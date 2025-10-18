Висок месечен доход за собствениците на жилища на бул. "Витоша" (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в центъра на София. Разположен е на бул. "Витоша" и може да бъде нает срещу 3000 EUR на месец.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
За това всеки ден обнадеждаващи статии за недвижимости...
08:05 18.10.2025
2 БеГемот
08:19 18.10.2025
3 Мечтиии...
08:31 18.10.2025
4 Накратко
Коментиран от #5
08:39 18.10.2025
5 Викаш
До коментар #4 от "Накратко":ти 3000 евро за наем нямаш проблем да извадиш, но това на снимката ти е под нивото просто 🤣
Ех това кисело грозде, брей...
Коментиран от #6
08:42 18.10.2025
6 Ми викай си
До коментар #5 от "Викаш":Скоро ще и да плячеш
08:45 18.10.2025