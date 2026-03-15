Анита Мейзер сравни Галена и Бионсе (ВИДЕО)

Преди дни в социалните мрежи се завъртя видео от участие на поп фолк звездата Галена в бургаско заведение, което предизвика бурни реакции и коментари.

На кадрите изпълнителката се качва върху маса в заведението, отрупана с чинии и чаши, танцува и забавлява гостите съвсем отблизо – нещо, което за мнозина изглежда като част от типичната балканска нощна атмосфера, но за други е поведение, което не подхожда на звезда от нейния ранг.

Клипът бързо привлече вниманието на потребителите онлайн, а сред коментиращите се оказа и Анита Мейзер. Тя не скри изненадата си от видяното и използва случая, за да постави по-широк въпрос – какви са всъщност звездите, на които българската публика се възхищава.

В публикация в профила си Мейзер направи сравнение между балканската култура на нощния живот и представите на хората в Съединените щати.

"Как да обясня на моите приятелки в Америка какво означава български купон? Представете си, че седите на маса, храната ви е пред вас, питиетата също… и изведнъж на масата се качва една от най-големите звезди на България – Галена и започва да пее и да танцува буквално до вас“, пише тя.

По думите ѝ това не е някаква изненадваща атракция, а просто начинът, по който се купонясва на Балканите.

„Днес тя пее на вашата маса, а утре е на огромна сцена пред хиляди хора. Никой по света не може да разбере напълно тази култура на нощния живот – най-големите звезди са буквално на една ръка разстояние от вас“, допълва Мейзер.

Тя прави и любопитно сравнение, за да обясни ситуацията на своите американски приятели. „За американците това е културен шок. Представете си Бионсе да се качи на масата ви и да започне да пее, докато вечеряте“, пише още тя.

В края на публикацията си Анита Мейзер добавя и лека доза ирония към типичните балкански купони. „Само едно нещо забелязвам – откакто влезе еврото, май вече не се мятат толкова салфетки… или може би греша?“, пита тя.

Коментарът ѝ предизвика нова вълна от реакции онлайн – част от хората подкрепиха думите ѝ, докато други защитиха Галена, като посочиха, че именно близостта между изпълнителите и публиката е част от чара на балканските участия.