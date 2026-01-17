Луксозен апартамент във Варна вече струва 600 EUR на месец (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - луксозно обзаведен 2-стаен апартамент в Цветен квартал във Варна. Жилището се състои от просторна дневна с кухненска част и трапезария, спалня, които са с излаз на остъклена тераса, баня с тоалетна и входно антре.

