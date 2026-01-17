Новини
Имоти »
Луксозен апартамент във Варна вече струва 600 EUR на месец (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Луксозен апартамент във Варна вече струва 600 EUR на месец (ВИДЕО)

17 Януари, 2026 08:00 709 13

  • imot.bg-
  • наем-
  • варна-
  • лукс-
  • видео

Интересът към нови и модерно обзаведени апартаменти е висок

Луксозен апартамент във Варна вече струва 600 EUR на месец (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - луксозно обзаведен 2-стаен апартамент в Цветен квартал във Варна. Жилището се състои от просторна дневна с кухненска част и трапезария, спалня, които са с излаз на остъклена тераса, баня с тоалетна и входно антре.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    1 2 Отговор
    Репи да яде в град Видин $287 на нощ. А в селата $67 на нощ. Справка Аребнб

    Коментиран от #5

    08:04 17.01.2026

  • 2 Тома

    3 0 Отговор
    Яко просторен апартамент, даже място за подпиране на сгъваемия простор на тераската има, а разположението на острова директно срещу вратата на холокухненцето и на климатика точно над меката мебел вещае вълнуващи преживявания за обитателите!

    😂😂😂

    Коментиран от #4

    08:16 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 щом са го изтипосали тук

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Значи е празен и си търси наемаел.
    Ама според заглавието е обратното - наематели милионери с лупа търсят обяви, ама няма :))))
    Тако римлянин на пазара "Дънкиии левис оригинал, свършихааа, топли от Димитровград, оригинаал, дънкиии..."

    Та и милена прай сиганси номера.

    08:19 17.01.2026

  • 5 ето ти справка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    У Видин от 3 години празни апартаменти и къщи за по 200 евро.
    Предполам цените не падат, защото ако ги пуснат по 100 евро за собствениците ще е като нищо да не получават.
    Търсенето е големо, ще се избият на наемат у цялата северозападнала България със 70% спад на населението и 60% дял на пенсионери.

    А иначе, едно старо клело струва 10 000 лв, една картина тип мацаница от аматьор струва 1000 0000 - справка продавланика, базара и амазон. Щом ще вадим иводи от това че на някого му е скимнало не да обяви на някаква цена.
    Веднъж и аз обявих ена ютия за 500лв - стара. Тя нова е 75 лв. Да видя кво ще стане.

    08:22 17.01.2026

  • 6 малка гарсониерка 1200лв/месец -ужас

    2 0 Отговор
    просторна дневна с кухненска част и трапезария.... е това е една стая, колкото и да я величаете е само една по голяма стая
    целия апартамент е две стаи, вие както сте го написали излиза че е мезонет на два етажа а то проста гарсониера

    Коментиран от #9

    08:23 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По заглавието

    1 0 Отговор
    Ще познаете колко е тарата на един списвач!

    08:27 17.01.2026

  • 9 виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "малка гарсониерка 1200лв/месец -ужас":

    Всеки може да си обяви каквото иска.
    Пуска си тотото човекът.
    Така купища гащници с наследствени копторчета, купени някога от родителите им за по 5-10к длара сега са ги обявили по 250к евро. Нека си помечатят. Нещо като тото фиш. Ако дойде някой мал умник да им снесе и половината пари - печелят за цял живот.
    Проблемът е в тази антижурналистика, която продиква по-простите да се набутват жестоко. Както и внушава на собствениците които смучат някой окаян наемател да увеличават цени.
    Такива джурна лизи какво заслужават?????

    08:29 17.01.2026

  • 10 456

    1 0 Отговор
    Е то бива алчност ,ама това си е прекалено. 1. Това е гарсионера. Кухнята колкото и да е голяма или малка си е кухня. Миризми и прочие.
    2. Това НЕ Е ТЕРАСА ,а балкон при това може да се каже почти среден размер.
    3. Спалнята е синпатично направена ,но е много малка. Дори бебешко креватче няма къде да се сложи.
    4. Още един- минус за мен .- апартаментът е до асансьор. Малиии какво лупане ще се чува ,..
    Този апартамент може да се ползва за летни квартири по морето от един или двама човека/за семейство не става/ ,но не и за постоянно живеене
    5. Тези 600 евро трябва да покриват и тока ,нета ,входни нужди , всичко.
    Ех ,алчност ...

    08:30 17.01.2026

  • 11 хммм

    1 0 Отговор
    В Берлин на това същото му викат студио, а не просторен апартамент и пак е 600 евро, но с включени такси и консумативи. Плюс паркомясто пред сградата.

    08:30 17.01.2026

  • 12 сигнал

    0 0 Отговор
    Блумсбърг и Дойче Веле да се самосезират за тази поредна антипазарна, антисоциална и промотираща спекула статийка.
    Това поне според германското законодателство е тежко нарушение, което се наказва с 50 000 евро глоба ако сте физичексо лице. За медия тябва да е по-тежко.
    Четете бързо, че миленчето ей сега ше изтрие, за по-лесно.

    08:36 17.01.2026

  • 13 продавам

    0 0 Отговор
    Чифт скъсани кецове за 5000 евро.
    Стари кецове вече струват толкова щом ги проавам.

    08:46 17.01.2026