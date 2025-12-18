Строят първия град в света под марката Mercedes-Benz (ВИДЕО)

Binghatti Developers и Mercedes-Benz обявиха планове за разработване на първия в света град под марката Mercedes-Benz. Той ще се намира в Дубай. Инвестицията е на стойност 8.2 млрд. USD.

Проектът, наречен Mercedes-Benz Places – Binghatti City, ще бъде разположен в района на Мейдан и ще се простира на повече от 10 милиона квадратни фута. Проектът бележи второто сътрудничество в областта на жилищните сгради между Binghatti и луксозната автомобилна марка, след по-ранното стартиране на Mercedes-Benz Places Dubai.

Обявяването е важен момент за Binghatti, тъй като проектът ще бъде първата изцяло генерално планирана общност в историята на предприемача.

Проектиран като град с множество кули, генералният план ще интегрира колекция от жилищни високи сгради с марката Mercedes-Benz в рамките на една градска екосистема. Проектът ще комбинира жилищни, търговски, развлекателни и обществени елементи, като дизайнът ще се ръководи от философията на Mercedes-Benz „Чувствена чистота“.

Mercedes-Benz Places – Binghatti City е предназначен да функционира като самостоятелна градска дестинация. Планираните характеристики включват луксозни жилища, търговски булеварди, културни и развлекателни зони, паркове и зелени коридори, центрове за мобилност, уелнес и спортни съоръжения, както и пространства за хранене и забавления.

Споразумението беше формализирано по време на церемония по подписване в музея на Mercedes-Benz в Щутгарт, Германия, между председателя на Binghatti Мохамед Бингати и Матиас Гайзен, член на Управителния съвет на Mercedes-Benz Group AG, отговарящ за маркетинга и продажбите.

Мохамед Бингати заяви, че проектът отразява споделен фокус върху дизайна, иновациите и дългосрочното градско развитие, добавяйки, че брандираният град има за цел да създаде напълно интегрирана жизнена среда в Дубай.

Проектът разширява стратегията на Mercedes-Benz за брандирани недвижими имоти, като превежда ценностите на марката в жилищна и градска среда.

