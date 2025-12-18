Строят първия град в света под марката Mercedes-Benz (ВИДЕО)

Binghatti Developers и Mercedes-Benz обявиха планове за разработване на първия в света град под марката Mercedes-Benz. Той ще се намира в Дубай. Инвестицията е на стойност 8.2 млрд. USD.
Проектът, наречен Mercedes-Benz Places – Binghatti City, ще бъде разположен в района на Мейдан и ще се простира на повече от 10 милиона квадратни фута. Проектът бележи второто сътрудничество в областта на жилищните сгради между Binghatti и луксозната автомобилна марка, след по-ранното стартиране на Mercedes-Benz Places Dubai.
Обявяването е важен момент за Binghatti, тъй като проектът ще бъде първата изцяло генерално планирана общност в историята на предприемача.
Проектиран като град с множество кули, генералният план ще интегрира колекция от жилищни високи сгради с марката Mercedes-Benz в рамките на една градска екосистема. Проектът ще комбинира жилищни, търговски, развлекателни и обществени елементи, като дизайнът ще се ръководи от философията на Mercedes-Benz „Чувствена чистота“.
Mercedes-Benz Places – Binghatti City е предназначен да функционира като самостоятелна градска дестинация. Планираните характеристики включват луксозни жилища, търговски булеварди, културни и развлекателни зони, паркове и зелени коридори, центрове за мобилност, уелнес и спортни съоръжения, както и пространства за хранене и забавления.
Споразумението беше формализирано по време на церемония по подписване в музея на Mercedes-Benz в Щутгарт, Германия, между председателя на Binghatti Мохамед Бингати и Матиас Гайзен, член на Управителния съвет на Mercedes-Benz Group AG, отговарящ за маркетинга и продажбите.
Мохамед Бингати заяви, че проектът отразява споделен фокус върху дизайна, иновациите и дългосрочното градско развитие, добавяйки, че брандираният град има за цел да създаде напълно интегрирана жизнена среда в Дубай.
Проектът разширява стратегията на Mercedes-Benz за брандирани недвижими имоти, като превежда ценностите на марката в жилищна и градска среда.
1 РуZко-българска мафия !
09:28 18.12.2025
2 Урко
09:37 18.12.2025
3 Нещастници
09:56 18.12.2025
4 Аз Кочо
10:01 18.12.2025
5 ахаааа
10:09 18.12.2025
6 Е,така де...
Коментиран от #7
10:12 18.12.2025
7 Тръпчо
До коментар #6 от "Е,така де...":Ми то и в бг вече всеки е строител, манекенки, певици и певци, айдуци, депутати, министри и оня мало умния от Биг Брадър 2016 дето му измислиха песен. А народа тегли ли тегли кредити и "инвестира" в хоросан и кирпич да има.
10:17 18.12.2025
8 В Сащ строителите намаляват печалбата си
Lennar, един от най-големите строители на жилища в САЩ – той е насочен към масовия пазар, а не към високия клас – се справя с кризата с достъпността на жилищата и огромното количество ново предлагане на пазара на жилища по свой собствен начин, като продължава да увеличава предлагането и да увеличава обема на продажбите, вместо да намалява. Компанията строи повече жилища, но се стреми към по-ниски цени, подпомогнато от „намаляване на строителните разходи, отразяващо продължаващия фокус на компанията върху инициативи за пестене на разходи“, и продава повече жилища, но на много по-ниски цени, включително по-ниски цени на квадратен фут, като по този начин се отказва от все по-голям дял от своите маржове на печалба и нетни печалби, които станаха неприлично тлъсти през 2021 и 2022 г., когато купувачи, обсебени от свободни пари, се препираха, за да платят каквото и да е. Сега Lennar намалява цените до нивото на новоизтрезнелите купувачи.
10:40 18.12.2025
9 Будали спрете да купувате за да паднат
Сега Lennar намалява цените до нивото на новоизтрезнелите купувачи..
Така средната продажна цена на продаден дом се е сринала с 10% на годишна база до 386 000 долара. Ленар е прогнозирал средна продажна цена през първото тримесечие на 2026 г. от 365 000 до 375 000 долара. Средната точка (370 000 долара, би била най-ниската продажна цена от първото тримесечие на 2017 г. и е с 25% по-ниска от пика през третото тримесечие на 2022 г. (491 000 долара).
10:44 18.12.2025