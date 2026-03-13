Срив на имотния пазар в Русия

Обемът на инвестициите в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.
„Обемът на инвестиционните сделки в търговски недвижими имоти в Руската федерация от януари до март 2026 г. възлиза на 61 милиарда рубли, което е с 50% по-малко на годишна база“, съобщи Микаел Казарян, ръководител на отдел „Капиталови пазари и инвестиции“ в IBC Real Estate.
Според прогнозите на компанията се очаква обемът на инвестиционните сделки на пазара на недвижими имоти до края на 2026 г. да намалее с 31% в сравнение с 2025 г., до 700 милиарда рубли. Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г. отразява нормализиране на пазара след пиковете през последните години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
11:17 13.03.2026
2 Гост
11:17 13.03.2026
3 Цецо Асенов
Така му викат брокерите, за да не кажат срив на пазара. Но когато сделките се сриват цените рано или късно ще ги последват, Да, наистина е нормализиране на пазара защото тези смешни цени нямаше как да се задържат за дълго, хахаха
11:22 13.03.2026
4 Оди там Кеноби
Коментиран от #17
11:40 13.03.2026
5 Просто човек
11:42 13.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Плачко
Коментиран от #8, #11
11:50 13.03.2026
8 Палячо
До коментар #7 от "Плачко":Чаках да се изложиш, не, не само тях ето четиииии
"Според прогнозите на компанията се очаква обемът на инвестиционните сделки на пазара на недвижими имоти до края на 2026 г. да намалее с 31% в сравнение с 2025 г., до 700 милиарда рубли. Намаляването на прогнозирания обем на инвестициите през 2026 г."
Става въпрос за всички имоти и инвестициите в тях хахабах
Коментиран от #10
11:53 13.03.2026
9 Амадо
Коментиран от #12
11:53 13.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Аз Кочо
До коментар #7 от "Плачко":И у нас ще дойде, няма да те подмине, не се притеснявай и имай търпение. Вече се говори че сделките в България са се сринали от началото на годината. И вече започнаха да ми звънят брокери които са си имали взимане даване с мен от преди 15 години ххаххаха
11:55 13.03.2026
12 Аз Кочо
До коментар #9 от "Амадо":Никой не е изплатил, един коптор не се изплаща за 2 месеца вуеееее, изплаща се за 25-30 години а на тези цени НИКОГА хахах
11:56 13.03.2026
13 Помияр
До коментар #10 от "Поибренски брус":Дръж мотиката изправена обедната свърши
11:58 13.03.2026
14 И по-зле ще става
12:01 13.03.2026
15 Сидер
Коментиран от #16
12:07 13.03.2026
16 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #15 от "Сидер":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
12:10 13.03.2026
17 Хахахаха
До коментар #4 от "Оди там Кеноби":Ама срив на пазара също се получава и когато търсенето е много по-малко от предлагането, но причината не е високото предлагане, а слабото търсене. А причината са слабото търсене вече може да ви я каже путлера. Той знае причината.
12:29 13.03.2026
18 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
12:33 13.03.2026