Гаражите изместват жилищата

През последните 30 и повече години пазарът на недвижими имоти върви нагоре, с изключение на кризата през 2008 г. Поради тази причина винаги на пазара е имало купувачи, които придобиват имот с цел препродажба. Преди горепосочената година беше практика да се купи жилище през януари и да се продаде с близо 40% по-скъпо през декември. Това беше една от най-сигурните печалби.
През 2013 г. пазарът на имоти, особено на жилища се стабилизира и цените отново започнаха да вървят нагоре. Разбира се, поскъпването в рамките на една година беше не повече от 10%-15% и подобно „упражнение“ и броят на прекупвачите значително намаля.
Последва кризата, причинена от коронавируса, въведе нови тенденции на пазара на недвижими имоти, а именно живеене извън големия град. Това наложи покупката на автомобил. Не малко домакинства се оказаха с по две коли. През 2023-2024 гг. започна да се наблюдава тенденцията за връщане към града. Възникна обаче въпросът – къде ще ги оставяме в големия град?
Започна ръст в търсенето на гаражи и паркоместа. През последните 2 години цените значително нараснаха на фона на увеличаващия се дефицит. Така се стигна до днешната ситуация, при която в милионна София (бел. ред. към 2026 г. населението се оценява на 1 285 000 души) се оферират за продажба едва 550 гаражи и паркоместа, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. От тях само 50 са централната градска част. Паркоместата се оферират между 35 000 и 60 000 EUR, в зависимост от местоположението, а гаражите достигат до 100 000 EUR. Така например, гараж на кръстовището на улиците „Раковски“ и „Дондуков“ може да се купи срещу 96 000 EUR.
В презасторените квартали, като например Малинова долина, цените на гаражите са близки до тези в центъра на столицата. Подземен гараж в жилищна сграда с Акт 16 от 20 кв.м може да се купи срещу 41 000 EUR. Скъпи остават и този вид имоти в Младост. Паркоместа в района на 4-ти микрорайон с площ около 18 кв.м се оферират за 45 000 EUR.
На база на тези продажни цени и високите наеми, които варират между 200 EUR и 300 EUR на месец, изчисленията сочат, че възвръщаемостта може да се постигне за период между 5 и 7 години. При жилищата срокът е значително по-дълъг – до 25 години, коментират анализатори.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
09:19 17.02.2026
2 Цецо Асенов
Коментиран от #3, #5
09:21 17.02.2026
3 Българският нюх
До коментар #2 от "Цецо Асенов":Към инвестиция няма равен на себе си.
Оооо неразумнииии юруде поради що се срамиш ти да се наречеш бу га Рин?!
09:24 17.02.2026
4 Владо Кузов и Майкъл Джексън
09:34 17.02.2026
5 НЕ БЕ...?!
До коментар #2 от "Цецо Асенов":Просто няма къде да паркираме,затова го купувам!
Коментиран от #6
09:37 17.02.2026
6 Това са нелепи оправдания
До коментар #5 от "НЕ БЕ...?!":Когато човек търси винаги намира. Ние сме с две коли и винаги намираме място. Истината е че трябва да изглеждате тежки и богати хора с възможности. Дефакто сте едни бедни мишки с много кредити, но с гаражжжжж
Коментиран от #10, #11
09:42 17.02.2026
7 койдазнай
Коментиран от #8, #9
09:50 17.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Е, и какво от това?
До коментар #7 от "койдазнай":Това значи ли че пак няма да паднат до 800 ?
Пазар, кога ще го разберете!
09:53 17.02.2026
10 Ти къде живееш?!
До коментар #6 от "Това са нелепи оправдания":Ако е в Каспичан...-ДА,Винаги ще намериш място за паркиране...!
НО ела в големият град да видиш как обикалям вечер,връщайки се от работа,около жилището си с надежда да намеря място за паркиране...
Та едва намирам място през няколко блока...
Коментиран от #12, #18
09:53 17.02.2026
11 Хе,хе...!
До коментар #6 от "Това са нелепи оправдания":Размишления на селяндур...!
Коментиран от #13, #14
09:55 17.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вуе
До коментар #11 от "Хе,хе...!":Нали питаш защо те кълнат хората. Продължавай да обиждаш и чакай да те галят и да те милват селски неграмотен, т а па нар
Коментиран от #16
10:04 17.02.2026
14 Твоите обещания и клетви
До коментар #11 от "Хе,хе...!":Са едни Бла Бла и ще бъдеш тъ п кан докато не изчезнеш от тук. Сега аз ти го обещавам
Моля, кажи нова сграда панелна в БЪЛГАРИЯ. Една ми покажи, ОБЕЩАВАМ да не влизам повече в този форум, САМО ЕДНА. ЕДИН ПРОЕКТ, ЕДИН АПАРТАМЕНТ
10:06 17.02.2026
15 Амии
Коментиран от #17
10:06 17.02.2026
16 Не си ,,Вуе"...
До коментар #13 от "Вуе":А ,,Вуте"...от Каспичан...!
10:07 17.02.2026
17 Не е само в сащ
До коментар #15 от "Амии":Това е навсякъде по света. В бъ гъ не може да се влезе в вече построените гаражи на повечето сгради защото гениалните бъ гъ архитекти не са предвидили достатъчно място. Тази тема я обсъждаха още по време на миналия балон, но младоците като вуи не знаят, не са били тук тогава хахаб
10:10 17.02.2026
18 Селянче с цървулки и потурки
До коментар #10 от "Ти къде живееш?!":Дошло си в "големият град" -София когато аз се пенсионирах. Дойде и няма да излезеш от селото в теб. А за онези наистина големи метрополиси само ще сънуваш и ще гледаш по телевизията докато не си изплатиш кредитчето, сиреч след 30 години, а до тогава в камилата я камиларя
10:18 17.02.2026