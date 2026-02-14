Новини
Имоти »
САЩ заделят над 38 милиарда долара за нови центрове за задържане на мигранти

14 Февруари, 2026 22:21 449 2

  • центрове-
  • мигранти-
  • инвестиции-
  • сащ

До 30 ноември 2026 г. се планира изграждането на 8 центъра и 16 по-малки съоръжения

САЩ заделят над 38 милиарда долара за нови центрове за задържане на мигранти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон планира да похарчи приблизително 38,3 млрд. USD за създаване на центрове за задържане на нелегални мигранти в няколко щата, за да ускори депортирането им. Това се посочва в документи на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), публикувани на уебсайта на губернатора на Ню Хемпшир Кели Айот.

Според тези документи се планира създаването на „осем големи центъра за задържане“ за мигранти преди депортиране, както и 16 по-малки съоръжения до 30 ноември 2026 г. Това ще включва обновяване на съществуващите сгради. Цената на новия модел център за задържане се оценява на 38,3 млрд. USD“. Прилагането на тези мерки ще позволи на агенцията едновременно да задържа над 92 000 мигранти.

Документите бяха предоставени на офиса на Айот по нейно искане от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS). DHS включва Службата за имиграция и митнически контрол.

Както Axios съобщи на 1 февруари, жители на няколко щата на САЩ, включително Мериленд, Вирджиния, Минесота, Тексас, Ню Хемпшир и Ню Йорк, протестираха срещу плановете на правителството на САЩ да създаде гореспоменатите центрове. Washington Post съобщи в края на декември 2025 г., че DHS планира да превърне индустриални складове в центрове за задържане на мигранти. Експерти отбелязаха, че преобразуването на складове за настаняване на голям брой хора може да бъде трудно, тъй като те обикновено нямат адекватни системи за вентилация, отопление и климатизация.

Представители на настоящата администрация във Вашингтон многократно са заявявали, че приблизително 25 милиона души са влезли незаконно в страната преди тяхната администрация. Американските служители подчертаха намерението си да проведат най-голямата операция по депортиране на нелегални имигранти в американската история. Политическите опоненти на администрацията я обвиниха в прекалено сурова политика срещу имигрантите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Баце тука ги лови безплатно.🤣

    22:22 14.02.2026

  • 2 Давай Дони

    2 0 Отговор
    Много правилно. 85% от тези са престъпници.

    22:51 14.02.2026