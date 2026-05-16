Над 2000 евро за квардатен метър се оферират жилища в по-малки градове (ВИДЕО)

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в нова сграда с Акт 16. Цената му е 123 000 EUR. Жилището, което се намира в кв. "Колю Фичето" е напълно обзаведено. Имотът е с функционално разпределена между входно антре, светла и просторна дневна с обособено място за кухненска част, уютна спалня, баня с тоалетна и тераса.
5 айде пак фитили
Точно това е смешното, че из провинцията вдигнаха цените с някакъв лаг и вече са неадкватни до окарикатуряване!
Апартамент в градче, загъбили 70% от жителите си и 90% от работните места не може да задържи цена, камо ли да я удесетори!
Един такъв провинциален собственик на ново строителство пуснал обява във вашия сайт:
Апатрамент 70м2 7-и етаж. Необзаведен, необядисан, дава се под наем за 2-3 месеца като слад 120 евро.
Е, не ти трябва да си финансов гений за да схванеш че новите собственици на прехвалени коптори са я окъса ли за 200-300 евро :)))
И каква липса на усет! Ще одя аз до седмия етаж да си складирам стоката. Да бе.
08:17 16.05.2026
7 как да седят пълни
До коментар #2 от "Ето я истината":90% от населените места не предлагат никаква възможност за работа!
Същите са загубили и над 50% от населението си, а за остатъчните няма работа.
В същото време старите сгради си седят, не са събаряни, а нови един куп са построени.
Не знам как тъ паците ходят да теглят кредити да заемат позиции в подобно тресавище...
Ха купуи си магазин на мегдан по който минават 10 души на ден - трима да просят, двама да крадат и петима от скука. Ама го купи го по 2000 евро квадрата минимум :)))
08:22 16.05.2026
9 за николко
До коментар #6 от "Важно е за":В момента и 45% отстъпка не гарантира проджаба.
В САЩ наричат имоти непродадени 6 месеца залежали. Имат си статистика на нереализираните оферти. Ние що нямаме такава статистика?
У нас едни и същи имоти си седят на витритната по 6 години и само вдигат цена.
Цирк :)
08:32 16.05.2026
До коментар #2 от "Ето я истината":по-добре статистическио да остане пазен
08:43 16.05.2026
Коментиран от #15, #16, #20
08:45 16.05.2026
15 и аз така
До коментар #13 от "Хи хи":Оферирах без да мога да продам, щото живея там.
На редна цена според фа кти.
За 2 години преброих точно нула балъка да ми го искат...
А като кажа на бамката че искам ипотека спрямо тази оферирана цена, они ми се смеят и ми сочат изхода.....
Коментиран от #22
08:49 16.05.2026
16 ха ха ха
До коментар #13 от "Хи хи":и аз така, обявявам, като се обадят казвам че вече е продаден, после правя корекции на текста и снимките и пускам нова обява с 30% по-скъпа, направо се избиват да кълват шараните хахаха
Коментиран от #23, #24
08:50 16.05.2026
20 розовият балон се пукна
До коментар #13 от "Хи хи":Съжалявам, не притежаваш капитал за 3-4к евро на квадрат.
Дели на 10....
Лично аз не бих дал и пукнат цент за родните коптори, но ако направиш нуждана отстъпка / 90%/ други мющерии ще се намерят... може би.
Коментиран от #25
08:54 16.05.2026
21 Халил ал Махмади
До коментар #17 от "Йеронимус БОШ":В Dubaj срива е 40-50% и продължава, даже руските спряха да купуват
08:54 16.05.2026
До коментар #16 от "ха ха ха":Вярно така беше, но вече и най големите оли.го.френи се ориентираха в обстановката, спряха да купуват балонимоти
08:57 16.05.2026
До коментар #16 от "ха ха ха":Аз пък като се обадя да купувам и като се откажа после месеци наред ми досаждат с предложения за отсъпки, след това нови оферти, после други фирми....
Пълна стампеде настава.
Купих си нов телефон ,този го бутнах у едно чекмедже. ПО 20 пъти на ден звънят да ме врънкат да си дам парите.
08:59 16.05.2026
25 Хи хи
До коментар #20 от "розовият балон се пукна":Ти може да не даваш и пукнат цент, щото го нямаш, ама ела да видиш колко други дават мило и драго само да ми купят апартаментчето !!! Щото утре парите горят !!
09:01 16.05.2026
09:02 16.05.2026
29 Хи хи
До коментар #27 от "Вуее":Събудих се, апартамента ми поскъпнал през нощта с още няколко хилядарки, докато спя !!!
30 Фойерверки
Коментиран от #32, #40
31 съвсем реално
Една чудна ми пращат - няма и 30. Ама като картинка, по-яка от фотомодел.
Тази смени физиономията: "Заемите за налични жилища са при друг колега"
Пратиха ми един кит. Взе да ме тормози за доходи-моходи, гаранции, поръчители. Общо взето да си гарантира кредита 120к на 100 ороцента дори без жилището. Останах си на сухо.
Ако имах такива гаранции кредит немаше да ми требе....
09:05 16.05.2026
32 Хи хи
До коментар #30 от "Фойерверки":В аз моя имот го пускам на 10-20 различни фирми, с различни снимки, да се вдига бройката на обявите !!
Коментиран от #35, #37
09:08 16.05.2026
33 Пълно безумие
Коментиран от #48
09:08 16.05.2026
34 Ха ха
До коментар #25 от "Хи хи":Гори ти главицата на теб, скоро хептен ще изпушиш ха ха
09:10 16.05.2026
36 ако ги имаш
Коментиран от #38
09:15 16.05.2026
37 ах ах ах
До коментар #32 от "Хи хи":Пробвай да не биеш толкова на очи, че си отчаян нереализиран продавач.
Нямало било 100к оферти, той сам ги бил предложил с различни снимки - смях.
Сякаш няма вписавания и официална статистика.
Статистиката не зависи от това ти колко обяви ще пуснеш, бе гений.
Коментиран от #42
09:21 16.05.2026
38 Минало
До коментар #36 от "ако ги имаш":До приемането на еврото перачницата работеше отлично.От там се получи това изкривяване на цените.
09:21 16.05.2026
39 личен опит
Който иска да пробва. Няма да чака повече от 2 месеца за по-ниски офери - 30-40 процента е съвсем в реда на наещата. Изборът също е необятен. Купища хорасани седят празни.
09:21 16.05.2026
40 да де
До коментар #30 от "Фойерверки":Ама в Мадрид ако нещо не се продаде за 5-6 месеца го смятат за непродаваемо и намаляват цената веднага.
Тук след година и половина без продажба цената я удвояват.
Коментиран от #41
09:27 16.05.2026
41 Пиер
До коментар #40 от "да де":В чужбина жилището по закон се издава със завършена баня и тоалет а също и обзаведена кухня по желание на клиента! Реалните квадрати няма да ги коментирам.
09:36 16.05.2026
42 Хи хи
До коментар #37 от "ах ах ах":Вписванията важат САМО при сключена сделка при нотариус !! А иначе аз като собственик мога да си предложа имота на 1000 фирми, и всяка фирма да пусне по 10 обяви на моя имот !! Ти ли ще ми кажеш на колко фирми да си предложа имота ??!!
Коментиран от #53
09:51 16.05.2026
44 Фойерверки
До коментар #43 от "Хи хи":Това важи и за двата сайта.В чужбина също има изобилие от посредници.
09:57 16.05.2026
46 Колко ще струват
10:21 16.05.2026
48 Стига глупости
До коментар #33 от "Пълно безумие":2000 евро за квадрат в Германия е като 500 евро за квадрат у нас, въпросът е, че първата дори и силно деградираща, пълна с новонемци, е световна икономическа сила и на три Българии като територия живеят почти 15 Българии като население. За качество на инфраструктурата дори сега няма какво да говорим. Иначе далеч не само Велико Търново, който все пак е и туристически отчасти град, има имоти над 2000 евро. В поне десетина града извън София, Варна, Пловдив и туристическите райони се намират сгради или райони с цени над 2000 евро квадрата. Лошото е, че за някои от тях, дори при спукан балон в имоти и рецесия в страната - цените ще си останат почти същите. По-лъскави и добре направени нови сгради, по-стари, но поддържани сгради в хубави райони. За мен такива имоти ще задържат цена или ще паднат незначително, ама панелки в покрайнините или порутени стари сгради с живущи, които нямат възможност да ги поддържат, кофти райони с кофти население или липсваща инфраструктура - там вече няма кой и откъде да плаща безумни цени, а те са с такива покрай ръста на всички имоти, и там при криза и със сваляне на цените много надолу може да няма никакво продаване. Това предстои за мен - обособяване на с една идея по-добри райони за живеене райони с малко по-стабилни финансово живущи и гетоизация на други райони.
Коментиран от #51, #62
10:39 16.05.2026
49 мефистофел
Коментиран от #55, #60
11:25 16.05.2026
51 Пълно безумие
До коментар #48 от "Стига глупости":Без да влизаме в неразумни спорове, ще ти обясня защо инвестицията в България не си заслужава. Имотния пазар в Германия е относително стабилен, няма изкуствено надуване на цените и стойността им не се обезценява. Има търсене, има и предлагане. В средните и малките райони цените са разумни, стабилни и инвестицията ти се възвръща при евентуална продажба. Но целта е да отдаваш под наем а не да продаваш. Банките не давят лесно жилищен кредит ако не отговаряш на изискванията им и затова хората търсят под наем. От друга страна ако имаш собствено жилище и искаш да инвестираш в друго за отдаване под наем, банките отпускат ипотечен кредит. Оттам данъчната институция ти дава облекчения за застраховката, данъка на имота, ремонти, саниране, соларна инсталация, отоплителна инсталация и поддръжка на имота в края на годината. Цените на наемите са разумни като една самостоятелна къща с двор е над 1200 евро, апартамент е около 800 евро и търсене има. Като собственик ти си защитен от неразумни наематели за нанесени щети или нередовни плащания. Държавата поощрява капитало вложението като ти също имаш задължения към имота при отдаване под наем. За мен е ОК.
Сега ти кажи за твоята инвестиция в голям район в България , която е по-скъпа от моята и има смисъл от нея?
Ще ти носи ли дивиденти в дългосрочен план докато се изплати?
Коментиран от #109
11:39 16.05.2026
52 Аз Кочо
11:58 16.05.2026
53 Фирмите вече искат да подписваш
До коментар #42 от "Хи хи":Договор.
Вие седи си кротът да не те ивъртят пак
Хахаха
12:02 16.05.2026
54 Тръпчо
Сделките се сринаха и ще продължат да се сриват. Заплатите вече няма да растат с двуцифрени проценти а инфлацията ви яде силите. Скоро ще издишате и няма да ядете за да си плащате кредитите. Вече има отстъпки до 20 пр. когато те станат официални край с лесните кредити. А без кредити няма пазар.
12:10 16.05.2026
55 Бръм
До коментар #49 от "мефистофел":И аз се чудя. В районът къщи на по 200Е/м2 също не се купуват, а продавачи искат 50Е/м2 на бостан/ливада в чукарите.
Вижте, всеки има право да иска. Засега зор няма, дойде ли зор ще е късно.
Сравнявате БГ с други страни, но при условие, че имаме изостанало законодателство напредък е невъзможен. В тази посока няма как да не се съглася с мненията, че покупка у нас на имот (в сравнение с други страни) изглежда безперспективно. Кой е механизмът в нашето законодателство, който кара собствениците на имоти да ги поддържат?
Я му набий х10 данък за запустяла нива/двор/къща/блоково пространство и току виж се съжеви понятието образцови граждани.
Коментиран от #57
12:23 16.05.2026
56 ААААА
Ако има будали, защо да няма хитреци?
Имам жилище в което кухнята е отделно помещение и е 14,5м2 чиста площ, а дневната от 25м2
12:31 16.05.2026
58 ДЦК е бъдещето
12:52 16.05.2026
59 Вуее,
До коментар #25 от "Хи хи":Ти това можеш ли да го осмислиш какво означава, ъм ?!
Според данни на Национален статистически институт жилищата у нас са повече от домакинствата. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета – в селата, а средният им размер е 80 квадратни метра. Близо 40% от жилищата стоят празни.
Коментиран от #61
12:56 16.05.2026
60 Софиянец кореняк
До коментар #49 от "мефистофел":Ха ха къв Плевен бе, градът е само един
Коментиран от #63
13:08 16.05.2026
61 не бе пич
До коментар #59 от "Вуее,":Всички тези 4 300 000 жилища са едно негово жилище за което е пуснал 4 500 000 обяви за майтап, и не ще да го продава...
Стигнат ли да се обясняват по този начин, значи отчаянието е големо. Не го закачай завалията.
13:08 16.05.2026
62 ясноо
До коментар #48 от "Стига глупости":Сега пък делюзията за "западащата Германия" и безценните коптори у нас.
Човече, патриот съм, но знам, че в Германия има бизнес, има реално търсене на работна ръка, има инфраструктура, има тройни заплати, има повече законност, да не споменаваме качеството на строителството...
Откак се накрадохте и налапхтре с хоросан / щото за друга инвестиция не сте чували/ големи патриоти станахте.
Няма проблем. Осигурете работа за 30% безработни младежи и 2 000 000 избягали от родината емигранти и германски пенсии за 1 500 000 пенсионери. Ще си стиснем ръцете.
Ама вие можете само да унищожавате.
Да съборите небостъргач, че да окрадете достатъчно за вила на село, на нарежете завод с пазарен дял в чужбина, че да придобиете складче, и пр. само за това ви бива "можачи" мутропитешки.
13:15 16.05.2026
63 Нее, не си софеанец
До коментар #60 от "Софиянец кореняк":Ти си вуето, новодомъкнаюо се селйанчи от Годлево, навран зет, прекаран с дебрл кредит
13:52 16.05.2026
64 Ето някои мисли относно "евтините"
Неравенството в богатството се увеличава, тъй като богатите купуват акции, а бедните теглят ипотеки.
Ниските лихвени проценти допринасят за разширяване на разликата в богатството на домакинствата
По-ниските лихви означават по-малко платени лихви, като същевременно спомагат за увеличаване на ливъриджа. Ако сте богати, това ви помага да разширите империята си. Ако сте бедни, това ви помага да плащате повече на богатите за вашите нужди, като например жилище.
Купувачите не спестяват пари – те плащат повече. Ниските лихви увеличават ливъриджа, помагайки им по-лесно да поемат покачванията на цените в рамките на години . Хората не спестяват пари, а премахват пречката да плащат повече, което помага за генериране на по-големи заеми.
Това не е съвпадение, а прехвърляне на риска от собственици с ниска употреба (инвеститори) към собственици с висока употреба (семейства).
Продължавайте да теглите кредити лупаци, за да правите продавачи, банки и строители по богати с вие да плащате лихви и кредити до живот
Коментиран от #67
14:07 16.05.2026
65 333
Коментиран от #66
14:37 16.05.2026
66 Нцъ
До коментар #65 от "333":Ми не
15:26 16.05.2026
67 312
До коментар #64 от "Ето някои мисли относно "евтините"":Не знам какво е ливъридж, но знам, че през 2006г. си купих апартамента на 480 евро/м2. Сега 2800 евро/м2 е ниска цена за този апартамент. Говорим за бърза продажба. През 2006г. умниците също пишехте как балона ще се спука и как ставаме роби на банките, но въпрос на лично виждане. По-добре цял живот при Мама, отколкото да пълним гушите на строители и банки. Нали?
Коментиран от #68, #69, #72
15:41 16.05.2026
68 823
До коментар #67 от "312":През 1997 годона и след това можеше да се купи кутиика в Иван Вазов за 15 isd. Птеди това същата кутийка вървеше 25 к долара. През 2008 същата кутийка вървеше 160 к евро, а през 2011 - 70 к евро.
Като сложим и инфлацията между тези години излиза че загубата на продавача е била над 100 пр. Хахаха
15:58 16.05.2026
69 А междувременно
До коментар #67 от "312":Заглавие от днес
"Продават гръцки остров по-евтино от апартамент в София"
Докато има балъци да купуват кутиики от гипсокартон в България ще има и тарикати да си купуват острови без пари по света.
Коментиран от #70, #102
16:08 16.05.2026
70 312
До коментар #69 от "А междувременно":Ти кой остров си купи?
Коментиран от #71
16:18 16.05.2026
71 435
До коментар #70 от "312":А ти кой коптор си купи и с какви пари?
Коментиран от #73
16:20 16.05.2026
72 313
До коментар #67 от "312":прекарал си се, ако беше купил 2009 щеше да е по 350€ , пропуснати ползи, а сега ако не си продал, не можеш да кажеш че имаш 2800€, като продадеп - тогава, щото може да стане и под 460€след срива и пукането на балона и тогава ко прайм
16:23 16.05.2026
73 312
До коментар #71 от "435":Не е коптор, не е лош апартамента. Купих го с малко спестени пари, а останалото изплатих през следващите 10г. Както и да е: сега и аз и ти нямаме острови по-евтини от коптор" в България, но аз не живея при Мама.
Коментиран от #74, #79
16:29 16.05.2026
74 534
До коментар #73 от "312":Не знам защо си мислиш че живея при мама. Междувременно париците ми носят други парици и докато ти изплащаш заема аз инвестирам в други неща. Обаче и да ти ги обяснявам няма смисъл защото си на каишката на банката и каквото и да правиш отърване няма. Времето за продажба беше вчера
Коментиран от #75
16:35 16.05.2026
75 312
До коментар #74 от "534":Ако можеш да четеш: Купил съм през 2006 и съм го изплатил през следващите десет години, което прави 2016.
А къде живееш Наистина като не си купувал на надутите цени още от преди 2006г. и не живееш при Мама?
Коментиран от #76, #77, #90
16:46 16.05.2026
77 Както вие брокерите казвате
До коментар #75 от "312":ЛУкация, ЛУкация, лУкация
Ти си се объркал с твоята ЛОКАЦИЯ
16:56 16.05.2026
78 312
До коментар #76 от "965":Не знаех, че си яката работа! Както и да е, не всички сме умни и предприемчиви като теб,а трябва да живеем някъде. Ако ме приемеш в някой от имотите си по света, ще си продам коптора.
Коментиран от #80, #82, #83, #85
17:01 16.05.2026
79 И умен да не си, не е лесно
До коментар #73 от "312":Абе ти наистина не вдяваш, а? Това, че си купил евтино жилище преди N години не те прави нито богат, нито хитър. Не си инвестирал сума пари за печалба а си купил жилище в което да живееш. Виждаш ли разликата? Цената за теб не е важна днес щом нямаш къде да живееш и не продаваш. Имаш пасив а не актив. Актив е когато стойността ти донесе печалба в инвестиция а ти нямаш инвестиция. Ти имаш жилище. Виждаш ли разликата? Така. От надутите цени ще се облагодетелстват строители и търговци до момента в който балона ще се спука. Дори при спад на цените, тяхната възвръщаемост е вече факт и продажбата пак ще им донесе печалба. Чаткаш ли? Ти и такива като теб ще си живеят в коптора без да са спечелили нищо. В другата графа са заемите за жилище които ще се изплащат дълго и скъпо заради днешните цени. Крайния потребител не печели нищо а може да загуби много за разлика от инвеститорите. Те вече са богати а такива като теб им правят услуга с примитивното си мислене. Сега вдяна ли?
Коментиран от #81, #84
17:02 16.05.2026
81 Това в вуету
До коментар #79 от "И умен да не си, не е лесно":Той трудно вдява, да не кажа изобщо не вдява хаха
17:06 16.05.2026
82 675
До коментар #78 от "312":Не, сто пъти съм говорил за това, но понеже не ти е приятно не искаш да до запомниш веднъж и завинаги. Или просто си мислиш че единствено ти си направил сделката на 2006 годона хахаха.
За какво си ми ти, и за какво съм ти аз нали си имаш безценно жилище в бъ гъ?
17:08 16.05.2026
84 312
До коментар #79 от "И умен да не си, не е лесно":Не вдянах, съжалявам! Къде да живея без да пълня гушите на строителите и банките? И кога точно казах, че съм богат? Не се злоби така, с нищо не съм те обидил. Казах, че през 2006 като балона щеше де се спука купих на 480 евро, а сега е 2800. Хубаво, че ти си инвестирал в друго и сега имаш имоти по цял свят. Направо ти завиждам...
Коментиран от #86
17:11 16.05.2026
85 Както казвате вие брокерите
До коментар #78 от "312":ЛУкация, ЛУкация, лУкация
Ти си се объркал с твоята ЛОКАЦИЯ
17:11 16.05.2026
86 Живей си където ти е кеф
До коментар #84 от "312":Но не намамвай хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или иди и си купи друг на тези цени
Коментиран от #87
17:13 16.05.2026
87 312
До коментар #86 от "Живей си където ти е кеф":Никой с имоти по цял свят, не се злоби така на някви балъци по форумите. От при МАМА по-хубаво НЯМА!!!
Коментиран от #88, #100
17:19 16.05.2026
88 856
До коментар #87 от "312":Това пак е измъкване на мишок от капана със сиренцето.
Зададох ти въпрос.
Обясни защо намамваш хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или защо ти не си купиш друг на тези цени?
Коментиран от #89
17:24 16.05.2026
89 312
До коментар #88 от "856":Защото съм мишок и нямам кинти. Играчите като теб също не купуват. Сега ВЕЧЕ балона трябва да се спука
Коментиран от #99
17:28 16.05.2026
99 Палячо
До коментар #89 от "312":Балонът се спука, сделките в София са минус 38 пр а за другите големи градове са от -40. Процента надолу хаха
17:34 16.05.2026
100 Злоба?
До коментар #87 от "312":Правилната дума е дразнене от хора нямащи капацитета да осмислят изкуствено надутия балон за крайния потребител от който самият той губи и когато спре да купува нереално скъпи жилища, цената ще се нормализира. Този процес започна, защото цената не отговаря на стандарта живот, локация и покупателна стойност.
Коментиран от #104
17:34 16.05.2026
102 Б. Борисов
До коментар #69 от "А междувременно":Имам интерес, пишете ми на лични.
Коментиран от #103, #105, #106
17:40 16.05.2026
103 Амадо
До коментар #102 от "Б. Борисов":Задават ми неудобни въпроси на които нямам отговор или имам ама се измъквам като ит етерассс.
17:42 16.05.2026
104 312
До коментар #100 от "Злоба?":НЕ съжалявам, че нямам капацититета да осмисля изкуствено надутия балон, защото ако го бях осмислил щях да живея при Мама. Не всички са играчи като теб с имоти по цял свят, а трябва да живеем някъде, Нали?
Коментиран от #107
17:44 16.05.2026
106 Брокер
До коментар #102 от "Б. Борисов":Гръцкият остров Макри, разположен в комплекса Ехинади в Йонийско море, някога е бил рекламиран като "перла в короната“ за международни инвеститори. Преди няколко години той беше обявен за продажба от луксозни агенции за недвижими имоти за сериозната сума 8 милиона евро (около 9 милиона долара), като идеалното място за петзвезден луксозен курорт и частни вили.
Днес обаче островът ще бъде предложен на търг с начална цена от едва 247 000 евро (290 000 долара)
Оставете телефон и ще ви разкрия детайлите
17:46 16.05.2026
107 Отново лупости
До коментар #104 от "312":Зададох ти въпрос.
Обясни защо намамваш хората да купуват сега на 2800-5000 евро на м2 след като ти си купил на 480 м2 или защо ти не си купиш друг на тези цени?
17:47 16.05.2026
108 АБСОЛЮТНО
18:12 16.05.2026
109 Няма нужда
До коментар #51 от "Пълно безумие":да ми обясняваш нищо - пари в имот в България не съм инвестирал и няма да го направя, освен в някой парцел, отговарящ на няколко мои изисквания и на добра цена, т.е. почти нула шанс да се случи. Не мога да разбера какво съм написал, което предполага, че защитавам цените на ВСИЧКИ имоти в момента в България. Напротив - казвам за кои би си струвало, казвам и за кои със сигурност не си струва и няма да си струва и описвам какво се случва за мен в момента на пазара и ще се случва в идните примерно десет години. 90% от имотите на настоящите цени в България НЕ си струват. Другите десет ще си задържат цената или ще паднат минимално при криза. Квадратният метър в Германия е далеч над 2000 евро навсякъде, а не както си писал, че е само в някои малки населени места. И разбира се, че при близки цени инвестиция в имот в страна с 85млн население и около 50% собственици на жилища е много по-добра от такава в 6млн с около 90% собствени жилища.
18:20 16.05.2026
110 Аз Кочо
Друг начин цените да паднат няма.
За да стане, ако вие не го разберете, все някога ще дойде рецесия и ще го разберете по трудния начин
Коментиран от #113
18:33 16.05.2026
111 Алабаи
18:53 16.05.2026
112 Факт
21:30 16.05.2026
113 Факт
До коментар #110 от "Аз Кочо":Зад всеки новоизлюпен млад работник има по някой родител с архаично мислене, който го тика да тегли заеми и да купува апартамент, защото навремето, като дошла инфлацията и доларът станал 3000 лв, старото поколение си изплатило кредитите с две заплати.
Този натиск се засилва и от родителите на булката, които денонощно мелят на щерката, какво да мели на мъжлето си.
21:34 16.05.2026
114 Ето какво ви чака у бъ гъ
Канадските недвижими имоти се превърнаха от спекулативен актив с глобално търсене в свръхпредлагане само за няколко години. Данните на Канадската ипотечна и жилищна корпорация (CMHC) показват, че завършените и неусвоените наличности са се увеличили през април. Строителите сега разполагат с най-много завършени и непродадени нови домове в историята на страната – и има много повече предлагане в процес на разработка.
Коментиран от #115
21:49 16.05.2026
115 Резултата
До коментар #114 от "Ето какво ви чака у бъ гъ":Срив в цените хахаха
21:51 16.05.2026
116 Иван Христов
Това говорене го чувам от 30 години и нищо не се е променило, цените са нагоре и не падат ... и така ще е. А тези с празните апартаменти ще си ги запълнят с емигранти които пълнят Европа. В Малта има 1 милион местни и 1.5 милиона емигранти. Кой им дава под наем .... местните. Същото е и в UK,Франция,Германия... И тук ще е така...вярвайте.
22:59 16.05.2026