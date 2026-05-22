Рецепта на деня: Сочно средиземноморско пиле с чери домати, чушки, маслини и лимон

Необходими продукти:
- пилешки гърди - 2 бр.;
- чери домати - 300 г;
- червени чушки - 2 бр.;
- маслини каламата - 80 г;
- лимон - 1 бр.;
- чесън - 4 скилидки;
- зехтин - 5 с.л.;
- риган - 1 ч.л.;
- мащерка - 1/2 ч.л.;
- розмарин - 1/2 ч.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - на вкус;
- бяло вино - 80 мл;
- магданоз - 1/2 връзка.
Начин на приготвяне:
Пилешките гърди се измиват и подсушават добре.
В малка купа се смесват зехтинът, ситно нарязаният чесън, риганът, мащерката, розмаринът, червеният пипер, солта и черният пипер. Получената ароматна смес се втрива добре в месото от всички страни.
Чушките се почистват от семките и се нарязват на по-едри парчета.
Чери доматите се оставят цели, а лимонът се нарязва на шайби. Маслините се подготвят за добавяне към ястието.
В дълбока тава или стъклен съд се подреждат пилешките гърди. Около тях се разпределят чушките, доматите, маслините и лимоновите шайби. Полива се с бялото вино и още малко зехтин.
Фурната се загрява предварително на 200 градуса. Ястието се пече около 40-45 минути.
По време на печенето пилето може да се полива с отделилия се сос, за да остане още по-сочно. Зеленчуците трябва леко да се карамелизират, а пилето да получи златиста коричка.
След изваждане от фурната ястието се оставя за 5 минути да отпочине. Поръсва се с пресен магданоз и се поднася топло.
Средиземноморското пиле се сервира отлично с ориз, картофи, свежа салата или препечен хляб. Съхранява се в хладилник до 2 дни в добре затворен съд, пише gotvach.bg.
