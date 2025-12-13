Новини
Интерес към къщи на юг (ВИДЕО)

13 Декември, 2025 08:00 870 4

Сандански е отлична локация за втори дом

Интерес към къщи на юг (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в Сандански. Имотът се оферира за 86 000 EUR. Продава се втори етаж от къща с 2 стаи, кухня, баня, тоалетна и входно антре. Новият собственик също така получава и част от правото на строеж.

Сандански / България
  • 1 Къде, къде???

    6 1 Отговор
    На Юг, това в Южна Украйна ли е?

    08:15 13.12.2025

  • 2 Кочо 🐐

    3 2 Отговор
    Имаш тъща, живееш в къща 😄

    08:18 13.12.2025

  • 3 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Абе къщите хубаво, намерили са няколко хубави мутробарокови къщета, ама ония тримата нагли дали ги намериха?

    08:25 13.12.2025

  • 4 пацо

    0 0 Отговор
    Втори дом е пасив

    08:37 13.12.2025