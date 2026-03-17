Приключи еуфоричната покупка на луксозни имоти

17 Март, 2026 12:43 765 23

Цените ще останат почти без промяна през първото полугодие на 2026 година

Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на луксозни имоти в София навлиза в по-балансирана фаза. Това е изводът, който правят специализирани в луксозния сегмент агенции, на база случващото се от началото на годината. Изминалата 2025 г. премина под знака на еврото и до голяма степен поскъпването, на което станахме свидетели, се дължеше именно на този факт.

„В началото на 2026 г. ясно се вижда край на периода на т.нар. еуфорични покупки, който наблюдавахме през предходните години. Пазарът постепенно се нормализира и се връща към по-устойчив модел на развитие”, каза Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates I Christie’s International Real Estate. По-балансираната пазарна среда означава и по-зрели купувачи, при които всяко запитване е по-силно мотивирано и води до по-реалистични преговори между страните.

През първата половина на 2026 г. се очаква относително задържане на цените в луксозния сегмент, като пазарът ще продължи да се структурира около качеството на имотите и реалната им стойност. В същото време при конкретни локации и ограничено предлагане на висококачествени имоти е възможно да бъдат постигнати нови рекордни ценови нива.

„В луксозния сегмент вече ясно се вижда, че цената се определя основно от локацията, качеството на проекта и ограниченото предлагане. Именно при такива имоти е възможно да се достигнат нови ценови рекорди”, коментира Георгиева.

За цялата 2026 г. прогнозата на компанията е умерен ръст на цените между 6% и 10%, подкрепен от няколко основни фактора: нарастващи разходи за труд в строителството, поскъпване на строителните материали, увеличаващи се разходи за енергия и горива, и ограничено предлагане на качествени имоти в престижни локации. В същото време през 2026 г. ще се наблюдава по-ясно разграничение между отделните ценови сегменти на пазара. Докато в част от средния сегмент е възможно временно забавяне на сделките поради по-предпазливото поведение на купувачите, интересът към имоти във високия ценови клас остава стабилен.

България продължава да бъде една от страните в Европейския съюз с най-ниски лихвени проценти по жилищни кредити, което подкрепя активността на пазара на недвижими имоти. В същото време се наблюдава нарастващ интерес от чуждестранни купувачи, които разглеждат България като атрактивна инвестиционна дестинация, особено в контекста на очакваното присъединяване на страната към еврозоната.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    6 2 Отговор
    С такъв кмет всичко е приключило за София до другите избори.

    12:45 17.03.2026

  • 2 Към строителит

    1 1 Отговор
    Продавам 1000 декара общински гробища с много жители в тях. Който се интересува, продавам ги и на парче. 50 евро на жител.

    12:47 17.03.2026

  • 3 Сталин

    9 1 Отговор
    В България няма такова нещо като луксозно строителство ,всичко прилича на кочина , бетонни коптори без елементарна инфраструктура,навсякъде мръсотия ,кал ,няма тротоари,няма дървета,няма цветя само кал и мръсотия ,дори гетата в Европа където живеят талибаните са по подредени и чисти

    12:47 17.03.2026

  • 4 Наиграха се

    8 0 Отговор
    Приключи еуфоричната покупка на каквито и да е имоти

    Коментиран от #14

    12:51 17.03.2026

  • 5 запознат

    5 0 Отговор
    Защо изобщо лъжат хората , че цените ще скочат ? Нали всички знаят какво става с имотите . Имам предложение , което е валидно до 1 ви Май , после ще го коригирам .Давам не повече от 800 евро на квадратен метър .След тази дата ще давам максимум 700 евро .

    Коментиран от #7, #9

    12:53 17.03.2026

  • 6 здраво мислещ

    5 0 Отговор
    На хората с ипотеки , няма да им е лесно през следващите години , обаче брокерите които ги съветваха да "инвестират" не носят отговорност за загубите им

    12:56 17.03.2026

  • 7 Сталин

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "запознат":

    Най много ще спечелят тези които имат ипотеки като дойде хиперинфлацията с една заплата ще си погасят ипотеката .........ако имат работа

    Коментиран от #12

    12:58 17.03.2026

  • 8 Амадо

    4 0 Отговор
    Нееееее, не може да е истина. Сега кой ще купува коптори на смешни цениииии? Ще обеднеяяяя на хартияяяя

    Коментиран от #11

    13:00 17.03.2026

  • 9 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "запознат":

    Поне така казаха по талавизията в едно анимационно филмче

    13:00 17.03.2026

  • 10 икономист

    3 1 Отговор
    Ако има хипер инфлация , означава да потъне целия свят .Забравяш , че вече сме в евро , а това е втората валута в света .Няма да дпоуснат хипер инфлация

    13:01 17.03.2026

  • 11 Ревльо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Амадо":

    Дръж се, не онивай, нека сме твърди, нито крачка назад в цените, зад нас е кредита, и ЧСИ, дръъъъжжжж

    Коментиран от #20

    13:02 17.03.2026

  • 12 Кога ще дойде

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Тая хиперинфлация, че много вуета се набутаха с кредити които щяха да се замислят, ама тая хиперинфлация все не идва и сега трябва да си плащат лихвите?

    Коментиран от #13

    13:02 17.03.2026

  • 13 Вуеее

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кога ще дойде":

    И Констанс сега, тинтамън купи на пик и с кредит а интересът изчезна. Всяка втора сделка е с отстъпка ако изобщо има още сделки, хахаха

    13:04 17.03.2026

  • 14 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наиграха се":

    Приключи разпарянето на дюшеци и изкопаването на буркани с левчета , приключи и изпирането на мръсни пари чрез имоти..... и сега какво ?!? Във всички апартаменти ли ще живеете , във всички кенефи ли ще ходите , на кого ще ги набиете тия коптори ?!? Защото БГ то се топи като население , а узбекистанците и непалците нямат пари да купуват .....а циганите не обичат да живеят на Раковска и жълтите павета !!!

    13:06 17.03.2026

  • 15 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Вуьо, ако беше слушал дядо ти Кочо, сега нямаше да се налага да търсиш по голям кашон за фемилиту и са се чудиш къде да го инсталираш..

    13:07 17.03.2026

  • 16 икономист

    3 0 Отговор
    Нали това е номера .Внушават на хората ,че имотите все ще поскъпват и ще има голяма инфлация и после има набуват огромни кредити с 2,5 %лихва .Тук в задачата се пита , защо банката ще ти даде кредит с лихва която ще е по ниска от инфлацията ? Сега ФЕД се канят леко да увеличат основния лихвен процент , а това означава , че парите ще поскъпнат .

    Коментиран от #17, #18

    13:07 17.03.2026

  • 17 Аз Кочо

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "икономист":

    Няма лихва от 2.5 пр. Прибави гпр и застраховка живот и ще отидеш на минимум 3 пр. ПЛАВАША ЛИХВА

    Коментиран от #21

    13:09 17.03.2026

  • 18 Амадо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "икономист":

    Ама аз им вярвах ..... не искам ЧСИииии..... хлъц хлъц

    13:10 17.03.2026

  • 19 Болярин

    3 0 Отговор
    Тотална катастрофа в броя на сделките с ипотека. Статистиката за януари 2026 отчита спад от 46.2% на ипотечните кредити в сравнение с предходния месец. Колкото и да се опитват брокерите да ви убеждават в противното, това е официалната статистика. Който продал...продал. От тук нататък следва и спад в надутите цени...с колко...ще видим в края на тримесечието.

    Коментиран от #22

    13:10 17.03.2026

  • 20 Амадо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ревльо":

    Ох, не мога, краката ми се подкосяват, кръвното ми е 200 на 300 как да се стегна като съм като кашкавал балкански, ни могъ, нееее, ни могъъъ

    Коментиран от #23

    13:13 17.03.2026

  • 21 икономист

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аз Кочо":

    Така е ,така е , прав си , дадох 2,5 само като пример .Стадото не чете ГПР , не чете , че има плаваща лихва , подпива там и му дават едни 200-300к евра ,сума която повече никога няма да види накуп в сметаката си , обаче смело ги набива в стая и кухня и гордо заявява ,че купува двустаен .Много рев ще има .Навремето в Испания , апартамени купени за по 180к евро ги продаваха за по 14 к .Ние сега сме само зрители и си правим пуканки за филма

    13:14 17.03.2026

  • 22 И не само

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Болярин":

    В служба по вписвания нещата вървят към срив за първото тримесечие, въпреки че, предварителни договори по сделки от декември са приключени януари и февруари

    13:14 17.03.2026

  • 23 Ревльо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Амадо":

    Дръъъж вуее, дръъъж, ни шагам назад, зад нас гипскартоняками

    13:17 17.03.2026