Интерес към къщи на юг (ВИДЕО)

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в Сандански. Имотът се оферира за 86 000 EUR. Продава се втори етаж от къща с 2 стаи, кухня, баня, тоалетна и входно антре. Новият собственик също така получава и част от правото на строеж.

