Събрани са 450 милиона евро за строежа на Терминал 3 на софийското летище

14 Май, 2026 12:37 1 526 26

Снимка: SofConnect
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проектът на летище „Васил Левски“ – София набра финансиране в размер на 450 млн. евро от международните
капиталови пазари с 22-годишен падеж. Финансирането мобилизира нов ресурс за изграждането на Терминал 3, което се предвижда да започне през есента на 2026 г., както и за модернизацията на съществуващата инфраструктура на летището.

Планираните инвестиции ще осигурят необходимия капацитет съобразно потребностите и развитието на летището през следващите 30 години, с което ще затвърди ролята му на стратегически портал на България към Европа и
света.

Потвърденият ангажимент на международни институционални и частни инвеститори е израз на доверие в устойчивото развитие на проекта след възлагането на концесията и перспективите за развитие на летището.

„Осигуреното финансиране е пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. „Като дългосрочен партньор на българската държава, компанията ни е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Чрез инвестиции с дългосрочна визия ние увеличаваме свързаността на България, разширяваме икономическите
възможности и допринасяме съществено за устойчивото развитие на страната през следващите десетилетия.“

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банково кредитиране и емисия облигации — първата облигационна емисия за проектно финансиране на проект на публично-частно партньорство в България, емитирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В него участват диверсифицирана група водещи международни инвеститори и финансови партньори, между които Европейската банка за възстановяване и развитие и УниКредит Груп.

  • 1 хаха

    15 5 Отговор
    От капачки ли? А за чий е на София още един терминал, особено на същото място??

    Коментиран от #6, #12

    12:40 14.05.2026

  • 2 Истината

    11 5 Отговор
    е, че фашистите ще продължат да ни смучат, като даже не плащат мизерната си концесионна вноска, а София ще продължава да е роб на УБИЙСТВЕН ШУМ и недообработен керосин, който се изсипва върху нас и ни убива бавно ...

    Коментиран от #4

    12:40 14.05.2026

  • 3 честен ционист

    10 6 Отговор
    Явно търсещите места по колесниците на Херкулесите се увеличават, та ще трябва още едно летище за евакуация.

    12:40 14.05.2026

  • 4 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Баце хариза Терминал 2 на испанците, за да може днес да откажат на Бай Дочно разполагането на щатски военни самолети на испанска територия, но никой не каза нищо за испанските летища извън Испания.

    Коментиран от #7

    12:42 14.05.2026

  • 5 хххх

    9 3 Отговор
    Вместо да разкарат летището от центъра на София, те продължават да го разширяват!

    Коментиран от #8

    12:44 14.05.2026

  • 6 И аз

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    това се питам? За какво е Т3.. хванте и модернизирайте най напред Т1, та дори ако искате му сложите "ръкави" има накъде. Хванте и оправете връзката межу двта терминала...че е прсото срамота. След това пуснете денонощна линията на метрото до летището, че ранните или късните полети буквално са.. приключение.

    13:09 14.05.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Концесията на Летище София (Sofia International Airport) се управлява от консорциума „СОФ Кънект“ АД (SOF Connect). Основен акционер е инвестиционният фонд Meridiam (99%), а летищен оператор е Летище Мюнхен. Договорът влезе в сила през април 2021 г. за срок от 35 години.

    Ама кой да знай

    13:17 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УдоМача

    8 2 Отговор
    Терминал 3 за американски цистерни ли ще е? :)

    13:21 14.05.2026

  • 10 Аз Кочо

    7 5 Отговор
    Къв терминал вее,да падът теа цени на имотите в Софиа штото вече не издържам

    Коментиран от #14

    13:23 14.05.2026

  • 11 Като го построите....

    8 3 Отговор
    Пак го дайте на някой да прибира пари без да плаща нищо на държавата.

    13:45 14.05.2026

  • 12 Как за чий?

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Избери си:
    а) още по-мащабен внос на тъмни мигранти уж за евтина работна ръка;
    б) още по-бързо евакуиране от територията на всячески подтиснаите българи;
    в) още паркоместа за бойната авиация на "партньорите" ни;
    г) всичко изброено.

    13:46 14.05.2026

  • 13 нали бюджета бил

    4 0 Отговор
    празен как така

    14:05 14.05.2026

  • 14 Хленчо

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Аз Кочо":

    Връщай се на Поибрене, стига стеня,никой не те е викал в София

    Коментиран от #17

    14:07 14.05.2026

  • 15 Яяяяяяя

    1 2 Отговор
    Къде ги събират и аз да отида да се потрудя

    14:16 14.05.2026

  • 16 Анадо

    2 5 Отговор
    Алеле цинити няма да падааат, многу ми пришушава

    Коментиран от #24

    14:41 14.05.2026

  • 17 Аналдо

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хленчо":

    Да си идва при мене ка

    14:42 14.05.2026

  • 18 си пън

    2 2 Отговор
    да го платят сащ,те се ползват от него

    14:46 14.05.2026

  • 19 Тръпчо

    4 4 Отговор
    За какво ви е терминал 3 като за терминал две няма пътници

    Коментиран от #21

    14:47 14.05.2026

  • 20 Василий. Верешчагин

    3 3 Отговор
    За София съм, скъпо ли е

    Коментиран от #25

    14:50 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Отново и отново

    3 1 Отговор
    Парите от държавата, печалбата за чужденците. Нали те трябваше да направят инвестицията срещу концесията.

    15:53 14.05.2026

  • 23 Интересно

    2 0 Отговор
    За да може стадото да се изнесе по-скоро ли?
    Или за да напълните територията с евтина работна ръка от Малайзия и Тайван?

    18:23 14.05.2026

  • 24 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Анадо":

    Падат, не падат - пари за излишни тухли нямам.

    Коментиран от #26

    18:26 14.05.2026

  • 25 Амадо

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Василий. Верешчагин":

    Абе не знам дали е скъпо, ама нашия Кочо урева орталъкЪ ха ха ха

    19:33 14.05.2026

  • 26 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно":

    Ти кога си имал

    19:35 14.05.2026