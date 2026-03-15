Арагчи докладва за състоянието на новия върховен лидер на Иран

Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е в добро здраве и контролира напълно ситуацията в Ислямската република, заяви външният министър Абас Арагчи.

„Лидерът на революцията е в добро здраве и контролира напълно ситуацията“, каза иранският външен министър в интервю за Al Arabi Al Jadeed. Той подчерта, че „ситуацията в Иран е стабилна и няма разриви в държавните институции или военните“.