Гаражите изместват жилищата

През последните 30 и повече години пазарът на недвижими имоти върви нагоре, с изключение на кризата през 2008 г. Поради тази причина винаги на пазара е имало купувачи, които придобиват имот с цел препродажба. Преди горепосочената година беше практика да се купи жилище през януари и да се продаде с близо 40% по-скъпо през декември. Това беше една от най-сигурните печалби.

През 2013 г. пазарът на имоти, особено на жилища се стабилизира и цените отново започнаха да вървят нагоре. Разбира се, поскъпването в рамките на една година беше не повече от 10%-15% и подобно „упражнение“ и броят на прекупвачите значително намаля.

Последва кризата, причинена от коронавируса, въведе нови тенденции на пазара на недвижими имоти, а именно живеене извън големия град. Това наложи покупката на автомобил. Не малко домакинства се оказаха с по две коли. През 2023-2024 гг. започна да се наблюдава тенденцията за връщане към града. Възникна обаче въпросът – къде ще ги оставяме в големия град?

Започна ръст в търсенето на гаражи и паркоместа. През последните 2 години цените значително нараснаха на фона на увеличаващия се дефицит. Така се стигна до днешната ситуация, при която в милионна София (бел. ред. към 2026 г. населението се оценява на 1 285 000 души) се оферират за продажба едва 550 гаражи и паркоместа, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. От тях само 50 са централната градска част. Паркоместата се оферират между 35 000 и 60 000 EUR, в зависимост от местоположението, а гаражите достигат до 100 000 EUR. Така например, гараж на кръстовището на улиците „Раковски“ и „Дондуков“ може да се купи срещу 96 000 EUR.

В презасторените квартали, като например Малинова долина, цените на гаражите са близки до тези в центъра на столицата. Подземен гараж в жилищна сграда с Акт 16 от 20 кв.м може да се купи срещу 41 000 EUR. Скъпи остават и този вид имоти в Младост. Паркоместа в района на 4-ти микрорайон с площ около 18 кв.м се оферират за 45 000 EUR.

На база на тези продажни цени и високите наеми, които варират между 200 EUR и 300 EUR на месец, изчисленията сочат, че възвръщаемостта може да се постигне за период между 5 и 7 години. При жилищата срокът е значително по-дълъг – до 25 години, коментират анализатори.

