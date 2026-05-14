Събрани са 450 милиона евро за строежа на Терминал 3 на софийското летище

Проектът на летище „Васил Левски“ – София набра финансиране в размер на 450 млн. евро от международните

капиталови пазари с 22-годишен падеж. Финансирането мобилизира нов ресурс за изграждането на Терминал 3, което се предвижда да започне през есента на 2026 г., както и за модернизацията на съществуващата инфраструктура на летището.

Планираните инвестиции ще осигурят необходимия капацитет съобразно потребностите и развитието на летището през следващите 30 години, с което ще затвърди ролята му на стратегически портал на България към Европа и

света.

Потвърденият ангажимент на международни институционални и частни инвеститори е израз на доверие в устойчивото развитие на проекта след възлагането на концесията и перспективите за развитие на летището.

„Осигуреното финансиране е пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. „Като дългосрочен партньор на българската държава, компанията ни е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Чрез инвестиции с дългосрочна визия ние увеличаваме свързаността на България, разширяваме икономическите

възможности и допринасяме съществено за устойчивото развитие на страната през следващите десетилетия.“

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банково кредитиране и емисия облигации — първата облигационна емисия за проектно финансиране на проект на публично-частно партньорство в България, емитирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В него участват диверсифицирана група водещи международни инвеститори и финансови партньори, между които Европейската банка за възстановяване и развитие и УниКредит Груп.

