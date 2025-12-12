Нова тенденция в САЩ, която набира скорост и в България

Всичко, което се случва на американския пазар, следва и на българския. За последните Това се отнася не само за движението на цените на имотите, но и за други тенденции в сферата години практиката сочи точно това. Така например, към момента в САЩ се наблюдава силен интерес към покупката напълно обзаведени жилища. Това, макар и в по-редки случаи, вече се наблюдава и на българския пазар.

Брокери отчитат ръст в търсенето на напълно обзаведени луксозни недвижими имоти. Имотите трябва да са напълно готови за нанасяне и оборудвани, до последния домакински предмет. Тенденцията отразява доколко очакването за незабавно удовлетворение да се притежава желания имот се е превърнало в норма.

"Пандемията засили промяната", казва Стивън Вайс, брокер на недвижими имоти в William Pitt Sotheby’s International Realty в Масачузетс, цитиран от WSJ. Между борбата със забавянията във веригата за доставки, поръчването на бързи доставки и по-претенциозните си решения за дизайна на дома, много хора стават все по-нетърпеливи. „Купувачите искат да използват къщата си веднага“, казва Вайс. „Те не искат да чакат, за да седнат на дивана.“

Повече от 50% от продажбите на луксозни имоти сега се предлагат напълно обзаведени, в сравнение с около 25% преди Covid, казва Вайс, който в момента има напълно обзаведен имот с площ от 960 кв.м, обявен за 13,5 млн. USD в Алфорд, Масачузетс. Самият Вайс е купил напълно обзаведена резиденция през 2010 г.

Тези сделки са по-често срещани за вторични жилища, където удобството е от първостепенно значение и продавачите са по-малко емоционално ангажирани с обзавеждането, казва Мелиса Дженингс, агент по недвижими имоти от Далас в Briggs Freeman Sotheby’s International Realty.

Висококачествената дизайнерска естетика може да разшири кръга от купувачи, казват Бил Ернандес и Брайън Серени, агенти за недвижими имоти от Douglas Elliman, базирани в Маями Бийч. Това е особено вярно, когато външният вид съответства на специфичния стил на даден регион или е толкова отличителен, че съдържанието става неразделно от архитектурата.

Не винаги, обаче съдържанието на една къща не помага за продажбата ѝ. Агентите си спомнят къща в Маями за 30 млн. USD, декорирана от фирма от Лос Анджелис в калифорнийски стил, който не отговаря на пазара в Маями.

Напълно обзаведената продажба често е предимство и за двете страни. Продавачите могат да се възползват от по-бърза продажба. "Обзаведен имот обикновено прекарва с 25% до 30% по-малко време на пазара от празен", казва Ернандес. Купувачите могат да се установят веднага. И двете страни избягват проблеми с преместването.

"Този вид продажба е доста сложен", смята базираният в Лос Анджелис агент на Compass Дейвид Крамер, който подчертава, че трябва да се включи адвокат. Законът за недвижимите имоти урежда къщата, но мебелите са лична собственост, което създава различни данъчни последици, задължения и проблеми с оценката. Той казва, че адвокатът трябва също така да гарантира, че сделките за дома и мебелите са взаимно обусловени, за да се предотвратят спорове.

