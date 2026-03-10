Луксозни жилища у нас на цена над 2 милиона евро

Темпът на поскъпване на жилищата продължава. Това се отнася не само за масовия среден цени сегмент, но и при луксозните имоти. Ако допреди 3-4 години говорихме къде в София могат да се купят апартаменти над 1 милиона евро и какво представляват, то днес мизата е в пъти вдигната и вече говорим за офериране на апартаменти на цени на 2 милиона евро и то не само в София. Подобни луксозни изпълнения се продават вече и в двата морски града – Варна и Бургас. Оферират се 4-стайни, многостайни апартаменти и мезонети.

1. Център (София) – 2 460 000 EUR (виж повече)

4-стайният апартамент се намира в сграда на бул. „Витоша“ в близост до НДК. Разгънатата му застроена площ е 239 кв.м. и се намира на 19-ти от 23 етажа. Проектиран е от интериорен дизайнер, като по този начин предлага модерна визия и комфорт, високи тавани и панорамни гледки. Напълно оборудваната кухня се отваря към голяма всекидневна и прекрасна тераса.

2. Изгрев (София) – 2 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с разгъната застроена площ от 600 кв.м, разпределени на две нива – партер и първи етаж. Имотът представлява open-space пространства с изключителна гъвкавост при използване. Той може да бъде завършен като модерен офис с представителен вход и излаз към собствен двор или да се преустрои изцяло в просторен апартамент.

3. Местност Салтанат (Варна) – 2 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент в сграда от 2006 г. с разчупена архитектура и площ от 430 кв.м и тераса от 300 кв.м. Имотът се намира в самото сърце на Морската градина. Пространството е организирано функционално и хармонично, включвайки 4 просторни спални и 4 модерни бани и огромна панорамна дневна.

4. Лазур (Бургас) – 3 000 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с площ от 470 кв.м. Обединени са два тристайни апартамента. Имотът е полуобвазеден с гъвкаво разпределение, което дава възможност за гъвкави интериорни решения. В цената са включени и 2 подземни паркоместа.

5. Лазур (Бургас) – 3 500 000 EUR (виж повече)

Многостаен апартамент с площ 600 кв.м, разположена на 6-ти етаж в сграда, построена през 2020 г. Изградена е от висок клас строителни материали, разполага с широки, стилно завършени общи части, видеонаблюдение, физическа охрана и контролиран достъп.

В района на мол Парадайс и метростанция Витоша в столичния квартал Лозенец се продава и цяла жилищна нова сграда. Разгънатата ѝ застроена площ е 1930 кв.м, а офертната стойност 5 млн. EUR. Разполага с 14 паркоместа, а жилищата се предават със завършени санитарни помещения, а стените и подът са готови за боя и настилки.

