Новини
Имоти »
Ръст на приходите от имоти във Великобритания, въпреки трудностите на пазара

Ръст на приходите от имоти във Великобритания, въпреки трудностите на пазара

13 Март, 2026 09:51 518 4

  • savills резултати 2025-
  • savills приходи 2025-
  • имотен пазар великобритания-
  • жилищен пазар лондон-
  • savills финансов отчет-
  • луксозни имоти лондон-
  • сделки с имоти великобритания-
  • спад на имотния пазар uk-
  • консултантски компании недвижими имоти-
  • глобален имотен пазар savills

Въпреки това жилищният пазар на Острова остава под натиск

Ръст на приходите от имоти във Великобритания, въпреки трудностите на пазара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалната консултантска компания за недвижими имоти Savills отчете стабилен финансов резултат за 2025 г., въпреки трудната пазарна среда във Великобритания. Данните показват, че приходите на компанията са нараснали с 6.1% до 2.55 млрд. паунда, а основната печалба преди данъци се е увеличила с над 11% до 145.3 млн. паунда.

Силен глобален растеж въпреки трудности в Обединеното кралство

Резултатите показват устойчивостта на бизнеса, въпреки редица икономически и политически предизвикателства.

Главният изпълнителен директор на компанията Саймън Шоу подчерта, че групата е постигнала „силно представяне във всички основни бизнес направления“, въпреки несигурността на пазарите и фискалните промени.

Ръстът на приходите е регистриран във всички ключови региони и бизнес линии на компанията – от консултантски услуги до управление на имоти и инвестиционни услуги.

Спад в жилищния сегмент във Великобритания

Въпреки общия положителен резултат, жилищният пазар във Великобритания остава под натиск. Той формира около 40% от приходите на групата, но през 2025 г. отчита спад в транзакциите.

Приходите от жилищни сделки във Великобритания намаляват с 4% до 199.7 млн. паунда, а печалбата в този сегмент се свива с около 9%.

Особено силно е засегнат сегментът на луксозните имоти. Сделките с жилища на стойност над 5 млн. паунда в Лондон са намалели с 11%, докато цените в престижните райони на британската столица са се понижили с 2.2%.

В останалата част на страната спадът в цените достига 3.9%, което показва по-широко охлаждане на пазара.

Данъчната несигурност охлажда пазара

Анализаторите на Savills обясняват слабата активност през по-голямата част от годината с несигурността около потенциални данъчни промени и икономическата политика на правителството.

Това е довело до значително забавяне на сделките през второто и третото тримесечие на 2025 г., когато купувачи и инвеститори са предпочели да изчакат развитието на политическата ситуация.

Възстановяване в края на годината

Пазарът започва да показва признаци на стабилизиране в края на годината. След обявяването на есенния бюджет във Великобритания, активността на пазара се увеличава, а редица сделки са финализирани през последното тримесечие.

Според компанията повишената сигурност сред инвеститорите и купувачите е довела до по-голям брой сделки и по-силен финал на годината.

Диверсифицираният бизнес носи стабилност

Един от ключовите фактори за добрите финансови резултати е диверсифицираният бизнес модел на Savills.

По-малко зависимите от сделки дейности – като управление на имоти, консултации и инвестиционно управление – са реализирали около 8% ръст на приходите, което компенсира по-слабата активност на пазара на сделки.

Според анализаторите именно тези услуги ще останат основен двигател на растежа на компанията в период на нестабилни имотни пазари.

Перспективи за пазара

Savills очаква постепенно подобрение на пазара на недвижими имоти през следващите години, особено ако лихвените проценти започнат да се понижават и инвестиционната активност се увеличи.

Въпреки това компанията предупреждава, че икономическата несигурност и политическите фактори могат да продължат да оказват влияние върху пазара, особено в сегмента на скъпите жилищни имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ръста на ръста расте

    3 1 Отговор
    Расти ръстее, расти

    (кака ти Миуенка)

    10:20 13.03.2026

  • 2 И тука е така

    5 0 Отговор
    Приходите на тарикат-инвеститурите растат, за сметка на младите, динамични, с активен начин на живот лум пени, които се заробват с доживотни кредити за да станат соПственици на гипскартонени коптори, с липсваща квадратура и ниско качество

    10:28 13.03.2026

  • 3 Аз Кочо

    4 0 Отговор
    Сделките във Великобритания за 2025

    Регионални различия: Южна Англия се сблъска с най-суровите пазарни условия, като Лондон отбеляза спад в обема на продажбите от 11,7%, а Югоизточна Англия - с 4,5% до октомври 2025 г.

    Спад в новото строителство: Продажбите на новопостроени жилища достигнаха най-ниските си нива от финансовата криза от 2007-2008 г. през лятото на 2025 г., обусловени от ниското търсене в Източната и Югоизточната част на страната

    Последни данни (началото на 2026 г.): Данните на HMRC показват значителен спад от 5% на месечна база в продажбите на жилища през януари 2026 г., което е забележим спад след активността в края на 2025

    Нива на запасите: Въпреки спада на продажбите, нивата на запасите са се подобрили, като през август 2025 г. на пазара са се открили 6,7% повече жилища в сравнение с предходната година.

    10:34 13.03.2026

  • 4 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    В България обаче ,това няма да се случи, защото всеки ден пристигат богати имигранти които още на вторият ден купуват апартаменти за по 200-800 к евро. Отделно младите няма къде да живеят докато родителите им притежават по няколко апартаменти и вили от наследство . Банките раздават най ниските кредити в Европа НО на променлива лихва. Инвестициите в България растат но не нови а рейнвестициите на вече пребиваващите в България фирми. Заплатите растат но само в държавният сектор и вече не с двуцифрен темп а по ръст на дълга вече сме на първо място в Европа.

    Е как да не инвестира човек едни 200.к евра в тази държава, в която няма корупция защото никой политик или големец не е в затвора. Държава в която ни пазят чужденците защото населението било забогатяло но няма пари за нищо друго освен за заплатите в държавния сектор. Аз лично ще инвестирам тук.....някой друг път хахаха

    10:41 13.03.2026