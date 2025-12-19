Посторени са повече от палнираните жилища в Казахстан

От януари до ноември 2025 г. в Казахстан са въведени в експлоатация 16,9 милиона квадратни метра жилища, еквивалентни на 154 300 жилища. Това обяви Куандик Кажкенов, заместник-министър на промишлеността и строителството на Република Казахстан, както съобщава Kazinform.

„Тези цифри надвишават планираните показатели, заложени в предизборната програма на президента, която определи целта за 2025 г. от 15,9 милиона квадратни метра“, отбеляза Куандик Кажкенов.

Той също така подчерта, че строителната индустрия демонстрира стабилен растеж.

„Обемът на завършените строителни работи се е увеличил с 14,7% в сравнение с миналата година, достигайки 8,1 трилиона тенге“, добави заместник-министърът.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg