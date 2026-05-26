Важните новини във ФАКТИ на 26.05.2026 г.

НОИ: Разходите за пенсии достигнаха близо 5 милиарда евро

През първите четири месеца на 2026 година Националният осигурителен институт (НОИ) отчете стабилен ръст на разходите за пенсии в България, като средният месечен размер за април достигна 549,51 евро. Сумата бележи сериозно увеличение спрямо същия период на миналата година и включва в себе си изплатената великденска добавка за възрастните хора, съобщават официално от пресцентъра на държавната осигурителна институция.

МВР започва проверка по сигнали за изтичане на информация към издирвани лица

Адвокат Зорница Костова представлява част от хората, пострадали от Васил Михайлов, известен още и като прокурорския син от Перник. Михайлов беше задържан преди дни след дълги месеци на издирване. Според адвокат Костова, той е успявал да се укрие успешно заради теч на информация към него от служители на Главна дирекция „Национална полиция”, съобщи Нова тв.

Министър Карамфилова: Утре проверяваме язовир „Александър Стамболийски“

"Басейнова дирекция" и НЕК ще проверят състоянието на язовир "Александър Стамболийски", съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в студиото на "Още от деня" по БНТ. Тя допълни, че язовирът, който е едно от съоръженията под контрола на ведомството, е пълен на 100% и продължава да се изпуска, тъй като трябва да достигне обем от 195 млн. куб. метра вода.

Пеканов: България има три месеца за усвояване на оставащите средства по ПВУ

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че основната му задача в настоящия кабинет е финализирането на Плана за възстановяване и устойчивост и усвояването на оставащите средства по него.

Министър Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин - Враца е 40 дни

Надявам се строителите да спазят ангажимента си да изпълнят ремонта на пътя Видин – Враца и по него да се пътува по-добре. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той провери началото на ремонтните дейности на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца и пое ангажимент за още проверки по трасето. Ще се пътува много добре тогава, когато проектираме и изградим четирилентовия път, който също в момента ни е на фокус да стартира по най-бързия начин, каза още регионалният министър.

Във Варна издирват две деца, няма ги от неделя

Полицията във Варна вече няколко дни издирва две деца - брат и сестра, които са в неизвестност от неделя, съобщи бТВ.

Започва изграждането на още 40 км от АМ „Русе – Велико Търново”

На 27 май започва изграждането на още 40,14 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“, в участъка от Русе до Бяла. Очаква се на символичната първа копка на обекта да присъстват Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Тодор Анастасов, кметът на Русе Пенчо Милков, проф. д-р Любомир Владимиров – областен управител на Русе, народни представители и кметове от региона.

Васил Терзиев: Ново поколение метровлакове тръгват в софийското метро

Софийското метро въвежда в движение ново поколение метровлакове – първите четири композиции започват да превозват пътници от 26 май. „До момента за нуждите на столичното метро са доставени 7 от общо 8 нови четири вагонни метровлака от най-ново поколение. Те са оборудвани с високотехнологични системи за управление, безопасност, климатизация, видеонаблюдение, енергийна ефективност и хиляди хора ще усетят разликата в начина, по който ежедневно се придвижват.