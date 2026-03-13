Ръст на приходите от имоти във Великобритания, въпреки трудностите на пазара

Глобалната консултантска компания за недвижими имоти Savills отчете стабилен финансов резултат за 2025 г., въпреки трудната пазарна среда във Великобритания. Данните показват, че приходите на компанията са нараснали с 6.1% до 2.55 млрд. паунда, а основната печалба преди данъци се е увеличила с над 11% до 145.3 млн. паунда.

Силен глобален растеж въпреки трудности в Обединеното кралство

Резултатите показват устойчивостта на бизнеса, въпреки редица икономически и политически предизвикателства.

Главният изпълнителен директор на компанията Саймън Шоу подчерта, че групата е постигнала „силно представяне във всички основни бизнес направления“, въпреки несигурността на пазарите и фискалните промени.

Ръстът на приходите е регистриран във всички ключови региони и бизнес линии на компанията – от консултантски услуги до управление на имоти и инвестиционни услуги.

Спад в жилищния сегмент във Великобритания

Въпреки общия положителен резултат, жилищният пазар във Великобритания остава под натиск. Той формира около 40% от приходите на групата, но през 2025 г. отчита спад в транзакциите.

Приходите от жилищни сделки във Великобритания намаляват с 4% до 199.7 млн. паунда, а печалбата в този сегмент се свива с около 9%.

Особено силно е засегнат сегментът на луксозните имоти. Сделките с жилища на стойност над 5 млн. паунда в Лондон са намалели с 11%, докато цените в престижните райони на британската столица са се понижили с 2.2%.

В останалата част на страната спадът в цените достига 3.9%, което показва по-широко охлаждане на пазара.

Данъчната несигурност охлажда пазара

Анализаторите на Savills обясняват слабата активност през по-голямата част от годината с несигурността около потенциални данъчни промени и икономическата политика на правителството.

Това е довело до значително забавяне на сделките през второто и третото тримесечие на 2025 г., когато купувачи и инвеститори са предпочели да изчакат развитието на политическата ситуация.

Възстановяване в края на годината

Пазарът започва да показва признаци на стабилизиране в края на годината. След обявяването на есенния бюджет във Великобритания, активността на пазара се увеличава, а редица сделки са финализирани през последното тримесечие.

Според компанията повишената сигурност сред инвеститорите и купувачите е довела до по-голям брой сделки и по-силен финал на годината.

Диверсифицираният бизнес носи стабилност

Един от ключовите фактори за добрите финансови резултати е диверсифицираният бизнес модел на Savills.

По-малко зависимите от сделки дейности – като управление на имоти, консултации и инвестиционно управление – са реализирали около 8% ръст на приходите, което компенсира по-слабата активност на пазара на сделки.

Според анализаторите именно тези услуги ще останат основен двигател на растежа на компанията в период на нестабилни имотни пазари.

Перспективи за пазара

Savills очаква постепенно подобрение на пазара на недвижими имоти през следващите години, особено ако лихвените проценти започнат да се понижават и инвестиционната активност се увеличи.

Въпреки това компанията предупреждава, че икономическата несигурност и политическите фактори могат да продължат да оказват влияние върху пазара, особено в сегмента на скъпите жилищни имоти.

