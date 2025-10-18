Висок месечен доход за собствениците на жилища на бул. "Витоша" (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в центъра на София. Разположен е на бул. "Витоша" и може да бъде нает срещу 3000 EUR на месец.

