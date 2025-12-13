Интерес към къщи на юг (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в Сандански. Имотът се оферира за 86 000 EUR. Продава се втори етаж от къща с 2 стаи, кухня, баня, тоалетна и входно антре. Новият собственик също така получава и част от правото на строеж.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
