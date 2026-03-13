Новини
Срив на имотния пазар в Русия

13 Март, 2026 11:11 952 18

  • недвижими имоти-
  • спад-
  • търговски имоти-
  • русия

С 50% по-малко инвестиции в търговски имоти

Срив на имотния пазар в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обемът на инвестициите в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

„Обемът на инвестиционните сделки в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко на годишна база“, съобщи Микаел Казарян, ръководител на отдел „Капиталови пазари и инвестиции“ в IBC Real Estate.

Според прогнозите на компанията се очаква обемът на инвестиционните сделки на пазара на недвижими имоти до края на 2026 г. да намалее с 31% в сравнение с 2025 г., до 700 милиарда рубли. Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г. отразява нормализиране на пазара след пиковете през последните години.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 Аз Кочо

    7 1 Отговор
    Ха хахаха ахахах, вуееее Ко стана ве? Цените не падали никога и сривовете били само в моята главъ, хахаха вуееее, слушай дядо ти Кочо и ще стигнеш далечееее

    11:17 13.03.2026

  • 2 Гост

    8 11 Отговор
    Някоя бомбастична новина за срива на търговията с клечки за зъби в Русия няма ли да има днес? От сутрин до вчер изсмуквате от пръстите си "новини", за да натяквате, колко е лошо положението в Русия. Ще речеш, че ние тук сме цъфнали и вързали без правителство и без бюджет, само руските сривове в търговията с дюкяни са ни главната тревога. Отдавна стана досадно!

    11:17 13.03.2026

  • 3 Цецо Асенов

    10 1 Отговор
    "Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г. отразява нормализиране на пазара след пиковете през последните години"

    Така му викат брокерите, за да не кажат срив на пазара. Но когато сделките се сриват цените рано или късно ще ги последват, Да, наистина е нормализиране на пазара защото тези смешни цени нямаше как да се задържат за дълго, хахаха

    11:22 13.03.2026

  • 4 Оди там Кеноби

    3 3 Отговор
    Срив на пазар на каквато и да е стока има когато предлагането е по-голямо от търсенето на дадена стока или услуга и това не е никакъв феномен било за в Русия било в целия свят. Тази информация е полезна единствено за тези които са решили да инвестират в руския пазар на недвижими имоти , макар те да зная това много преди да бъде изнесено тук във Факти.бг

    Коментиран от #17

    11:40 13.03.2026

  • 5 Просто човек

    4 2 Отговор
    Всеки ден хубави новини от Блатото…

    11:42 13.03.2026

  • 7 Плачко

    5 3 Отговор
    Не четеш ли - търговски имоти.Тия къде живееме в БГ ни интересуват цените у нас , а не в Русия,Мексико,Индия и Мароко....

    Коментиран от #8, #11

    11:50 13.03.2026

  • 8 Палячо

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Плачко":

    Чаках да се изложиш, не, не само тях ето четиииии

    "Според прогнозите на компанията се очаква обемът на инвестиционните сделки на пазара на недвижими имоти до края на 2026 г. да намалее с 31% в сравнение с 2025 г., до 700 милиарда рубли. Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г."

    Става въпрос за всички имоти и инвестициите в тях хахабах

    Коментиран от #10

    11:53 13.03.2026

  • 9 Амадо

    0 3 Отговор
    Тия къдя те слушаха/а не требеше/ ,сега щяха да са изплатили поне половин жилище и то не на двойни и тройни цени.Тия къдя те слушкат и ти се радват - доживот кат теб ще са пУд наИм и/или в килера на маммаа до 55+ гУдини ха ха ха

    Коментиран от #12

    11:53 13.03.2026

  • 11 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Плачко":

    И у нас ще дойде, няма да те подмине, не се притеснявай и имай търпение. Вече се говори че сделките в България са се сринали от началото на годината. И вече започнаха да ми звънят брокери които са си имали взимане даване с мен от преди 15 години ххаххаха

    11:55 13.03.2026

  • 12 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Амадо":

    Никой не е изплатил, един коптор не се изплаща за 2 месеца вуеееее, изплаща се за 25-30 години а на тези цени НИКОГА хахах

    11:56 13.03.2026

  • 13 Помияр

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Поибренски брус":

    Дръж мотиката изправена обедната свърши

    11:58 13.03.2026

  • 14 И по-зле ще става

    4 1 Отговор
    Това е само началото на края на кочината.

    12:01 13.03.2026

  • 15 Сидер

    0 5 Отговор
    Важното е едно и това е да няма украйна на картата

    Коментиран от #16

    12:07 13.03.2026

  • 16 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сидер":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:10 13.03.2026

  • 17 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оди там Кеноби":

    Ама срив на пазара също се получава и когато търсенето е много по-малко от предлагането, но причината не е високото предлагане, а слабото търсене. А причината са слабото търсене вече може да ви я каже путлера. Той знае причината.

    12:29 13.03.2026

  • 18 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    БЛАТОТО ФАЛИРА ,колко тъжно за РОДНИТЕ РУСОРОБИ.

    12:33 13.03.2026