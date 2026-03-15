Анита Мейзер сравни Галена и Бионсе (ВИДЕО)

Преди дни в социалните мрежи се завъртя видео от участие на поп фолк звездата Галена в бургаско заведение, което предизвика бурни реакции и коментари.
На кадрите изпълнителката се качва върху маса в заведението, отрупана с чинии и чаши, танцува и забавлява гостите съвсем отблизо – нещо, което за мнозина изглежда като част от типичната балканска нощна атмосфера, но за други е поведение, което не подхожда на звезда от нейния ранг.
Клипът бързо привлече вниманието на потребителите онлайн, а сред коментиращите се оказа и Анита Мейзер. Тя не скри изненадата си от видяното и използва случая, за да постави по-широк въпрос – какви са всъщност звездите, на които българската публика се възхищава.
В публикация в профила си Мейзер направи сравнение между балканската култура на нощния живот и представите на хората в Съединените щати.
"Как да обясня на моите приятелки в Америка какво означава български купон? Представете си, че седите на маса, храната ви е пред вас, питиетата също… и изведнъж на масата се качва една от най-големите звезди на България – Галена и започва да пее и да танцува буквално до вас“, пише тя.
По думите ѝ това не е някаква изненадваща атракция, а просто начинът, по който се купонясва на Балканите.
„Днес тя пее на вашата маса, а утре е на огромна сцена пред хиляди хора. Никой по света не може да разбере напълно тази култура на нощния живот – най-големите звезди са буквално на една ръка разстояние от вас“, допълва Мейзер.
Тя прави и любопитно сравнение, за да обясни ситуацията на своите американски приятели. „За американците това е културен шок. Представете си Бионсе да се качи на масата ви и да започне да пее, докато вечеряте“, пише още тя.
В края на публикацията си Анита Мейзер добавя и лека доза ирония към типичните балкански купони. „Само едно нещо забелязвам – откакто влезе еврото, май вече не се мятат толкова салфетки… или може би греша?“, пита тя.
Коментарът ѝ предизвика нова вълна от реакции онлайн – част от хората подкрепиха думите ѝ, докато други защитиха Галена, като посочиха, че именно близостта между изпълнителите и публиката е част от чара на балканските участия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дуньо простия
11:07 15.03.2026
2 Циганката
11:08 15.03.2026
3 Горката
Коментиран от #12
11:09 15.03.2026
4 Абе
11:11 15.03.2026
5 Уби човек
Коментиран от #11
11:12 15.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Здрасти
11:14 15.03.2026
8 ПродуЦента
11:14 15.03.2026
9 ами,
11:14 15.03.2026
10 Малеее
11:15 15.03.2026
11 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Уби човек":Човек е малко пресилено.
11:15 15.03.2026
12 Бай Ху (By Who)
До коментар #3 от "Горката":Господине, какво е Фомтка?
Коментиран от #14, #16
11:17 15.03.2026
13 До като
11:18 15.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕстетЪ
11:27 15.03.2026
16 Дуньо простия
До коментар #12 от "Бай Ху (By Who)":Тynka, ама в категория уродска работа.
11:29 15.03.2026
17 Сталин
Коментиран от #18
11:42 15.03.2026
18 Файърфлай
До коментар #17 от "Сталин":Да,да.Галена "пее" На масата,тази "обслужва " американските си приятели ( за няколко долара повече) Под масата.
12:26 15.03.2026
19 Защо трябва да им обяснява?
12:39 15.03.2026