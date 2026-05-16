Над 2000 евро за квардатен метър се оферират жилища в по-малки градове (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

16 Май, 2026 08:00 3 939 116

Обзаведен двустаен апартамент във Велико Търново се продава за 123 000 евро

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в нова сграда с Акт 16. Цената му е 123 000 EUR. Жилището, което се намира в кв. "Колю Фичето" е напълно обзаведено. Имотът е с функционално разпределена между входно антре, светла и просторна дневна с обособено място за кухненска част, уютна спалня, баня с тоалетна и тераса.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    30 7 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    08:04 16.05.2026

  • 2 Ето я истината

    46 5 Отговор
    Според данни на Национален статистически институт жилищата у нас са повече от домакинствата. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета – в селата, а средният им размер е 80 квадратни метра. Близо 40% от жилищата стоят празни.

    Коментиран от #7, #12

    08:08 16.05.2026

  • 3 Поредна статия

    31 3 Отговор
    лъжи

    08:09 16.05.2026

  • 4 Това ,

    56 2 Отговор
    че се оферират не значи , че се купуват !

    08:16 16.05.2026

  • 5 айде пак фитили

    43 1 Отговор
    То се оферира, ама не се купува!
    Точно това е смешното, че из провинцията вдигнаха цените с някакъв лаг и вече са неадкватни до окарикатуряване!
    Апартамент в градче, загъбили 70% от жителите си и 90% от работните места не може да задържи цена, камо ли да я удесетори!

    Един такъв провинциален собственик на ново строителство пуснал обява във вашия сайт:

    Апатрамент 70м2 7-и етаж. Необзаведен, необядисан, дава се под наем за 2-3 месеца като слад 120 евро.

    Е, не ти трябва да си финансов гений за да схванеш че новите собственици на прехвалени коптори са я окъса ли за 200-300 евро :)))
    И каква липса на усет! Ще одя аз до седмия етаж да си складирам стоката. Да бе.

    08:17 16.05.2026

  • 6 Важно е за

    30 2 Отговор
    колко се купуват.

    Коментиран от #9

    08:21 16.05.2026

  • 7 как да седят пълни

    43 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ето я истината":

    90% от населените места не предлагат никаква възможност за работа!
    Същите са загубили и над 50% от населението си, а за остатъчните няма работа.
    В същото време старите сгради си седят, не са събаряни, а нови един куп са построени.
    Не знам как тъ паците ходят да теглят кредити да заемат позиции в подобно тресавище...
    Ха купуи си магазин на мегдан по който минават 10 души на ден - трима да просят, двама да крадат и петима от скука. Ама го купи го по 2000 евро квадрата минимум :)))

    08:22 16.05.2026

  • 8 Хе хей

    20 2 Отговор
    Луда работа. Особено стари, не санирани с решетки на прозорците.

    08:31 16.05.2026

  • 9 за николко

    36 1 Отговор

    До коментар #6 от "Важно е за":

    В момента и 45% отстъпка не гарантира проджаба.
    В САЩ наричат имоти непродадени 6 месеца залежали. Имат си статистика на нереализираните оферти. Ние що нямаме такава статистика?
    У нас едни и същи имоти си седят на витритната по 6 години и само вдигат цена.
    Цирк :)

    08:32 16.05.2026

  • 10 ха ха ха

    29 3 Отговор
    Е тоя път брокитата избиха рибата ха ха ха, сериозно, няма такава поростотия другаде по света

    08:36 16.05.2026

  • 11 шопо

    14 2 Отговор
    я па тия

    08:41 16.05.2026

  • 12 шопо

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ето я истината":

    по-добре статистическио да остане пазен

    08:43 16.05.2026

  • 13 Хи хи

    7 15 Отговор
    Аз си оферирам апартамента, обаче не го продавам ! Само броя колко балъци, дето мислят че ще им го продам ще се закачат !!!

    Коментиран от #15, #16, #20

    08:45 16.05.2026

  • 14 Стар рибар

    20 0 Отговор
    Много рибета се наловиха на схемата с „евтините“ кредити и с лъжите , че имотите постояно ще поскъпват, ама нищо, така се прави пресяване на мършата в стадото

    08:48 16.05.2026

  • 15 и аз така

    27 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Оферирах без да мога да продам, щото живея там.
    На редна цена според фа кти.
    За 2 години преброих точно нула балъка да ми го искат...
    А като кажа на бамката че искам ипотека спрямо тази оферирана цена, они ми се смеят и ми сочат изхода.....

    Коментиран от #22

    08:49 16.05.2026

  • 16 ха ха ха

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    и аз така, обявявам, като се обадят казвам че вече е продаден, после правя корекции на текста и снимките и пускам нова обява с 30% по-скъпа, направо се избиват да кълват шараните хахаха

    Коментиран от #23, #24

    08:50 16.05.2026

  • 17 Йеронимус БОШ

    25 0 Отговор
    А нещо за цените на къщите в Барселона и Дубай ? Че те са май атрактивните дестинации за най-видните нашенски юнаци с дебелашки тумбаци !

    Коментиран от #21

    08:52 16.05.2026

  • 18 Ъперкът

    28 1 Отговор
    Безумно високите цени на имоти и жилища ще се понижат, когато купувача разбере че не отговарят на покупателната стойност за региона и стандарта на живот. Балона се наду с приемане на еврото. Много скрити и спестени пари не можеха да се обменят свободно в банките, нямат ясен произход и трябваше да бъдат употребени. Покупката на какъвто и да е имот е вариант без значение цената. Продаване на старо жилище за тройна цена е съблазън за всеки особено в провинцията. Пазара ще се нормализира от самосебе си, не ми се мисли за онези които изтеглиха заеми и ще плащат до края на дните се.

    08:52 16.05.2026

  • 19 Имотен балон

    22 3 Отговор
    Вече на кубичен метър ги продават, дори и кухите стени от гипсокартон са включени.

    08:53 16.05.2026

  • 20 розовият балон се пукна

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Съжалявам, не притежаваш капитал за 3-4к евро на квадрат.
    Дели на 10....
    Лично аз не бих дал и пукнат цент за родните коптори, но ако направиш нуждана отстъпка / 90%/ други мющерии ще се намерят... може би.

    Коментиран от #25

    08:54 16.05.2026

  • 21 Халил ал Махмади

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "Йеронимус БОШ":

    В Dubaj срива е 40-50% и продължава, даже руските спряха да купуват

    08:54 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това е минало

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха ха":

    Вярно така беше, но вече и най големите оли.го.френи се ориентираха в обстановката, спряха да купуват балонимоти

    08:57 16.05.2026

  • 24 аха

    17 1 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха ха":

    Аз пък като се обадя да купувам и като се откажа после месеци наред ми досаждат с предложения за отсъпки, след това нови оферти, после други фирми....
    Пълна стампеде настава.
    Купих си нов телефон ,този го бутнах у едно чекмедже. ПО 20 пъти на ден звънят да ме врънкат да си дам парите.

    08:59 16.05.2026

  • 25 Хи хи

    3 19 Отговор

    До коментар #20 от "розовият балон се пукна":

    Ти може да не даваш и пукнат цент, щото го нямаш, ама ела да видиш колко други дават мило и драго само да ми купят апартаментчето !!! Щото утре парите горят !!

    Коментиран от #27, #34, #59

    08:59 16.05.2026

  • 26 Попа

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    И да предлагаш, и да продаваш. мандалото лопна, имотето ойдеа у ряката и те така те, свърши се

    Коментиран от #28

    09:00 16.05.2026

  • 27 Вуее

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Стана 9 ч., събуди се

    Коментиран от #29

    09:01 16.05.2026

  • 28 Хи хи

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "Попа":

    Нищо не е лопнало, постоянно имам огледи, обаче както казах, аз само се базикам и не продавам !!! Аз си правя кефа бе !!!

    09:02 16.05.2026

  • 29 Хи хи

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "Вуее":

    Събудих се, апартамента ми поскъпнал през нощта с още няколко хилядарки, докато спя !!!

    09:03 16.05.2026

  • 30 Фойерверки

    22 2 Отговор
    Във Варна има 19000 обяви.В Мадрид са 14000.Обитателите са 400 хил. срещу 4 милиона!

    Коментиран от #32, #40

    09:04 16.05.2026

  • 31 съвсем реално

    22 0 Отговор
    Отивам у бамката и казвам че съм за покупка на имот.
    Една чудна ми пращат - няма и 30. Ама като картинка, по-яка от фотомодел.
    Питам - колко вървят реално имотите - 3-4к на м2 вика е нормално, ние също имаме имоти и работим с някои брокери, бързай да не изтървеш.
    Аз викам - супер! Имам 75 м2 в Младост искам 120к знаем само.
    Тази смени физиономията: "Заемите за налични жилища са при друг колега"
    Пратиха ми един кит. Взе да ме тормози за доходи-моходи, гаранции, поръчители. Общо взето да си гарантира кредита 120к на 100 ороцента дори без жилището. Останах си на сухо.
    Ако имах такива гаранции кредит немаше да ми требе....

    09:05 16.05.2026

  • 32 Хи хи

    3 10 Отговор

    До коментар #30 от "Фойерверки":

    В аз моя имот го пускам на 10-20 различни фирми, с различни снимки, да се вдига бройката на обявите !!

    Коментиран от #35, #37

    09:08 16.05.2026

  • 33 Пълно безумие

    25 2 Отговор
    Живея в Германия отдавна, но такива нереални цени дори там няма. В големите градове столици на провинции цените са високи и това е нормално, но в останалите градове и градчета 2000 евро на квадрат няма. Да не говорим в селата, където стоят непродадени и празни къщи с дворове но са с перфектна инфраструктура, чисти, озеленени и хората си живеят спокойно. Не бих си купил имот в България, който е два пъти по-скъп за една нерентабилна инвестиция. Няма начин.

    Коментиран от #48

    09:08 16.05.2026

  • 34 Ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Гори ти главицата на теб, скоро хептен ще изпушиш ха ха

    09:10 16.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ако ги имаш

    14 1 Отговор
    тези тези пари,за чий ... ще ги инвестираш в бг коптора?

    Коментиран от #38

    09:15 16.05.2026

  • 37 ах ах ах

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    Пробвай да не биеш толкова на очи, че си отчаян нереализиран продавач.
    Нямало било 100к оферти, той сам ги бил предложил с различни снимки - смях.
    Сякаш няма вписавания и официална статистика.

    Статистиката не зависи от това ти колко обяви ще пуснеш, бе гений.

    Коментиран от #42

    09:21 16.05.2026

  • 38 Минало

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "ако ги имаш":

    До приемането на еврото перачницата работеше отлично.От там се получи това изкривяване на цените.

    09:21 16.05.2026

  • 39 личен опит

    20 0 Отговор
    Брокитата се скъсват да предлагат оферти, само да покаже човек налични по сметка. За няколко месеца цените падат сериозно, като не минат първите прескъпи въдички и видят че не си шаран...
    Който иска да пробва. Няма да чака повече от 2 месеца за по-ниски офери - 30-40 процента е съвсем в реда на наещата. Изборът също е необятен. Купища хорасани седят празни.

    09:21 16.05.2026

  • 40 да де

    23 1 Отговор

    До коментар #30 от "Фойерверки":

    Ама в Мадрид ако нещо не се продаде за 5-6 месеца го смятат за непродаваемо и намаляват цената веднага.
    Тук след година и половина без продажба цената я удвояват.

    Коментиран от #41

    09:27 16.05.2026

  • 41 Пиер

    15 1 Отговор

    До коментар #40 от "да де":

    В чужбина жилището по закон се издава със завършена баня и тоалет а също и обзаведена кухня по желание на клиента! Реалните квадрати няма да ги коментирам.

    09:36 16.05.2026

  • 42 Хи хи

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "ах ах ах":

    Вписванията важат САМО при сключена сделка при нотариус !! А иначе аз като собственик мога да си предложа имота на 1000 фирми, и всяка фирма да пусне по 10 обяви на моя имот !! Ти ли ще ми кажеш на колко фирми да си предложа имота ??!!

    Коментиран от #53

    09:51 16.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Фойерверки

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи хи":

    Това важи и за двата сайта.В чужбина също има изобилие от посредници.

    09:57 16.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Колко ще струват

    10 1 Отговор
    жилищата в една сграда, ако след като всички са закупени, един от инвеститорите реши да настани да речем две или три многолюдни ромски семейства? Колко спешно собствениците ще се опитат да продадат и на кви цени?

    10:21 16.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Стига глупости

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Пълно безумие":

    2000 евро за квадрат в Германия е като 500 евро за квадрат у нас, въпросът е, че първата дори и силно деградираща, пълна с новонемци, е световна икономическа сила и на три Българии като територия живеят почти 15 Българии като население. За качество на инфраструктурата дори сега няма какво да говорим. Иначе далеч не само Велико Търново, който все пак е и туристически отчасти град, има имоти над 2000 евро. В поне десетина града извън София, Варна, Пловдив и туристическите райони се намират сгради или райони с цени над 2000 евро квадрата. Лошото е, че за някои от тях, дори при спукан балон в имоти и рецесия в страната - цените ще си останат почти същите. По-лъскави и добре направени нови сгради, по-стари, но поддържани сгради в хубави райони. За мен такива имоти ще задържат цена или ще паднат незначително, ама панелки в покрайнините или порутени стари сгради с живущи, които нямат възможност да ги поддържат, кофти райони с кофти население или липсваща инфраструктура - там вече няма кой и откъде да плаща безумни цени, а те са с такива покрай ръста на всички имоти, и там при криза и със сваляне на цените много надолу може да няма никакво продаване. Това предстои за мен - обособяване на с една идея по-добри райони за живеене райони с малко по-стабилни финансово живущи и гетоизация на други райони.

    Коментиран от #51, #62

    10:39 16.05.2026

  • 49 мефистофел

    12 2 Отговор
    що лъжете бе, в плевен на 1000 евро има колкото си искаш апартаменти и пак никой не купува

    Коментиран от #55, #60

    11:25 16.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пълно безумие

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Стига глупости":

    Без да влизаме в неразумни спорове, ще ти обясня защо инвестицията в България не си заслужава. Имотния пазар в Германия е относително стабилен, няма изкуствено надуване на цените и стойността им не се обезценява. Има търсене, има и предлагане. В средните и малките райони цените са разумни, стабилни и инвестицията ти се възвръща при евентуална продажба. Но целта е да отдаваш под наем а не да продаваш. Банките не давят лесно жилищен кредит ако не отговаряш на изискванията им и затова хората търсят под наем. От друга страна ако имаш собствено жилище и искаш да инвестираш в друго за отдаване под наем, банките отпускат ипотечен кредит. Оттам данъчната институция ти дава облекчения за застраховката, данъка на имота, ремонти, саниране, соларна инсталация, отоплителна инсталация и поддръжка на имота в края на годината. Цените на наемите са разумни като една самостоятелна къща с двор е над 1200 евро, апартамент е около 800 евро и търсене има. Като собственик ти си защитен от неразумни наематели за нанесени щети или нередовни плащания. Държавата поощрява капитало вложението като ти също имаш задължения към имота при отдаване под наем. За мен е ОК.
    Сега ти кажи за твоята инвестиция в голям район в България , която е по-скъпа от моята и има смисъл от нея?
    Ще ти носи ли дивиденти в дългосрочен план докато се изплати?

    Коментиран от #109

    11:39 16.05.2026

  • 52 Аз Кочо

    7 2 Отговор
    Ех вуе, когато ти говорихме с баща ти да не си фърляш париците през прозореца ти се правИ на инвеститУр. Сега и да лаеш тука все тая. Като гледам населението се е събудило, съдя по коментарите. Сега инвеститУре ще ядете супа от моркови 30 години и ще ви стоите с отрицателния капитал, но важното е да има за децата, нали бе инвеститУре, хххххх аааааа хахахах

    11:58 16.05.2026

  • 53 Фирмите вече искат да подписваш

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи":

    Договор.

    Вие седи си кротът да не те ивъртят пак

    Хахаха

    12:02 16.05.2026

  • 54 Тръпчо

    8 2 Отговор
    Вуе, в момента банките дават до 3.5.пр годишна за 3 месеца. ЕЦБ ще вдигне лихвите юни а може би още два пъти до края на годината. Скоро и капитала в банките ще се стопи и кредитите ще скочат
    Сделките се сринаха и ще продължат да се сриват. Заплатите вече няма да растат с двуцифрени проценти а инфлацията ви яде силите. Скоро ще издишате и няма да ядете за да си плащате кредитите. Вече има отстъпки до 20 пр. когато те станат официални край с лесните кредити. А без кредити няма пазар.

    12:10 16.05.2026

  • 55 Бръм

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "мефистофел":

    И аз се чудя. В районът къщи на по 200Е/м2 също не се купуват, а продавачи искат 50Е/м2 на бостан/ливада в чукарите.
    Вижте, всеки има право да иска. Засега зор няма, дойде ли зор ще е късно.
    Сравнявате БГ с други страни, но при условие, че имаме изостанало законодателство напредък е невъзможен. В тази посока няма как да не се съглася с мненията, че покупка у нас на имот (в сравнение с други страни) изглежда безперспективно. Кой е механизмът в нашето законодателство, който кара собствениците на имоти да ги поддържат?
    Я му набий х10 данък за запустяла нива/двор/къща/блоково пространство и току виж се съжеви понятието образцови граждани.

    Коментиран от #57

    12:23 16.05.2026

  • 56 ААААА

    5 1 Отговор
    Площ от 52 м2, входно антре 4 м2, баня/тоалетна 5 м2, тераса 6м2, общи части 5м2=20м2. Дневна-кухненски бокс 18 м2, спалня 14 м2=32м2 - общо 52 м2. И това се води двустайно жилище!!!???
    Ако има будали, защо да няма хитреци?
    Имам жилище в което кухнята е отделно помещение и е 14,5м2 чиста площ, а дневната от 25м2

    12:31 16.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДЦК е бъдещето

    8 2 Отговор
    Промениха закона преди месец, сега всеки може да инвестира в ДЦК без посредници, купува се и в пощите, печалбата е гарантирана, в пъти е по добра инвестиция от имотите или наемите

    12:52 16.05.2026

  • 59 Вуее,

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Ти това можеш ли да го осмислиш какво означава, ъм ?!
    Според данни на Национален статистически институт жилищата у нас са повече от домакинствата. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета – в селата, а средният им размер е 80 квадратни метра. Близо 40% от жилищата стоят празни.

    Коментиран от #61

    12:56 16.05.2026

  • 60 Софиянец кореняк

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "мефистофел":

    Ха ха къв Плевен бе, градът е само един

    Коментиран от #63

    13:08 16.05.2026

  • 61 не бе пич

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Вуее,":

    Всички тези 4 300 000 жилища са едно негово жилище за което е пуснал 4 500 000 обяви за майтап, и не ще да го продава...

    Стигнат ли да се обясняват по този начин, значи отчаянието е големо. Не го закачай завалията.

    13:08 16.05.2026

  • 62 ясноо

    13 0 Отговор

    До коментар #48 от "Стига глупости":

    Сега пък делюзията за "западащата Германия" и безценните коптори у нас.

    Човече, патриот съм, но знам, че в Германия има бизнес, има реално търсене на работна ръка, има инфраструктура, има тройни заплати, има повече законност, да не споменаваме качеството на строителството...
    Откак се накрадохте и налапхтре с хоросан / щото за друга инвестиция не сте чували/ големи патриоти станахте.
    Няма проблем. Осигурете работа за 30% безработни младежи и 2 000 000 избягали от родината емигранти и германски пенсии за 1 500 000 пенсионери. Ще си стиснем ръцете.
    Ама вие можете само да унищожавате.
    Да съборите небостъргач, че да окрадете достатъчно за вила на село, на нарежете завод с пазарен дял в чужбина, че да придобиете складче, и пр. само за това ви бива "можачи" мутропитешки.

    13:15 16.05.2026

  • 63 Нее, не си софеанец

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Софиянец кореняк":

    Ти си вуето, новодомъкнаюо се селйанчи от Годлево, навран зет, прекаран с дебрл кредит

    13:52 16.05.2026

  • 64 Ето някои мисли относно "евтините"

    6 2 Отговор
    кредити.

    Неравенството в богатството се увеличава, тъй като богатите купуват акции, а бедните теглят ипотеки.
    Ниските лихвени проценти допринасят за разширяване на разликата в богатството на домакинствата

    По-ниските лихви означават по-малко платени лихви, като същевременно спомагат за увеличаване на ливъриджа. Ако сте богати, това ви помага да разширите империята си. Ако сте бедни, това ви помага да плащате повече на богатите за вашите нужди, като например жилище.

    Купувачите не спестяват пари – те плащат повече. Ниските лихви увеличават ливъриджа, помагайки им по-лесно да поемат покачванията на цените в рамките на години . Хората не спестяват пари, а премахват пречката да плащат повече, което помага за генериране на по-големи заеми.
    Това не е съвпадение, а прехвърляне на риска от собственици с ниска употреба (инвеститори) към собственици с висока употреба (семейства).

    Продължавайте да теглите кредити лупаци, за да правите продавачи, банки и строители по богати с вие да плащате лихви и кредити до живот

    Коментиран от #67

    14:07 16.05.2026

  • 65 333

    5 1 Отговор
    А купува ли се?

    Коментиран от #66

    14:37 16.05.2026

  • 66 Нцъ

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "333":

    Ми не

    15:26 16.05.2026

  • 67 312

    2 8 Отговор

    До коментар #64 от "Ето някои мисли относно "евтините"":

    Не знам какво е ливъридж, но знам, че през 2006г. си купих апартамента на 480 евро/м2. Сега 2800 евро/м2 е ниска цена за този апартамент. Говорим за бърза продажба. През 2006г. умниците също пишехте как балона ще се спука и как ставаме роби на банките, но въпрос на лично виждане. По-добре цял живот при Мама, отколкото да пълним гушите на строители и банки. Нали?

    Коментиран от #68, #69, #72

    15:41 16.05.2026

  • 68 823

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "312":

    През 1997 годона и след това можеше да се купи кутиика в Иван Вазов за 15 isd. Птеди това същата кутийка вървеше 25 к долара. През 2008 същата кутийка вървеше 160 к евро, а през 2011 - 70 к евро.
    Като сложим и инфлацията между тези години излиза че загубата на продавача е била над 100 пр. Хахаха

    15:58 16.05.2026

  • 69 А междувременно

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "312":

    Заглавие от днес

    "Продават гръцки остров по-евтино от апартамент в София"

    Докато има балъци да купуват кутиики от гипсокартон в България ще има и тарикати да си купуват острови без пари по света.

    Коментиран от #70, #102

    16:08 16.05.2026

  • 70 312

    1 5 Отговор

    До коментар #69 от "А междувременно":

    Ти кой остров си купи?

    Коментиран от #71

    16:18 16.05.2026

  • 71 435

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "312":

    А ти кой коптор си купи и с какви пари?

    Коментиран от #73

    16:20 16.05.2026

  • 72 313

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "312":

    прекарал си се, ако беше купил 2009 щеше да е по 350€ , пропуснати ползи, а сега ако не си продал, не можеш да кажеш че имаш 2800€, като продадеп - тогава, щото може да стане и под 460€след срива и пукането на балона и тогава ко прайм

    16:23 16.05.2026

  • 73 312

    0 5 Отговор

    До коментар #71 от "435":

    Не е коптор, не е лош апартамента. Купих го с малко спестени пари, а останалото изплатих през следващите 10г. Както и да е: сега и аз и ти нямаме острови по-евтини от коптор" в България, но аз не живея при Мама.

    Коментиран от #74, #79

    16:29 16.05.2026

  • 74 534

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "312":

    Не знам защо си мислиш че живея при мама. Междувременно париците ми носят други парици и докато ти изплащаш заема аз инвестирам в други неща. Обаче и да ти ги обяснявам няма смисъл защото си на каишката на банката и каквото и да правиш отърване няма. Времето за продажба беше вчера

    Коментиран от #75

    16:35 16.05.2026

  • 75 312

    0 4 Отговор

    До коментар #74 от "534":

    Ако можеш да четеш: Купил съм през 2006 и съм го изплатил през следващите десет години, което прави 2016.
    А къде живееш Наистина като не си купувал на надутите цени още от преди 2006г. и не живееш при Мама?

    Коментиран от #76, #77, #90

    16:46 16.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Както вие брокерите казвате

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "312":

    ЛУкация, ЛУкация, лУкация
    Ти си се объркал с твоята ЛОКАЦИЯ

    16:56 16.05.2026

  • 78 312

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "965":

    Не знаех, че си яката работа! Както и да е, не всички сме умни и предприемчиви като теб,а трябва да живеем някъде. Ако ме приемеш в някой от имотите си по света, ще си продам коптора.

    Коментиран от #80, #82, #83, #85

    17:01 16.05.2026

  • 79 И умен да не си, не е лесно

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "312":

    Абе ти наистина не вдяваш, а? Това, че си купил евтино жилище преди N години не те прави нито богат, нито хитър. Не си инвестирал сума пари за печалба а си купил жилище в което да живееш. Виждаш ли разликата? Цената за теб не е важна днес щом нямаш къде да живееш и не продаваш. Имаш пасив а не актив. Актив е когато стойността ти донесе печалба в инвестиция а ти нямаш инвестиция. Ти имаш жилище. Виждаш ли разликата? Така. От надутите цени ще се облагодетелстват строители и търговци до момента в който балона ще се спука. Дори при спад на цените, тяхната възвръщаемост е вече факт и продажбата пак ще им донесе печалба. Чаткаш ли? Ти и такива като теб ще си живеят в коптора без да са спечелили нищо. В другата графа са заемите за жилище които ще се изплащат дълго и скъпо заради днешните цени. Крайния потребител не печели нищо а може да загуби много за разлика от инвеститорите. Те вече са богати а такива като теб им правят услуга с примитивното си мислене. Сега вдяна ли?

    Коментиран от #81, #84

    17:02 16.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Това в вуету

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "И умен да не си, не е лесно":

    Той трудно вдява, да не кажа изобщо не вдява хаха

    17:06 16.05.2026

  • 82 675

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "312":

    Не, сто пъти съм говорил за това, но понеже не ти е приятно не искаш да до запомниш веднъж и завинаги. Или просто си мислиш че единствено ти си направил сделката на 2006 годона хахаха.
    За какво си ми ти, и за какво съм ти аз нали си имаш безценно жилище в бъ гъ?

    17:08 16.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 312

    1 4 Отговор

    До коментар #79 от "И умен да не си, не е лесно":

    Не вдянах, съжалявам! Къде да живея без да пълня гушите на строителите и банките? И кога точно казах, че съм богат? Не се злоби така, с нищо не съм те обидил. Казах, че през 2006 като балона щеше де се спука купих на 480 евро, а сега е 2800. Хубаво, че ти си инвестирал в друго и сега имаш имоти по цял свят. Направо ти завиждам...

    Коментиран от #86

    17:11 16.05.2026

  • 85 Както казвате вие брокерите

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "312":

    ЛУкация, ЛУкация, лУкация
    Ти си се объркал с твоята ЛОКАЦИЯ

    17:11 16.05.2026

  • 86 Живей си където ти е кеф

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "312":

    Но не намамвай хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или иди и си купи друг на тези цени

    Коментиран от #87

    17:13 16.05.2026

  • 87 312

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Живей си където ти е кеф":

    Никой с имоти по цял свят, не се злоби така на някви балъци по форумите. От при МАМА по-хубаво НЯМА!!!

    Коментиран от #88, #100

    17:19 16.05.2026

  • 88 856

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "312":

    Това пак е измъкване на мишок от капана със сиренцето.
    Зададох ти въпрос.
    Обясни защо намамваш хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или защо ти не си купиш друг на тези цени?

    Коментиран от #89

    17:24 16.05.2026

  • 89 312

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "856":

    Защото съм мишок и нямам кинти. Играчите като теб също не купуват. Сега ВЕЧЕ балона трябва да се спука

    Коментиран от #99

    17:28 16.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Палячо

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "312":

    Балонът се спука, сделките в София са минус 38 пр а за другите големи градове са от -40. Процента надолу хаха

    17:34 16.05.2026

  • 100 Злоба?

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "312":

    Правилната дума е дразнене от хора нямащи капацитета да осмислят изкуствено надутия балон за крайния потребител от който самият той губи и когато спре да купува нереално скъпи жилища, цената ще се нормализира. Този процес започна, защото цената не отговаря на стандарта живот, локация и покупателна стойност.

    Коментиран от #104

    17:34 16.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Б. Борисов

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "А междувременно":

    Имам интерес, пишете ми на лични.

    Коментиран от #103, #105, #106

    17:40 16.05.2026

  • 103 Амадо

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Б. Борисов":

    Задават ми неудобни въпроси на които нямам отговор или имам ама се измъквам като ит етерассс.

    17:42 16.05.2026

  • 104 312

    1 4 Отговор

    До коментар #100 от "Злоба?":

    НЕ съжалявам, че нямам капацититета да осмисля изкуствено надутия балон, защото ако го бях осмислил щях да живея при Мама. Не всички са играчи като теб с имоти по цял свят, а трябва да живеем някъде, Нали?

    Коментиран от #107

    17:44 16.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Брокер

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Б. Борисов":

    Гръцкият остров Макри, разположен в комплекса Ехинади в Йонийско море, някога е бил рекламиран като "перла в короната“ за международни инвеститори. Преди няколко години той беше обявен за продажба от луксозни агенции за недвижими имоти за сериозната сума 8 милиона евро (около 9 милиона долара), като идеалното място за петзвезден луксозен курорт и частни вили.

    Днес обаче островът ще бъде предложен на търг с начална цена от едва 247 000 евро (290 000 долара)

    Оставете телефон и ще ви разкрия детайлите

    17:46 16.05.2026

  • 107 Отново лупости

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "312":

    Зададох ти въпрос.
    Обясни защо намамваш хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или защо ти не си купиш друг на тези цени?

    17:47 16.05.2026

  • 108 АБСОЛЮТНО

    3 0 Отговор
    отврат.тва не струва и 5 евро.много скъпа консервена кутия.

    18:12 16.05.2026

  • 109 Няма нужда

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пълно безумие":

    да ми обясняваш нищо - пари в имот в България не съм инвестирал и няма да го направя, освен в някой парцел, отговарящ на няколко мои изисквания и на добра цена, т.е. почти нула шанс да се случи. Не мога да разбера какво съм написал, което предполага, че защитавам цените на ВСИЧКИ имоти в момента в България. Напротив - казвам за кои би си струвало, казвам и за кои със сигурност не си струва и няма да си струва и описвам какво се случва за мен в момента на пазара и ще се случва в идните примерно десет години. 90% от имотите на настоящите цени в България НЕ си струват. Другите десет ще си задържат цената или ще паднат минимално при криза. Квадратният метър в Германия е далеч над 2000 евро навсякъде, а не както си писал, че е само в някои малки населени места. И разбира се, че при близки цени инвестиция в имот в страна с 85млн население и около 50% собственици на жилища е много по-добра от такава в 6млн с около 90% собствени жилища.

    18:20 16.05.2026

  • 110 Аз Кочо

    5 1 Отговор
    Хора, вие или ще разберете, че ако продължавате да теглите кредити и да плащате всичко което ви кажат ще си стоите без пари цял живот но с тухли и хоросан от които няма да се отървете на печалба или просто ще спрете да купувате.
    Друг начин цените да паднат няма.
    За да стане, ако вие не го разберете, все някога ще дойде рецесия и ще го разберете по трудния начин

    Коментиран от #113

    18:33 16.05.2026

  • 111 Алабаи

    3 0 Отговор
    Куче брат мрат ти луд ли си млуд ли си хахаха 15 квадрата за 123 хил Евра аххахах ще си сглобя САМ с двете си ръце страхотна къща за тия пари пич .... мноооо трябва да си тъп да го купиш тва

    18:53 16.05.2026

  • 112 Факт

    0 1 Отговор
    Вярно е. Оферират се, но не им ги дават.

    21:30 16.05.2026

  • 113 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Аз Кочо":

    Зад всеки новоизлюпен млад работник има по някой родител с архаично мислене, който го тика да тегли заеми и да купува апартамент, защото навремето, като дошла инфлацията и доларът станал 3000 лв, старото поколение си изплатило кредитите с две заплати.
    Този натиск се засилва и от родителите на булката, които денонощно мелят на щерката, какво да мели на мъжлето си.

    21:34 16.05.2026

  • 114 Ето какво ви чака у бъ гъ

    1 0 Отговор
    Канадските предприемачи поставиха рекорд за завършени и непродадени нови домове.
    Канадските недвижими имоти се превърнаха от спекулативен актив с глобално търсене в свръхпредлагане само за няколко години. Данните на Канадската ипотечна и жилищна корпорация (CMHC) показват, че завършените и неусвоените наличности са се увеличили през април. Строителите сега разполагат с най-много завършени и непродадени нови домове в историята на страната – и има много повече предлагане в процес на разработка.

    Коментиран от #115

    21:49 16.05.2026

  • 115 Резултата

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Ето какво ви чака у бъ гъ":

    Срив в цените хахаха

    21:51 16.05.2026

  • 116 Иван Христов

    0 2 Отговор
    Абе тука само мрънкащи. Хората си купуват жилищата на тея цени и не мрънкат , просто бачкат и изкарват пари .... пък вие си мислете че били празни и т.н.
    Това говорене го чувам от 30 години и нищо не се е променило, цените са нагоре и не падат ... и така ще е. А тези с празните апартаменти ще си ги запълнят с емигранти които пълнят Европа. В Малта има 1 милион местни и 1.5 милиона емигранти. Кой им дава под наем .... местните. Същото е и в UK,Франция,Германия... И тук ще е така...вярвайте.

    22:59 16.05.2026