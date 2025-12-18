Новини
Имоти »
Строят първия град в света под марката Mercedes-Benz (ВИДЕО)
  Тема: ОАЕ

Строят първия град в света под марката Mercedes-Benz (ВИДЕО)

18 Декември, 2025 09:21 1 113 9

  • mercedes-benz-
  • дубай-
  • оае-
  • комплекс-
  • жилища-
  • недвижими имоти

Той ще се намира в Дубай и ще струва 8.2 милиарда долара

Строят първия град в света под марката Mercedes-Benz (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Binghatti Developers и Mercedes-Benz обявиха планове за разработване на първия в света град под марката Mercedes-Benz. Той ще се намира в Дубай. Инвестицията е на стойност 8.2 млрд. USD.

Проектът, наречен Mercedes-Benz Places – Binghatti City, ще бъде разположен в района на Мейдан и ще се простира на повече от 10 милиона квадратни фута. Проектът бележи второто сътрудничество в областта на жилищните сгради между Binghatti и луксозната автомобилна марка, след по-ранното стартиране на Mercedes-Benz Places Dubai.

Обявяването е важен момент за Binghatti, тъй като проектът ще бъде първата изцяло генерално планирана общност в историята на предприемача.

Проектиран като град с множество кули, генералният план ще интегрира колекция от жилищни високи сгради с марката Mercedes-Benz в рамките на една градска екосистема. Проектът ще комбинира жилищни, търговски, развлекателни и обществени елементи, като дизайнът ще се ръководи от философията на Mercedes-Benz „Чувствена чистота“.

Mercedes-Benz Places – Binghatti City е предназначен да функционира като самостоятелна градска дестинация. Планираните характеристики включват луксозни жилища, търговски булеварди, културни и развлекателни зони, паркове и зелени коридори, центрове за мобилност, уелнес и спортни съоръжения, както и пространства за хранене и забавления.

Споразумението беше формализирано по време на церемония по подписване в музея на Mercedes-Benz в Щутгарт, Германия, между председателя на Binghatti Мохамед Бингати и Матиас Гайзен, член на Управителния съвет на Mercedes-Benz Group AG, отговарящ за маркетинга и продажбите.

Мохамед Бингати заяви, че проектът отразява споделен фокус върху дизайна, иновациите и дългосрочното градско развитие, добавяйки, че брандираният град има за цел да създаде напълно интегрирана жизнена среда в Дубай.

Проектът разширява стратегията на Mercedes-Benz за брандирани недвижими имоти, като превежда ценностите на марката в жилищна и градска среда.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РуZко-българска мафия !

    9 2 Отговор
    Цените на апартаментите са като гарсонерите в Люлин.

    09:28 18.12.2025

  • 2 Урко

    8 2 Отговор
    Значи ще е коптор и скапан като колите им. Айде нема нужда...

    09:37 18.12.2025

  • 3 Нещастници

    5 0 Отговор
    жалък опит на германците като им падна пазарния дял на килите, да пласирта бранда си както може и където може, докато струва нешо. Скоро и вафли ще продават...... както има вурстове фв, ако не знаете.... нишо, така по бързо ше си идат немските глупави нещастници, без ресурси да видят колко им струва икономиката, колко пясъка в Дубай без петрол!

    09:56 18.12.2025

  • 4 Аз Кочо

    4 0 Отговор
    Със сигурност цените ще са по тънки от тези в Обеля 2 хихихи

    10:01 18.12.2025

  • 5 ахаааа

    4 1 Отговор
    ето къде отиват парите на ЕС

    10:09 18.12.2025

  • 6 Е,така де...

    3 1 Отговор
    След като двигателите на колите им вече ще са китайски,защо да не хвърлят малко пари в строителството?

    Коментиран от #7

    10:12 18.12.2025

  • 7 Тръпчо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Е,така де...":

    Ми то и в бг вече всеки е строител, манекенки, певици и певци, айдуци, депутати, министри и оня мало умния от Биг Брадър 2016 дето му измислиха песен. А народа тегли ли тегли кредити и "инвестира" в хоросан и кирпич да има.

    10:17 18.12.2025

  • 8 В Сащ строителите намаляват печалбата си

    2 0 Отговор
    като свалят цените. Но в България не можело защото всичко поскъпвало хахах блажени са вярващите!

    Lennar, един от най-големите строители на жилища в САЩ – той е насочен към масовия пазар, а не към високия клас – се справя с кризата с достъпността на жилищата и огромното количество ново предлагане на пазара на жилища по свой собствен начин, като продължава да увеличава предлагането и да увеличава обема на продажбите, вместо да намалява. Компанията строи повече жилища, но се стреми към по-ниски цени, подпомогнато от „намаляване на строителните разходи, отразяващо продължаващия фокус на компанията върху инициативи за пестене на разходи“, и продава повече жилища, но на много по-ниски цени, включително по-ниски цени на квадратен фут, като по този начин се отказва от все по-голям дял от своите маржове на печалба и нетни печалби, които станаха неприлично тлъсти през 2021 и 2022 г., когато купувачи, обсебени от свободни пари, се препираха, за да платят каквото и да е. Сега Lennar намалява цените до нивото на новоизтрезнелите купувачи.

    10:40 18.12.2025

  • 9 Будали спрете да купувате за да паднат

    2 0 Отговор
    цИнИтИ

    Сега Lennar намалява цените до нивото на новоизтрезнелите купувачи..

    Така средната продажна цена на продаден дом се е сринала с 10% на годишна база до 386 000 долара. Ленар е прогнозирал средна продажна цена през първото тримесечие на 2026 г. от 365 000 до 375 000 долара. Средната точка (370 000 долара, би била най-ниската продажна цена от първото тримесечие на 2017 г. и е с 25% по-ниска от пика през третото тримесечие на 2022 г. (491 000 долара).

    10:44 18.12.2025