Атрактивни къщи се предлагат и в по-малките български градове (ВИДЕО)

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - просторна, панорамна къща, разположена във вилната зона на град Сливен. Имотът е с разгъната застроена площ от 450 кв.м и двор от близо 2,5 декара. Офертната цена е 445 000 EUR.

