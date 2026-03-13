Срив на имотния пазар в Русия

Обемът на инвестициите в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

„Обемът на инвестиционните сделки в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко на годишна база“, съобщи Микаел Казарян, ръководител на отдел „Капиталови пазари и инвестиции“ в IBC Real Estate.

Според прогнозите на компанията се очаква обемът на инвестиционните сделки на пазара на недвижими имоти до края на 2026 г. да намалее с 31% в сравнение с 2025 г., до 700 милиарда рубли. Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г. отразява нормализиране на пазара след пиковете през последните години.

