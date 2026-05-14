Събрани са 450 милиона евро за строежа на Терминал 3 на софийското летище

Проектът на летище „Васил Левски“ – София набра финансиране в размер на 450 млн. евро от международните
капиталови пазари с 22-годишен падеж. Финансирането мобилизира нов ресурс за изграждането на Терминал 3, което се предвижда да започне през есента на 2026 г., както и за модернизацията на съществуващата инфраструктура на летището.
Планираните инвестиции ще осигурят необходимия капацитет съобразно потребностите и развитието на летището през следващите 30 години, с което ще затвърди ролята му на стратегически портал на България към Европа и
света.
Потвърденият ангажимент на международни институционални и частни инвеститори е израз на доверие в устойчивото развитие на проекта след възлагането на концесията и перспективите за развитие на летището.
„Осигуреното финансиране е пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. „Като дългосрочен партньор на българската държава, компанията ни е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Чрез инвестиции с дългосрочна визия ние увеличаваме свързаността на България, разширяваме икономическите
възможности и допринасяме съществено за устойчивото развитие на страната през следващите десетилетия.“
Финансирането е структурирано чрез комбинация от банково кредитиране и емисия облигации — първата облигационна емисия за проектно финансиране на проект на публично-частно партньорство в България, емитирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В него участват диверсифицирана група водещи международни инвеститори и финансови партньори, между които Европейската банка за възстановяване и развитие и УниКредит Груп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #6, #12
12:40 14.05.2026
2 Истината
Коментиран от #4
12:40 14.05.2026
3 честен ционист
12:40 14.05.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Истината":Баце хариза Терминал 2 на испанците, за да може днес да откажат на Бай Дочно разполагането на щатски военни самолети на испанска територия, но никой не каза нищо за испанските летища извън Испания.
Коментиран от #7
12:42 14.05.2026
5 хххх
Коментиран от #8
12:44 14.05.2026
6 И аз
До коментар #1 от "хаха":това се питам? За какво е Т3.. хванте и модернизирайте най напред Т1, та дори ако искате му сложите "ръкави" има накъде. Хванте и оправете връзката межу двта терминала...че е прсото срамота. След това пуснете денонощна линията на метрото до летището, че ранните или късните полети буквално са.. приключение.
13:09 14.05.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "честен ционист":Концесията на Летище София (Sofia International Airport) се управлява от консорциума „СОФ Кънект“ АД (SOF Connect). Основен акционер е инвестиционният фонд Meridiam (99%), а летищен оператор е Летище Мюнхен. Договорът влезе в сила през април 2021 г. за срок от 35 години.
Ама кой да знай
13:17 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 УдоМача
13:21 14.05.2026
10 Аз Кочо
Коментиран от #14
13:23 14.05.2026
11 Като го построите....
13:45 14.05.2026
12 Как за чий?
До коментар #1 от "хаха":Избери си:
а) още по-мащабен внос на тъмни мигранти уж за евтина работна ръка;
б) още по-бързо евакуиране от територията на всячески подтиснаите българи;
в) още паркоместа за бойната авиация на "партньорите" ни;
г) всичко изброено.
13:46 14.05.2026
13 нали бюджета бил
14:05 14.05.2026
14 Хленчо
До коментар #10 от "Аз Кочо":Връщай се на Поибрене, стига стеня,никой не те е викал в София
Коментиран от #17
14:07 14.05.2026
15 Яяяяяяя
14:16 14.05.2026
16 Анадо
Коментиран от #24
14:41 14.05.2026
17 Аналдо
До коментар #14 от "Хленчо":Да си идва при мене ка
14:42 14.05.2026
18 си пън
14:46 14.05.2026
19 Тръпчо
Коментиран от #21
14:47 14.05.2026
20 Василий. Верешчагин
Коментиран от #25
14:50 14.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Отново и отново
15:53 14.05.2026
23 Интересно
Или за да напълните територията с евтина работна ръка от Малайзия и Тайван?
18:23 14.05.2026
24 Интересно
До коментар #16 от "Анадо":Падат, не падат - пари за излишни тухли нямам.
Коментиран от #26
18:26 14.05.2026
25 Амадо
До коментар #20 от "Василий. Верешчагин":Абе не знам дали е скъпо, ама нашия Кочо урева орталъкЪ ха ха ха
19:33 14.05.2026
26 Гост
До коментар #24 от "Интересно":Ти кога си имал
19:35 14.05.2026