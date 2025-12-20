Новини
Атрактивни къщи се предлагат и в по-малките български градове (ВИДЕО)

20 Декември, 2025 08:00 1 213 7

Къща с панорамна гледка в Сливен

Атрактивни къщи се предлагат и в по-малките български градове (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - просторна, панорамна къща, разположена във вилната зона на град Сливен. Имотът е с разгъната застроена площ от 450 кв.м и двор от близо 2,5 декара. Офертната цена е 445 000 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Сливен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чудесна къща е това.

    8 1 Отговор
    В сливенския балкан това нещо как се отоплява? ВиК още не е стигнало до там. И в района дебнат двукраки животни дето се оглеждат за бакър и железу. Ама нямат проблем и да и направят един тараш. Хладилника дето го видях вътре ще изкара един 50-так на вторични.

    08:09 20.12.2025

  • 2 Масирани бомбардировки

    9 4 Отговор
    И в Украйна се предлагат "атрактивни къщи", нуждаят се само от ремонт на покрива и дограмата. И някоя друга липсваща стена.

    08:26 20.12.2025

  • 3 иван костов

    8 2 Отговор
    Доста крадене трябва за такава атракция! С честен труд не става!🤥

    Коментиран от #4

    08:28 20.12.2025

  • 4 А браво

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Нормален човек лични пари не би хвърлил в балкана, още повече в "града на команчите"!

    08:30 20.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Сигур и урановите мини са на близо.

    Коментиран от #7

    08:43 20.12.2025

  • 6 вие добре ли сте

    7 1 Отговор
    Какво бъдеще има в Сливен?
    Да вкараш там 1 камара пари?
    С каква цел?
    Къде отиде първото правило за локацията?
    Чудите се как да накарате още някой да се набута с ипотеки, че и да купи нещо насред нищото.
    С двата крака сте нагазили в строителната мафия.

    08:49 20.12.2025

  • 7 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Един километър по-горе са. Ама са запушени. Само бистра водица излиза от тях, чиста като сълза. Даже и овцете не я пият.

    08:50 20.12.2025