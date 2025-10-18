Новини
Висок месечен доход за собствениците на жилища на бул. "Витоша" (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

18 Октомври, 2025 08:00 912 6

Месечният наем на 3-стаен реновиран апартамент на централната пешеходна зона в София е 3000 евро

Висок месечен доход за собствениците на жилища на бул. "Витоша" (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в центъра на София. Разположен е на бул. "Витоша" и може да бъде нает срещу 3000 EUR на месец.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Имотният сектор е в застой преди голямото "БУМ".

    За това всеки ден обнадеждаващи статии за недвижимости...

    08:05 18.10.2025

  • 2 БеГемот

    3 1 Отговор
    Все си мисля че едно жилище трябва да има така нареченият домашен уют.....това мяза на поликлиника висок стандарт...

    08:19 18.10.2025

  • 3 Мечтиии...

    4 1 Отговор
    Брокерскиии...

    08:31 18.10.2025

  • 4 Накратко

    2 1 Отговор
    скъп луксозен затвор

    Коментиран от #5

    08:39 18.10.2025

  • 5 Викаш

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Накратко":

    ти 3000 евро за наем нямаш проблем да извадиш, но това на снимката ти е под нивото просто 🤣
    Ех това кисело грозде, брей...

    Коментиран от #6

    08:42 18.10.2025

  • 6 Ми викай си

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Викаш":

    Скоро ще и да плячеш

    08:45 18.10.2025