Приключи еуфоричната покупка на луксозни имоти

Пазарът на луксозни имоти в София навлиза в по-балансирана фаза. Това е изводът, който правят специализирани в луксозния сегмент агенции, на база случващото се от началото на годината. Изминалата 2025 г. премина под знака на еврото и до голяма степен поскъпването, на което станахме свидетели, се дължеше именно на този факт.

„В началото на 2026 г. ясно се вижда край на периода на т.нар. еуфорични покупки, който наблюдавахме през предходните години. Пазарът постепенно се нормализира и се връща към по-устойчив модел на развитие”, каза Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates I Christie’s International Real Estate. По-балансираната пазарна среда означава и по-зрели купувачи, при които всяко запитване е по-силно мотивирано и води до по-реалистични преговори между страните.

През първата половина на 2026 г. се очаква относително задържане на цените в луксозния сегмент, като пазарът ще продължи да се структурира около качеството на имотите и реалната им стойност. В същото време при конкретни локации и ограничено предлагане на висококачествени имоти е възможно да бъдат постигнати нови рекордни ценови нива.

„В луксозния сегмент вече ясно се вижда, че цената се определя основно от локацията, качеството на проекта и ограниченото предлагане. Именно при такива имоти е възможно да се достигнат нови ценови рекорди”, коментира Георгиева.

За цялата 2026 г. прогнозата на компанията е умерен ръст на цените между 6% и 10%, подкрепен от няколко основни фактора: нарастващи разходи за труд в строителството, поскъпване на строителните материали, увеличаващи се разходи за енергия и горива, и ограничено предлагане на качествени имоти в престижни локации. В същото време през 2026 г. ще се наблюдава по-ясно разграничение между отделните ценови сегменти на пазара. Докато в част от средния сегмент е възможно временно забавяне на сделките поради по-предпазливото поведение на купувачите, интересът към имоти във високия ценови клас остава стабилен.

България продължава да бъде една от страните в Европейския съюз с най-ниски лихвени проценти по жилищни кредити, което подкрепя активността на пазара на недвижими имоти. В същото време се наблюдава нарастващ интерес от чуждестранни купувачи, които разглеждат България като атрактивна инвестиционна дестинация, особено в контекста на очакваното присъединяване на страната към еврозоната.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg