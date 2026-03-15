Новини
Любопитно »
Анита Мейзер сравни Галена и Бионсе (ВИДЕО)

15 Март, 2026 11:02 1 070 19

Бившата Мисис България се чуди как да обясни на приятелите си в Америка, че у нас чалга звездите пеят и по маси, и в дискотеки, и в големи зали

Анита Мейзер сравни Галена и Бионсе (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди дни в социалните мрежи се завъртя видео от участие на поп фолк звездата Галена в бургаско заведение, което предизвика бурни реакции и коментари.

На кадрите изпълнителката се качва върху маса в заведението, отрупана с чинии и чаши, танцува и забавлява гостите съвсем отблизо – нещо, което за мнозина изглежда като част от типичната балканска нощна атмосфера, но за други е поведение, което не подхожда на звезда от нейния ранг.

Клипът бързо привлече вниманието на потребителите онлайн, а сред коментиращите се оказа и Анита Мейзер. Тя не скри изненадата си от видяното и използва случая, за да постави по-широк въпрос – какви са всъщност звездите, на които българската публика се възхищава.

В публикация в профила си Мейзер направи сравнение между балканската култура на нощния живот и представите на хората в Съединените щати.

"Как да обясня на моите приятелки в Америка какво означава български купон? Представете си, че седите на маса, храната ви е пред вас, питиетата също… и изведнъж на масата се качва една от най-големите звезди на България – Галена и започва да пее и да танцува буквално до вас“, пише тя.

По думите ѝ това не е някаква изненадваща атракция, а просто начинът, по който се купонясва на Балканите.

„Днес тя пее на вашата маса, а утре е на огромна сцена пред хиляди хора. Никой по света не може да разбере напълно тази култура на нощния живот – най-големите звезди са буквално на една ръка разстояние от вас“, допълва Мейзер.

Тя прави и любопитно сравнение, за да обясни ситуацията на своите американски приятели. „За американците това е културен шок. Представете си Бионсе да се качи на масата ви и да започне да пее, докато вечеряте“, пише още тя.

В края на публикацията си Анита Мейзер добавя и лека доза ирония към типичните балкански купони. „Само едно нещо забелязвам – откакто влезе еврото, май вече не се мятат толкова салфетки… или може би греша?“, пита тя.

Коментарът ѝ предизвика нова вълна от реакции онлайн – част от хората подкрепиха думите ѝ, докато други защитиха Галена, като посочиха, че именно близостта между изпълнителите и публиката е част от чара на балканските участия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дуньо простия

    14 0 Отговор
    Тоя мейзер..... да го почнеш с един шмайзер.

    11:07 15.03.2026

  • 2 Циганката

    23 0 Отговор
    никога не е била Мис България. Ноооо за сметка на това е убиец, според закона на държавата.

    11:08 15.03.2026

  • 3 Горката

    11 1 Отговор
    Женица! Цялата физиономия и прилича на една огромна Фомтка! А аз много обичам огромните Фомтки, но да са където си требе!

    Коментиран от #12

    11:09 15.03.2026

  • 4 Абе

    14 0 Отговор
    Пу пу. Мале къ се стреснах като я видех таа цигнака.

    11:11 15.03.2026

  • 5 Уби човек

    14 0 Отговор
    И сега си вее весело питката по улиците на мръсната психиатрия на унижена и опростачена бъл(х)ария

    Коментиран от #11

    11:12 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здрасти

    15 1 Отговор
    Толко и е акъла. Единственото с което може да ги сравни е циганската жилка и посредствеността

    11:14 15.03.2026

  • 8 ПродуЦента

    10 0 Отговор
    И в САЩ звездите пеят по масите. Ама там за частни партита искат мнооооого пари.

    11:14 15.03.2026

  • 9 ами,

    14 1 Отговор
    Анка да заведе своите ,,приятели,,на концертите на Орлин Горанов в САЩ за да видят,че българските певци не се катерят да пеят по масите на хората.Това правят само чалгарите.

    11:14 15.03.2026

  • 10 Малеее

    14 0 Отговор
    Сравнение между Галена и Бионсе

    11:15 15.03.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Уби човек":

    Човек е малко пресилено.

    11:15 15.03.2026

  • 12 Бай Ху (By Who)

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горката":

    Господине, какво е Фомтка?

    Коментиран от #14, #16

    11:17 15.03.2026

  • 13 До като

    9 1 Отговор
    Се дава гласност на такива екземпляри няма да има културен напредък

    11:18 15.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Е как,как,...това е лесно? Да им обясни,че нашите кvрви пеят.

    11:27 15.03.2026

  • 16 Дуньо простия

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ху (By Who)":

    Тynka, ама в категория уродска работа.

    11:29 15.03.2026

  • 17 Сталин

    10 0 Отговор
    Една кvрва сравнила други две кvрви

    Коментиран от #18

    11:42 15.03.2026

  • 18 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Да,да.Галена "пее" На масата,тази "обслужва " американските си приятели ( за няколко долара повече) Под масата.

    12:26 15.03.2026

  • 19 Защо трябва да им обяснява?

    1 0 Отговор
    Губи ми се здравия смисъл.

    12:39 15.03.2026