  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Зеленски не може да ми заповядва

14 Март, 2026 17:21 2 279 110

Орбан обърна внимание на това, че американският президент Доналд Тръмп е започнал да отменя санкциите срещу руския петрол, докато Европа не го прави, което води до рязко покачване на цените на горивата

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че украинският президент Володимир Зеленски не командва в Унгария и че страната няма да стане украинска колония, предаде унгарският информационен портал „Индекс“, цитиран от БТА.

„Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук“, заяви премиерът Виктор Орбан във видеоклип, публикуван на профила му във „Фейсбук“.

Във видеото премиерът припомни, че днес е 19-ият ден от украинската петролна блокада. Според него Зеленски продължава да затваря петролопровода „Дружба“, въпреки че знае, че той е жизненоважен за Унгария и Словакия. Той добави, че унгарските експерти се намират в Киев от дни, но все още не им е позволен достъп до обекта. „Това е равносилно на признание“, смята Виктор Орбан.

Същевременно той обърна внимание на това, че американският президент Доналд Тръмп е започнал да отменя санкциите срещу руския петрол, докато Европа не го прави, което води до рязко покачване на цените на горивата в континента.

„Европа и целият свят няма да могат да преодолеят петролната криза без помощта на евтиния руски петрол. Американците вече направиха първите стъпки и започнаха да отменят санкциите, но в Брюксел всичко остава същото“, заяви премиерът.

„Европейската комисия и германският канцлер запазват санкциите, наложени върху руския петрол. Последствията са налице: в Австрия бензинът струва 700 форинта (100 форинта – 25 евроцента), в Германия 800, а в Нидерландия почти 1000 форинта за литър“, изброи Орбан.

„Тук, в Унгария, ние гарантираме безопасността на семействата, предприемачите и фермерите с ценови таван. Постоянно зареждаме стратегическите си резерви, така че няма и няма да има проблем с доставките“, допълни премиерът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    22 68 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейковци.

    Коментиран от #27, #49, #55

    17:23 14.03.2026

  • 2 Ха-ха

    24 75 Отговор
    Каза послушния руски пудел Орбан.!

    Коментиран от #64

    17:24 14.03.2026

  • 3 Връщайте

    19 55 Отговор
    със зет ти милиардите на ЕС за и не се обяснявай !

    Коментиран от #74

    17:24 14.03.2026

  • 4 Орбан е

    25 73 Отговор
    Срам за Унгария и цяла Европа.

    Коментиран от #51

    17:25 14.03.2026

  • 5 Макс

    26 78 Отговор
    Орбан се е поболял . Той е обсебен от мисълта за Зеленски и ревността , че съседна Украйна е по-богата , по-умна и най вече с много по-млад и успешен лидер .

    Коментиран от #10, #53

    17:25 14.03.2026

  • 6 Картаген

    72 17 Отговор
    Зеленчуковият клоун бърка Орбан с нашенските кукли

    Коментиран от #30, #37, #76

    17:26 14.03.2026

  • 7 Механик

    66 14 Отговор
    Орбане, Юсни му един шамар с опакото на тоя надрусан иврей, бе! Кво го оставяш да си разиграва коня?
    Отвърти му един шамар и го сложи на мястото му!

    Коментиран от #43, #52, #89

    17:27 14.03.2026

  • 8 Пич

    58 13 Отговор
    Орбан не трябва да обръща толкова внимание на един пробит резерватив като Зелю!!! Просто трябва да му блокира парите! После трябва да блокира където каквото може на Урсулианците!!!

    Коментиран от #47

    17:27 14.03.2026

  • 9 Ей това русофилът е с много яка глава

    12 42 Отговор
    Ако го цапардосаш с арматура 8 мм да знаеш,че арматурата ще се изкриви.

    17:28 14.03.2026

  • 10 Звездоброец

    56 13 Отговор

    До коментар #5 от "Макс":

    Да много успешен лидер си има Украйна ! Потроши си и държавата и народеца наркомана .

    Коментиран от #29, #32

    17:28 14.03.2026

  • 11 АЛФ

    46 11 Отговор
    Световни масмедии съобщават, че току що Иран е декларирал, че Украйна става законна цел за атаки от нейна страна. Освен това "поддържайки израелският режим с помощта на безпилотни летателни апарати, претърпелият поражение Киев фактически се оказва въвлечен във война", заявил председателя на комитета по външна  политика и национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Азизи.

    Коментиран от #25, #45

    17:28 14.03.2026

  • 12 ти да видиш

    43 11 Отговор
    зеленияпор си позволява, толкова колкото му позволяват! За съжаление европейските бабички много го разцапаха вместо да му нашокат наркоманслото канче!

    17:28 14.03.2026

  • 13 АЛФ

    33 12 Отговор
    По-скоро част от т.нар. Украйна с унгарското малцинство, която е влизала териториално в Австро-унгарската империя, ще стане отново унгарска колония...

    17:29 14.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    13 30 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му гладна и продажна.

    Коментиран от #19

    17:29 14.03.2026

  • 15 да питам

    14 32 Отговор
    Що на Орбан , Фичо и Потьо са им толкова големи бимбариците ?! Само не ми казвайте , че е от много мозък ...🤭😁

    17:29 14.03.2026

  • 16 Путин се стреми на всяка цена да

    13 29 Отговор
    осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    17:30 14.03.2026

  • 17 Айле

    33 13 Отговор
    Зеленски не може да заповядва на никого, а много му се иска. Хахахаха.

    17:30 14.03.2026

  • 18 хаха 🤣

    18 14 Отговор
    Петроханците са активирани по сайтовете, защото са им обещали заместник на ламата Калушева, който ще продължи с масажирането им на простата чрез директо навлизане на органа на заместника, при който петроханци ще изпитват отново върховното си удоволствие в землянки в гората. 🤣 🤣 🤣

    17:30 14.03.2026

  • 19 Механик

    12 26 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Така е, само копейката е по подла и продажна от пияния си государ!

    17:31 14.03.2026

  • 20 Факт е, че

    13 31 Отговор
    унгарският мазен тулуп е бита карта като бункерния кремълски диктатор.

    17:31 14.03.2026

  • 21 писаре деменция ли имате вчера писахте

    22 8 Отговор
    Виктор Орбан: Зеленски не може да ми заповядва

    17:31 14.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ВитОре ,

    16 10 Отговор
    Оправи тръбата , бе ..

    17:32 14.03.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор
    МАН////ГО Д//жери помни ли водната топка/яростта на свободата?

    17:32 14.03.2026

  • 25 Геро

    10 24 Отговор

    До коментар #11 от "АЛФ":

    Какво е казал иранският циганин Азизи няма никакво значение.

    17:32 14.03.2026

  • 26 Град Козлодуй.

    20 10 Отговор
    Точно тъка Орбан! Зелю Може да се на шмърка и Може да ти направис.фирка!!

    Коментиран от #40, #41

    17:33 14.03.2026

  • 27 така е баш кат теб и цъкачи на копейки

    19 16 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Тук е пълно със смахнати тролове бълнуващи копейки

    17:33 14.03.2026

  • 28 Механик

    11 22 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #66

    17:33 14.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха

    13 23 Отговор

    До коментар #6 от "Картаген":

    Има ли по-големи палячовци и клоуни от Орбан, Фицо и Путин.!

    Коментиран от #38, #48

    17:34 14.03.2026

  • 31 Даа...

    11 23 Отговор
    Тоя шonap лъже повече и от боко тиквата!
    Това е унгарския Пеевски - корупционер и путлериска подлога !

    17:34 14.03.2026

  • 32 Многоходовото

    11 23 Отговор

    До коментар #10 от "Звездоброец":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:34 14.03.2026

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    10 16 Отговор
    Задунайския раб и самагонения блатен пропадлък трябва да се млати до като шава❗

    17:35 14.03.2026

  • 34 Тодар Живков

    12 19 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има другари.Това са българските комунисти .

    17:35 14.03.2026

  • 35 Звездоброец

    18 5 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Всеки ден едни и същи простотии ....как не ви омръзна ?

    17:36 14.03.2026

  • 36 Истината

    12 19 Отговор
    На калпавия ой, Зеленски му пречи. 🤣🤣🤣
    Още един месец ще има да kвичи орбан и ще дойде предсрочно Коледа за него.

    17:36 14.03.2026

  • 37 точно в това е

    11 22 Отговор

    До коментар #6 от "Картаген":

    голямата руска трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор, на майтап стана президент и за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна и окаяна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.

    Коментиран от #77, #84

    17:36 14.03.2026

  • 38 Последния Софиянец

    12 15 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха":

    Има, рублен боташович и останалите бегекупейки.

    17:36 14.03.2026

  • 39 Zaxaрова

    13 15 Отговор
    Орбан да се оплаче на арменският поп.

    17:38 14.03.2026

  • 40 Козльодой ,

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй.":

    Още ли спиш по реакторите , бе ?!🤭

    17:39 14.03.2026

  • 41 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 9 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй.":

    А не, да ги нямаме такива. Само ние може да ходим по купони с Орбан и Фицката 🥳

    17:39 14.03.2026

  • 42 А МОЧАТА?

    10 16 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #69

    17:40 14.03.2026

  • 43 Шопо

    23 11 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    В Украйна има етнически Унгарци, редно е Унгария да заяви претенции за територията населена с Унгарци.
    Редно е и Полша да направи същото.

    17:40 14.03.2026

  • 44 Гаджева

    10 7 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #50

    17:41 14.03.2026

  • 45 никой не се интересува

    10 15 Отговор

    До коментар #11 от "АЛФ":

    вече от битата карта Иран, какво общо има с темата

    17:41 14.03.2026

  • 46 Питанка

    9 10 Отговор
    Сега, след като орбан ефенди, kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!
    Да не споменаваме, че има доказателства за 3500 случая на прикриване на PDFилия от Орбан, че Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с балета, че има подадени сигнали срещу Асвалт паша (може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета)

    17:41 14.03.2026

  • 47 Пръдльооо

    9 21 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не е проблем да бъде заобиколен,но и Унгария ще е заобиколена от субсидиите!! И какво ще блокира,има безброй начини ЕС да финансира Украйна.

    Коментиран от #54, #67

    17:42 14.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гаджева,

    9 4 Отговор

    До коментар #44 от "Гаджева":

    Ами и той като Тръмпоча

    17:43 14.03.2026

  • 51 някой си

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан е":

    европа е срам за цялата планета

    Коментиран от #62

    17:44 14.03.2026

  • 52 Старшинка

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Ти така ли се разправяш с тези които те прескочат?

    17:44 14.03.2026

  • 53 някой си

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Макс":

    по голяма глупост нямаше как да измислиш 🤣🤣

    17:45 14.03.2026

  • 54 Пич

    10 5 Отговор

    До коментар #47 от "Пръдльооо":

    Много ме радват такива като тебе, като показват ясната разлика между примитивното и низко ниво, където се намират, и върховете, където господствам аз!

    Коментиран от #58

    17:45 14.03.2026

  • 55 Абе

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    пълно е с хаха-ви и шашаригави !

    17:45 14.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 да питам

    8 10 Отговор
    верно ли Орбан и Фицо не си казват позицията за операцията в Иран от страх ?

    17:47 14.03.2026

  • 58 Любо

    5 7 Отговор

    До коментар #54 от "Пич":

    Ще те правя женски гълъб!

    Коментиран от #60, #61, #86

    17:47 14.03.2026

  • 59 Хаха

    11 8 Отговор

    До коментар #49 от "някой си":

    Ех копейки, копейки ще еи видим когато свършат копейките.

    Коментиран от #63

    17:49 14.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 2 000 000 руснака са вече под земята

    11 10 Отговор

    До коментар #51 от "някой си":

    заради глупавия и дементен Путин. Европейците си пием кафенцето и коктейлите и си обикаляме по екскурзии и разходки, докато Русия фалира, а руснаците измират по окопите за тоя дето духа. Кой е срам за света и държавата си ?

    Коментиран от #65, #72, #78

    17:50 14.03.2026

  • 63 някой си

    9 8 Отговор

    До коментар #59 от "Хаха":

    хахха ще видим как ще пълзите и молите като ви свършат центовете заради русофобската управа на евр0гейския съюз

    Коментиран от #73

    17:52 14.03.2026

  • 64 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Горкият Орбан, съвсем се е чалнал!

    17:54 14.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Шопо

    8 7 Отговор

    До коментар #47 от "Пръдльооо":

    Прав си има начин
    България ще вземе заем от ЕЦБ ще го даде на Украайна
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    18:03 14.03.2026

  • 68 Ха ха ха

    5 5 Отговор
    Орбан съвсем изтрещя

    18:05 14.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 звучи прекрасно

    9 6 Отговор
    Зеленски ще унищожи ЕС по-бързо и от Путин.

    Коментиран от #75

    18:05 14.03.2026

  • 71 Григор

    7 4 Отговор
    "Същевременно той обърна внимание на това, че американският президент Доналд Тръмп е започнал да отменя санкциите срещу руския петрол, докато Европа не го прави, което води до рязко покачване на цените на горивата в континента".
    Европа не го прави, защото са глупаци! Икономическите последици за Европа ще са катастрофални!

    Коментиран от #81

    18:06 14.03.2026

  • 72 Шопо

    6 4 Отговор

    До коментар #62 от "2 000 000 руснака са вече под земята":

    Това е супер новина, трябва и капейките да се закопаят до крак, заедно с пошлата им челяд.

    18:07 14.03.2026

  • 73 Розовото пони Путин 🦄

    7 5 Отговор

    До коментар #63 от "някой си":

    На мен ми свършиха рублите, крепостните ми орки ще гладуват. Но за мен най-важното е да стоя на сигурно в бункера, другите да се оправят 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    18:07 14.03.2026

  • 74 Некой

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Връщайте":

    ЕС да ни връщат и на нас милиардите и да изчезват с двеста.
    Само задлъжняваме с техните кредити ,които ги крадат техните хора.
    Ае чао@

    18:08 14.03.2026

  • 75 Григор

    5 5 Отговор

    До коментар #70 от "звучи прекрасно":

    Но преди това ще унищожи самагонения халифат и ще прати ботоска в Хага!

    Коментиран от #80

    18:08 14.03.2026

  • 76 хаха🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Картаген":

    остави го Зеленчуковия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    18:09 14.03.2026

  • 77 Картаген

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "точно в това е":

    Неизвестният актьор стана известен и милионер в Русия.Прочети му кратката биография.
    В родината си три пъти е бягал от мобилизация от 2014 година насам и е жив по милостта на Владимир Владимирович.
    Зад напудреното му носле стоят Задокеанците и Целия Колективен ,ако си пропуснал да забележиш,а складовете на гореспоменатите се ометоха за четири години.
    Всъщност Белоноско върши добра работа за плановете на руснаците.

    18:09 14.03.2026

  • 78 Некой

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "2 000 000 руснака са вече под земята":

    С елката ли ги смята.
    Оли квото ти кажат туй пишеш.

    18:10 14.03.2026

  • 79 някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Шопо":

    а ес бунището на джендърите и продажните центове

    Коментиран от #83

    18:12 14.03.2026

  • 80 Некой

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "Григор":

    Ботокса ще виси от башнята на спаска, няма кой да чака да го съдят, кучешка смърт за злодея и копейките му.

    Коментиран от #99

    18:12 14.03.2026

  • 81 Европа няма нищо общо.

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Григор":

    Русия получи разрешение от САЩ само да запълни временния недостиг само на Индия, и само за 30 дни.

    Коментиран от #85

    18:13 14.03.2026

  • 82 някой си

    5 2 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бакшиша с токчетата, срам за задунайските жалкари!

    Коментиран от #90

    18:13 14.03.2026

  • 83 Розовото пони Путин 🦄

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "някой си":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #88

    18:14 14.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Григор

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Европа няма нищо общо.":

    Во и аз съм убеден, че тжва няма дапспаси магучая от фалит и разпад, Дончо най накрая разбра, че нама да вземе Нобел без да унищожи калния нужник!

    Коментиран от #91

    18:15 14.03.2026

  • 86 Глюпости

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Любо":

    Гълъбица се казва ...😆

    18:16 14.03.2026

  • 87 Някой

    3 4 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #105

    18:17 14.03.2026

  • 88 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Розовото пони Путин 🦄":

    с толкова цветни коментари да не правиш скоро компания на навални,и той бая обичаше да лае срещу Великия Путин 🤔

    18:18 14.03.2026

  • 89 Абсурд.

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Орбан е изключително страхлив. От доста години е индоктриниран и под влияние на кремълската пропаганда. Мисленето му вече е съветско, като на руснак, а всички знаем, че руснаците са най-страхливата нация на планетата. :)))

    18:18 14.03.2026

  • 90 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "някой си":

    нямаш въображение ли че пак почна да крадеш никове,ама кво да се очаква от продажно мозъчно ограничено центче

    18:20 14.03.2026

  • 91 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Григор":

    къв си фантазьор,браво

    18:22 14.03.2026

  • 92 Глупости

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "някой си":

    Европа гледа сеира на фалиралата Русия и глупавия Путин. Измират по 6000 руснака на седмица. А умните европейци си пием кафенцето и коктейлите и си обикаляме по екскурзии, СПА и разходки. Най-голямото унижение и срам ги отнесе Русия и руската армия, която вече пета година е в Донецк. :)))

    Коментиран от #95, #98

    18:24 14.03.2026

  • 93 Васил

    3 6 Отговор
    Чудех се кой е по голямо куку Орбан или Тръмп ама Унгарският боклук бие по всички фронтове,

    18:25 14.03.2026

  • 94 Унгарците

    4 3 Отговор
    Са Мъдри !!!
    ще си върнат закарпатието без война !!!

    18:27 14.03.2026

  • 95 Глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "Глупости":

    Русия гледа сеира на разпадащата се фалирала к0чина ес,ама браво малко по малко ще се научите да бълвате качествена пропаганда,още 20тина годинки и ще се усъвършенствате

    Коментиран от #101

    18:29 14.03.2026

  • 96 МДАМ

    4 4 Отговор
    Унгарското 💩 Орбан пак фантазира, ама унгарците ще го отвеят🤣👍👍

    18:31 14.03.2026

  • 97 Бандерофили,

    1 2 Отговор
    Изберете и в България наркомани да ви управляват.

    18:34 14.03.2026

  • 98 Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Глупости":

    Русия гледа сеира на фалиралата европа и глупавите урсули и лайни разни. Измират по 6000 уср@инци и натювци на седмица. А умните руснаци си пием кафенцето и коктейлите и си обикаляме по екскурзии, СПА и разходки. Най-голямото унижение и срам ги отнесе ес,4 години се борят с Русия и нищо не могат да постигнат,а Русия си върви напред към целта си

    Коментиран от #103

    18:34 14.03.2026

  • 99 Некой

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Некой":

    Админа да земе да те банне за кражба на НИК ,а?

    18:34 14.03.2026

  • 100 Курти

    5 1 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран вече 5та година

    Коментиран от #104

    18:35 14.03.2026

  • 101 Положението на Русия е плачевно

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Глупости":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    Коментиран от #106

    18:35 14.03.2026

  • 102 Отец Дионисий

    3 0 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    18:36 14.03.2026

  • 103 Питащ

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Глупости":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #107

    18:38 14.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Собствениците на военните заводи

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Някой":

    След 9 септември 1944 година ги е осъдил Народния съд за подкрепа на фашизма и са ги изяли свинете на острова Белене.

    18:38 14.03.2026

  • 106 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Положението на Русия е плачевно":

    ей го на още един фантазьор,не ставате все още за пропаганда

    Коментиран от #108

    18:40 14.03.2026

  • 107 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Питащ":

    защото киевската диктатура тормозише населението в тези области,и 2 милиона и нагоре са жертвите от уср@инска страна,жал ми става чак за промитите мозъци които черпят инфо от уср@ински медии

    18:44 14.03.2026

  • 108 Е, той Медведев си е

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "някой си":

    меко казано фантазьор, по-скоро е наркоман и с увреждания от алкохола 😂Но това, което казва е така, Русия се подготвя за сценарий Северна Корея 2.0 - икономии, затваряне, спиране на интернета и строг контрол върху населението от държавните и силовите структури. Лошо.

    Коментиран от #109

    18:44 14.03.2026

  • 109 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Е, той Медведев си е":

    според мен се подготвя да живее самостоятелно на планетата,защото с толкова лаене по нея няма да остане никой скоро

    18:49 14.03.2026

  • 110 ха ха

    2 1 Отговор
    евро кукувиците и наркоманизирания се чудят какви бели да направят на населението

    18:50 14.03.2026

