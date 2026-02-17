Новини
Гаражите изместват жилищата

Гаражите изместват жилищата

17 Февруари, 2026 09:17 1 230 18

Тези, които купуват с цел препродажба, вече се насочват към гаражи

Гаражите изместват жилищата - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През последните 30 и повече години пазарът на недвижими имоти върви нагоре, с изключение на кризата през 2008 г. Поради тази причина винаги на пазара е имало купувачи, които придобиват имот с цел препродажба. Преди горепосочената година беше практика да се купи жилище през януари и да се продаде с близо 40% по-скъпо през декември. Това беше една от най-сигурните печалби.

През 2013 г. пазарът на имоти, особено на жилища се стабилизира и цените отново започнаха да вървят нагоре. Разбира се, поскъпването в рамките на една година беше не повече от 10%-15% и подобно „упражнение“ и броят на прекупвачите значително намаля.

Последва кризата, причинена от коронавируса, въведе нови тенденции на пазара на недвижими имоти, а именно живеене извън големия град. Това наложи покупката на автомобил. Не малко домакинства се оказаха с по две коли. През 2023-2024 гг. започна да се наблюдава тенденцията за връщане към града. Възникна обаче въпросът – къде ще ги оставяме в големия град?

Започна ръст в търсенето на гаражи и паркоместа. През последните 2 години цените значително нараснаха на фона на увеличаващия се дефицит. Така се стигна до днешната ситуация, при която в милионна София (бел. ред. към 2026 г. населението се оценява на 1 285 000 души) се оферират за продажба едва 550 гаражи и паркоместа, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. От тях само 50 са централната градска част. Паркоместата се оферират между 35 000 и 60 000 EUR, в зависимост от местоположението, а гаражите достигат до 100 000 EUR. Така например, гараж на кръстовището на улиците „Раковски“ и „Дондуков“ може да се купи срещу 96 000 EUR.

В презасторените квартали, като например Малинова долина, цените на гаражите са близки до тези в центъра на столицата. Подземен гараж в жилищна сграда с Акт 16 от 20 кв.м може да се купи срещу 41 000 EUR. Скъпи остават и този вид имоти в Младост. Паркоместа в района на 4-ти микрорайон с площ около 18 кв.м се оферират за 45 000 EUR.

На база на тези продажни цени и високите наеми, които варират между 200 EUR и 300 EUR на месец, изчисленията сочат, че възвръщаемостта може да се постигне за период между 5 и 7 години. При жилищата срокът е значително по-дълъг – до 25 години, коментират анализатори.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    10 1 Отговор
    Браво, ще живеете в гаражи! Хахах или ще платите реалната цена на един коптор да се сдобиете с гараж които ще отдавате под наем за 50 евро на месец може да го избиете докато сте живи...

    09:19 17.02.2026

  • 2 Цецо Асенов

    10 2 Отговор
    50 хиляди евро за да държите кочина за 10 к евро в него. Това се казва инвестиция!

    Коментиран от #3, #5

    09:21 17.02.2026

  • 3 Българският нюх

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цецо Асенов":

    Към инвестиция няма равен на себе си.
    Оооо неразумнииии юруде поради що се срамиш ти да се наречеш бу га Рин?!

    09:24 17.02.2026

  • 4 Владо Кузов и Майкъл Джексън

    4 0 Отговор
    Скоро палатките ще изместят и гаражите. С новата гейро валута това ни очаква.

    09:34 17.02.2026

  • 5 НЕ БЕ...?!

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цецо Асенов":

    Просто няма къде да паркираме,затова го купувам!

    Коментиран от #6

    09:37 17.02.2026

  • 6 Това са нелепи оправдания

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ БЕ...?!":

    Когато човек търси винаги намира. Ние сме с две коли и винаги намираме място. Истината е че трябва да изглеждате тежки и богати хора с възможности. Дефакто сте едни бедни мишки с много кредити, но с гаражжжжж

    Коментиран от #10, #11

    09:42 17.02.2026

  • 7 койдазнай

    0 3 Отговор
    Кризата от 2008 свали цени от 1500 евро до 800. За да стигнат пак 1500 евро, минаха 12 години.

    Коментиран от #8, #9

    09:50 17.02.2026

  • 9 Е, и какво от това?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Това значи ли че пак няма да паднат до 800 ?
    Пазар, кога ще го разберете!

    09:53 17.02.2026

  • 10 Ти къде живееш?!

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Това са нелепи оправдания":

    Ако е в Каспичан...-ДА,Винаги ще намериш място за паркиране...!
    НО ела в големият град да видиш как обикалям вечер,връщайки се от работа,около жилището си с надежда да намеря място за паркиране...
    Та едва намирам място през няколко блока...

    Коментиран от #12, #18

    09:53 17.02.2026

  • 11 Хе,хе...!

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Това са нелепи оправдания":

    Размишления на селяндур...!

    Коментиран от #13, #14

    09:55 17.02.2026

  • 13 Вуе

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хе,хе...!":

    Нали питаш защо те кълнат хората. Продължавай да обиждаш и чакай да те галят и да те милват селски неграмотен, т а па нар

    Коментиран от #16

    10:04 17.02.2026

  • 14 Твоите обещания и клетви

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хе,хе...!":

    Са едни Бла Бла и ще бъдеш тъ п кан докато не изчезнеш от тук. Сега аз ти го обещавам

    Моля, кажи нова сграда панелна в БЪЛГАРИЯ. Една ми покажи, ОБЕЩАВАМ да не влизам повече в този форум, САМО ЕДНА. ЕДИН ПРОЕКТ, ЕДИН АПАРТАМЕНТ

    10:06 17.02.2026

  • 15 Амии

    3 0 Отговор
    навсякъде в САЩ при строеж на жилищен блок първите етажи са паркинг. Може и да не са 💩 са подземни такива. Тридесет етажен блок с осем етажа паркинг в момента го завършват в Тайсънс.Срещу прозореца ми е. Толкова ли е трудно да се въведат подобни строителни норми и тук, както и неподкупни органи на ДНСК.

    Коментиран от #17

    10:06 17.02.2026

  • 16 Не си ,,Вуе"...

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вуе":

    А ,,Вуте"...от Каспичан...!

    10:07 17.02.2026

  • 17 Не е само в сащ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Амии":

    Това е навсякъде по света. В бъ гъ не може да се влезе в вече построените гаражи на повечето сгради защото гениалните бъ гъ архитекти не са предвидили достатъчно място. Тази тема я обсъждаха още по време на миналия балон, но младоците като вуи не знаят, не са били тук тогава хахаб

    10:10 17.02.2026

  • 18 Селянче с цървулки и потурки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ти къде живееш?!":

    Дошло си в "големият град" -София когато аз се пенсионирах. Дойде и няма да излезеш от селото в теб. А за онези наистина големи метрополиси само ще сънуваш и ще гледаш по телевизията докато не си изплатиш кредитчето, сиреч след 30 години, а до тогава в камилата я камиларя

    10:18 17.02.2026