Атрактивни къщи се предлагат и в по-малките български градове (ВИДЕО)

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - просторна, панорамна къща, разположена във вилната зона на град Сливен. Имотът е с разгъната застроена площ от 450 кв.м и двор от близо 2,5 декара. Офертната цена е 445 000 EUR.
1 Чудесна къща е това.
08:09 20.12.2025
2 Масирани бомбардировки
08:26 20.12.2025
3 иван костов
Коментиран от #4
08:28 20.12.2025
4 А браво
До коментар #3 от "иван костов":Нормален човек лични пари не би хвърлил в балкана, още повече в "града на команчите"!
08:30 20.12.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #7
08:43 20.12.2025
6 вие добре ли сте
Да вкараш там 1 камара пари?
С каква цел?
Къде отиде първото правило за локацията?
Чудите се как да накарате още някой да се набута с ипотеки, че и да купи нещо насред нищото.
С двата крака сте нагазили в строителната мафия.
08:49 20.12.2025
7 Точно
До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Един километър по-горе са. Ама са запушени. Само бистра водица излиза от тях, чиста като сълза. Даже и овцете не я пият.
08:50 20.12.2025