Израел обяви началото на нова мащабна вълна от удари срещу цели в Иран

Израел обяви началото на нова мащабна вълна от удари срещу цели в Иран

15 Март, 2026 10:53

Армията на отбраната на Израел атакува цели в западната част на Ислямската република

Израел обяви началото на нова мащабна вълна от удари срещу цели в Иран
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са започнали нова мащабна серия от удари срещу цели в западен Иран.

„Израелските отбранителни сили (IDF) започнаха мащабна серия от удари срещу цели на иранския режим в западен Иран“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.

Израелските сили са убили днес четирима палестинци, сред които две деца, по време на рейд в окупирания Западен бряг, съобщиха палестинските здравни власти, предаде Ройтерс.

Майка и баща на 35 и 37 години бяха застреляни в село Тамун на Западния бряг, заедно с две от децата им на 5 и 7 години, докато други две деца от семейството са пострадали, съобщиха палестинските здравни власти.

Израелската армия заяви, че разследва тези съобщения, уточнява БТА.

Палестинското министерство на здравеопазването също съобщи, че един палестинец е бил убит при нападение от заселници през нощта в събота.

Израелските заселници в Западния бряг се възползват от ограниченията на движението, наложени по време на войната с Иран, за да атакуват палестинци, като военните блокади на пътищата не позволяват на линейките да достигнат бързо до жертвите, казват правозащитни групи и медици.

Заселниците са убили поне петима палестинци в Западния бряг, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, посочва палестинското министерство на здравеопазването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    6 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    10:55 15.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Днес ч@футите ще изпълзят ли от канализацията?

    10:56 15.03.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Иран направо им скапа житието и битието на всички в Персийския залив!!! Губят по всички направления. Ракетите на Израел официално свършиха, точно както ви казах! А краварите ще се изпотрепат в САЩ!!! Това което предвидих ще се случи неумолимо и безпощадно за САЩ и Израел!!! А войната ще завърши без победител!!! Но това съвсем не означава, че ще завърши без губещи - САЩ и Израел!!!

    10:57 15.03.2026

  • 4 Хаха

    4 0 Отговор
    Тръмп обяви, че ще работи усилено за прочистване на Ормузкия проток. Той очаква други страни, чиито доставки на петрол са били блокирани, да се присъединят към него.
    Досега никой не се е предложил доброволно да се качи на борда на иранска ракета.
    😅🚀🤣😅

    10:58 15.03.2026

  • 5 Тръмп

    3 0 Отговор
    каза , че изнемогва и силите намаляват от тази война и моли за помощ света !

    Коментиран от #8

    10:59 15.03.2026

  • 6 Ахааа

    4 0 Отговор
    Ще си изядат главата с тези удари !

    11:00 15.03.2026

  • 7 Грамофон свири, майка плаче

    3 0 Отговор
    Тръмп отмени санкциите за купуване на руски петрол и разреши на държавите да купуват от руснаците за 30 дни.🤣

    11:01 15.03.2026

  • 8 Спайдър меееен.

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Зеленият пидира3 каза,че щял да му помага във войната срещу Иран 😂😂😂

    11:02 15.03.2026