Луксозен апартамент във Варна вече струва 600 EUR на месец (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - луксозно обзаведен 2-стаен апартамент в Цветен квартал във Варна. Жилището се състои от просторна дневна с кухненска част и трапезария, спалня, които са с излаз на остъклена тераса, баня с тоалетна и входно антре.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Варна
Коментиран от #5
08:04 17.01.2026
2 Тома
😂😂😂
Коментиран от #4
08:16 17.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 щом са го изтипосали тук
До коментар #2 от "Тома":Значи е празен и си търси наемаел.
Ама според заглавието е обратното - наематели милионери с лупа търсят обяви, ама няма :))))
Тако римлянин на пазара "Дънкиии левис оригинал, свършихааа, топли от Димитровград, оригинаал, дънкиии..."
Та и милена прай сиганси номера.
08:19 17.01.2026
5 ето ти справка
До коментар #1 от "Варна":У Видин от 3 години празни апартаменти и къщи за по 200 евро.
Предполам цените не падат, защото ако ги пуснат по 100 евро за собствениците ще е като нищо да не получават.
Търсенето е големо, ще се избият на наемат у цялата северозападнала България със 70% спад на населението и 60% дял на пенсионери.
А иначе, едно старо клело струва 10 000 лв, една картина тип мацаница от аматьор струва 1000 0000 - справка продавланика, базара и амазон. Щом ще вадим иводи от това че на някого му е скимнало не да обяви на някаква цена.
Веднъж и аз обявих ена ютия за 500лв - стара. Тя нова е 75 лв. Да видя кво ще стане.
08:22 17.01.2026
6 малка гарсониерка 1200лв/месец -ужас
целия апартамент е две стаи, вие както сте го написали излиза че е мезонет на два етажа а то проста гарсониера
Коментиран от #9
08:23 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По заглавието
08:27 17.01.2026
9 виж сега
До коментар #6 от "малка гарсониерка 1200лв/месец -ужас":Всеки може да си обяви каквото иска.
Пуска си тотото човекът.
Така купища гащници с наследствени копторчета, купени някога от родителите им за по 5-10к длара сега са ги обявили по 250к евро. Нека си помечатят. Нещо като тото фиш. Ако дойде някой мал умник да им снесе и половината пари - печелят за цял живот.
Проблемът е в тази антижурналистика, която продиква по-простите да се набутват жестоко. Както и внушава на собствениците които смучат някой окаян наемател да увеличават цени.
Такива джурна лизи какво заслужават?????
08:29 17.01.2026
10 456
2. Това НЕ Е ТЕРАСА ,а балкон при това може да се каже почти среден размер.
3. Спалнята е синпатично направена ,но е много малка. Дори бебешко креватче няма къде да се сложи.
4. Още един- минус за мен .- апартаментът е до асансьор. Малиии какво лупане ще се чува ,..
Този апартамент може да се ползва за летни квартири по морето от един или двама човека/за семейство не става/ ,но не и за постоянно живеене
5. Тези 600 евро трябва да покриват и тока ,нета ,входни нужди , всичко.
Ех ,алчност ...
08:30 17.01.2026
11 хммм
08:30 17.01.2026
12 сигнал
Това поне според германското законодателство е тежко нарушение, което се наказва с 50 000 евро глоба ако сте физичексо лице. За медия тябва да е по-тежко.
Четете бързо, че миленчето ей сега ше изтрие, за по-лесно.
08:36 17.01.2026
13 продавам
Стари кецове вече струват толкова щом ги проавам.
08:46 17.01.2026