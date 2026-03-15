Израел обяви началото на нова мащабна вълна от удари срещу цели в Иран

„Израелските отбранителни сили (IDF) започнаха мащабна серия от удари срещу цели на иранския режим в западен Иран“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.

Израелските сили са убили днес четирима палестинци, сред които две деца, по време на рейд в окупирания Западен бряг, съобщиха палестинските здравни власти, предаде Ройтерс.

Майка и баща на 35 и 37 години бяха застреляни в село Тамун на Западния бряг, заедно с две от децата им на 5 и 7 години, докато други две деца от семейството са пострадали, съобщиха палестинските здравни власти.

Израелската армия заяви, че разследва тези съобщения, уточнява БТА.

Палестинското министерство на здравеопазването също съобщи, че един палестинец е бил убит при нападение от заселници през нощта в събота.

Израелските заселници в Западния бряг се възползват от ограниченията на движението, наложени по време на войната с Иран, за да атакуват палестинци, като военните блокади на пътищата не позволяват на линейките да достигнат бързо до жертвите, казват правозащитни групи и медици.

Заселниците са убили поне петима палестинци в Западния бряг, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, посочва палестинското министерство на здравеопазването.