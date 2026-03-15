Израел обяви началото на нова мащабна вълна от удари срещу цели в Иран

„Израелските отбранителни сили (IDF) започнаха мащабна серия от удари срещу цели на иранския режим в западен Иран“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.
Израелските сили са убили днес четирима палестинци, сред които две деца, по време на рейд в окупирания Западен бряг, съобщиха палестинските здравни власти, предаде Ройтерс.
Майка и баща на 35 и 37 години бяха застреляни в село Тамун на Западния бряг, заедно с две от децата им на 5 и 7 години, докато други две деца от семейството са пострадали, съобщиха палестинските здравни власти.
Израелската армия заяви, че разследва тези съобщения, уточнява БТА.
Палестинското министерство на здравеопазването също съобщи, че един палестинец е бил убит при нападение от заселници през нощта в събота.
Израелските заселници в Западния бряг се възползват от ограниченията на движението, наложени по време на войната с Иран, за да атакуват палестинци, като военните блокади на пътищата не позволяват на линейките да достигнат бързо до жертвите, казват правозащитни групи и медици.
Заселниците са убили поне петима палестинци в Западния бряг, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, посочва палестинското министерство на здравеопазването.
1 Кан Кубрат
10:55 15.03.2026
2 Вашето мнение
10:56 15.03.2026
3 Пич
10:57 15.03.2026
4 Хаха
Досега никой не се е предложил доброволно да се качи на борда на иранска ракета.
😅🚀🤣😅
10:58 15.03.2026
5 Тръмп
Коментиран от #8
10:59 15.03.2026
8 Спайдър меееен.
До коментар #5 от "Тръмп":Зеленият пидира3 каза,че щял да му помага във войната срещу Иран 😂😂😂
11:02 15.03.2026