Строят подземен контролно-пропускателен пункт за гостите на Белия дом

14 Март, 2026 11:11 500 6

Реновацията е част от програма за модернизиране на президентската резиденция

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проектни планове, включително изображения на бъдещия комплекс с площ от около 3066 кв.м, бяха включени в предварителния дневен ред за априлското заседание на федералната комисия, която разглежда и одобрява строителството на федерални земи във Вашингтон.

Контролно-пропусквателният пункт се предлага да бъде разположен под Шърман Парк, разположен югоизточно от Белия дом и непосредствено на юг от сградата на Министерството на финансите на САЩ.

Дълго време тук туристите и гостите на Белия дом се редяха на опашка, за да преминат през охраната, след което преминаваха през поредица от временни павилиони и се насочваха към входа на Източното крило. Миналата есен президентът Доналд Тръмп нареди разрушаването на Източното крило, за да направи място за изграждането на балната зала. В момента посетителите се проверяват в парка Лафайет, срещу Белия дом.

Новото КПП ще бъде оборудвано със 7 охранителни линии, което трябва да ускори обработката на посетителите и да намали времето за чакане. Според плановете строителството може да започне още през август. Белият дом очаква съоръжението да заработи до юли 2028 г. - около шест месеца преди края на президентството на Тръмп.

Паметникът на генерал от Северната армия Уилям Текумзе Шърман, който се намира в центъра на едноименния парк, не се предвижда да бъде демонтиран. Проектът се реализира съвместно от Изпълнителния офис на президента, Тайните служби на САЩ и Службата за национални паркове, която управлява територията на Белия дом.

Предложението е планирано да бъде обсъдено на среща на 2 април на Националната комисия за капиталово планиране, която наблюдава федералното развитие във Вашингтон.

В дневния ред на същото заседание е и обсъждане и гласуване на планове за изграждане на нова сграда с площ от около 8360 кв.м, включително голяма бална зала, на мястото на бившето Източно крило.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ядрената зима 2027

    4 0 Отговор
    Изисква нови нива на подземна архитектура

    11:12 14.03.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Пак некви бункери...

    11:13 14.03.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    "Миротворецът" и победител в Иран яко го тресе параноята...

    11:17 14.03.2026

  • 4 Историк

    0 1 Отговор
    Девизът на Ленин " Пролетарии от всички страни,съединявайте се" доведе до налагане на управление в страните,които го следваха,от необразовани,некомпетентни и послушни хора. В тези страни интелигенцията беше ликвидирана. Начело е СССР, ние сме първи след него. Мао в Китай нанесе непоправими щети на държавата, но диктаторите след него въведоха нов вид управление- държавен капитализъм и хитро откраднаха и развиха успешно икономическите постижения на западните цивилизации. САЩ като водеща държава в света за 1 година стана Тръмпландия и сега групата диктатори ,начело с тръмп, са се обединили и са превърнали девиза на Ленин в " Диктатори от всички страни, обединявайте се! ". Това води до унищожение на всичко,постигнато от цивилизования свят за 80 г.след втората световна война и ако не бъде спряно, не е ясно какво ще остане от света.

    11:45 14.03.2026

  • 5 Историк

    2 0 Отговор
    Диктаторът се крие или лети в самолет,където дава интервюта. Това е толкова откачено, че не знам какво още могат да търпят американците. Ако се отърват от това чудовище,ще спасят и света.

    11:48 14.03.2026

  • 6 Ясно

    2 0 Отговор
    И оранжевият ненормалник ще мишкува в бункера.

    11:59 14.03.2026