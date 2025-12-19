Новини
Имоти »
Посторени са повече от палнираните жилища в Казахстан
  Тема: Казахстан

Посторени са повече от палнираните жилища в Казахстан

19 Декември, 2025 21:56 452 3

  • казахстан-
  • жилища-
  • строеж-
  • строителство

Близо 155 000 жилища са посторени в страната през годината

Посторени са повече от палнираните жилища в Казахстан - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От януари до ноември 2025 г. в Казахстан са въведени в експлоатация 16,9 милиона квадратни метра жилища, еквивалентни на 154 300 жилища. Това обяви Куандик Кажкенов, заместник-министър на промишлеността и строителството на Република Казахстан, както съобщава Kazinform.

Тези цифри надвишават планираните показатели, заложени в предизборната програма на президента, която определи целта за 2025 г. от 15,9 милиона квадратни метра“, отбеляза Куандик Кажкенов.

Той също така подчерта, че строителната индустрия демонстрира стабилен растеж.

„Обемът на завършените строителни работи се е увеличил с 14,7% в сравнение с миналата година, достигайки 8,1 трилиона тенге“, добави заместник-министърът.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посторени са повече от палнираните жилищ

    2 0 Отговор
    така е писарке
    излишните да ги панират на простори

    ако пък има мераклии от тук да си купят жилища там
    вместо да дават 200 000 евро за панелка в софия

    22:01 19.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Имат БВП 43610 долара на човек, и са бедни като мишки. Идват да работят в хотелите ми на морето.

    22:05 19.12.2025

  • 3 Родина

    0 0 Отговор
    Журналисти, не знаят да пишат . Срам !

    22:18 19.12.2025