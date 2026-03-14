Строят подземен контролно-пропускателен пункт за гостите на Белия дом

Проектни планове, включително изображения на бъдещия комплекс с площ от около 3066 кв.м, бяха включени в предварителния дневен ред за априлското заседание на федералната комисия, която разглежда и одобрява строителството на федерални земи във Вашингтон.

Контролно-пропусквателният пункт се предлага да бъде разположен под Шърман Парк, разположен югоизточно от Белия дом и непосредствено на юг от сградата на Министерството на финансите на САЩ.

Дълго време тук туристите и гостите на Белия дом се редяха на опашка, за да преминат през охраната, след което преминаваха през поредица от временни павилиони и се насочваха към входа на Източното крило. Миналата есен президентът Доналд Тръмп нареди разрушаването на Източното крило, за да направи място за изграждането на балната зала. В момента посетителите се проверяват в парка Лафайет, срещу Белия дом.

Новото КПП ще бъде оборудвано със 7 охранителни линии, което трябва да ускори обработката на посетителите и да намали времето за чакане. Според плановете строителството може да започне още през август. Белият дом очаква съоръжението да заработи до юли 2028 г. - около шест месеца преди края на президентството на Тръмп.

Паметникът на генерал от Северната армия Уилям Текумзе Шърман, който се намира в центъра на едноименния парк, не се предвижда да бъде демонтиран. Проектът се реализира съвместно от Изпълнителния офис на президента, Тайните служби на САЩ и Службата за национални паркове, която управлява територията на Белия дом.

Предложението е планирано да бъде обсъдено на среща на 2 април на Националната комисия за капиталово планиране, която наблюдава федералното развитие във Вашингтон.

В дневния ред на същото заседание е и обсъждане и гласуване на планове за изграждане на нова сграда с площ от около 8360 кв.м, включително голяма бална зала, на мястото на бившето Източно крило.

