Приключи еуфоричната покупка на луксозни имоти

Пазарът на луксозни имоти в София навлиза в по-балансирана фаза. Това е изводът, който правят специализирани в луксозния сегмент агенции, на база случващото се от началото на годината. Изминалата 2025 г. премина под знака на еврото и до голяма степен поскъпването, на което станахме свидетели, се дължеше именно на този факт.
„В началото на 2026 г. ясно се вижда край на периода на т.нар. еуфорични покупки, който наблюдавахме през предходните години. Пазарът постепенно се нормализира и се връща към по-устойчив модел на развитие”, каза Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates I Christie’s International Real Estate. По-балансираната пазарна среда означава и по-зрели купувачи, при които всяко запитване е по-силно мотивирано и води до по-реалистични преговори между страните.
През първата половина на 2026 г. се очаква относително задържане на цените в луксозния сегмент, като пазарът ще продължи да се структурира около качеството на имотите и реалната им стойност. В същото време при конкретни локации и ограничено предлагане на висококачествени имоти е възможно да бъдат постигнати нови рекордни ценови нива.
„В луксозния сегмент вече ясно се вижда, че цената се определя основно от локацията, качеството на проекта и ограниченото предлагане. Именно при такива имоти е възможно да се достигнат нови ценови рекорди”, коментира Георгиева.
За цялата 2026 г. прогнозата на компанията е умерен ръст на цените между 6% и 10%, подкрепен от няколко основни фактора: нарастващи разходи за труд в строителството, поскъпване на строителните материали, увеличаващи се разходи за енергия и горива, и ограничено предлагане на качествени имоти в престижни локации. В същото време през 2026 г. ще се наблюдава по-ясно разграничение между отделните ценови сегменти на пазара. Докато в част от средния сегмент е възможно временно забавяне на сделките поради по-предпазливото поведение на купувачите, интересът към имоти във високия ценови клас остава стабилен.
България продължава да бъде една от страните в Европейския съюз с най-ниски лихвени проценти по жилищни кредити, което подкрепя активността на пазара на недвижими имоти. В същото време се наблюдава нарастващ интерес от чуждестранни купувачи, които разглеждат България като атрактивна инвестиционна дестинация, особено в контекста на очакваното присъединяване на страната към еврозоната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
12:45 17.03.2026
2 Към строителит
12:47 17.03.2026
3 Сталин
12:47 17.03.2026
4 Наиграха се
Коментиран от #14
12:51 17.03.2026
5 запознат
Коментиран от #7, #9
12:53 17.03.2026
6 здраво мислещ
12:56 17.03.2026
7 Сталин
До коментар #5 от "запознат":Най много ще спечелят тези които имат ипотеки като дойде хиперинфлацията с една заплата ще си погасят ипотеката .........ако имат работа
Коментиран от #12
12:58 17.03.2026
8 Амадо
Коментиран от #11
13:00 17.03.2026
9 Сталин
До коментар #5 от "запознат":Поне така казаха по талавизията в едно анимационно филмче
13:00 17.03.2026
10 икономист
13:01 17.03.2026
11 Ревльо
До коментар #8 от "Амадо":Дръж се, не онивай, нека сме твърди, нито крачка назад в цените, зад нас е кредита, и ЧСИ, дръъъъжжжж
Коментиран от #20
13:02 17.03.2026
12 Кога ще дойде
До коментар #7 от "Сталин":Тая хиперинфлация, че много вуета се набутаха с кредити които щяха да се замислят, ама тая хиперинфлация все не идва и сега трябва да си плащат лихвите?
Коментиран от #13
13:02 17.03.2026
13 Вуеее
До коментар #12 от "Кога ще дойде":И Констанс сега, тинтамън купи на пик и с кредит а интересът изчезна. Всяка втора сделка е с отстъпка ако изобщо има още сделки, хахаха
13:04 17.03.2026
14 Сила
До коментар #4 от "Наиграха се":Приключи разпарянето на дюшеци и изкопаването на буркани с левчета , приключи и изпирането на мръсни пари чрез имоти..... и сега какво ?!? Във всички апартаменти ли ще живеете , във всички кенефи ли ще ходите , на кого ще ги набиете тия коптори ?!? Защото БГ то се топи като население , а узбекистанците и непалците нямат пари да купуват .....а циганите не обичат да живеят на Раковска и жълтите павета !!!
13:06 17.03.2026
15 Аз Кочо
13:07 17.03.2026
16 икономист
Коментиран от #17, #18
13:07 17.03.2026
17 Аз Кочо
До коментар #16 от "икономист":Няма лихва от 2.5 пр. Прибави гпр и застраховка живот и ще отидеш на минимум 3 пр. ПЛАВАША ЛИХВА
Коментиран от #21
13:09 17.03.2026
18 Амадо
До коментар #16 от "икономист":Ама аз им вярвах ..... не искам ЧСИииии..... хлъц хлъц
13:10 17.03.2026
19 Болярин
Коментиран от #22
13:10 17.03.2026
20 Амадо
До коментар #11 от "Ревльо":Ох, не мога, краката ми се подкосяват, кръвното ми е 200 на 300 как да се стегна като съм като кашкавал балкански, ни могъ, нееее, ни могъъъ
Коментиран от #23
13:13 17.03.2026
21 икономист
До коментар #17 от "Аз Кочо":Така е ,така е , прав си , дадох 2,5 само като пример .Стадото не чете ГПР , не чете , че има плаваща лихва , подпива там и му дават едни 200-300к евра ,сума която повече никога няма да види накуп в сметаката си , обаче смело ги набива в стая и кухня и гордо заявява ,че купува двустаен .Много рев ще има .Навремето в Испания , апартамени купени за по 180к евро ги продаваха за по 14 к .Ние сега сме само зрители и си правим пуканки за филма
13:14 17.03.2026
22 И не само
До коментар #19 от "Болярин":В служба по вписвания нещата вървят към срив за първото тримесечие, въпреки че, предварителни договори по сделки от декември са приключени януари и февруари
13:14 17.03.2026
23 Ревльо
До коментар #20 от "Амадо":Дръъъж вуее, дръъъж, ни шагам назад, зад нас гипскартоняками
13:17 17.03.2026