЕЩАТЕ СЕ КАКВО Е СТАНАЛО СЛЕД ТОВА С ОГРОМНАТА КЪЩА :) СОБСТВЕНИКА НЕ Е БИЛ РЕПРЕСИРАН .. САМО ПОДАРИЛ КЪЩАТА
14:53 10.03.2026