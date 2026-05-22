Рецепта на деня: Сочно средиземноморско пиле с чери домати, чушки, маслини и лимон

22 Май, 2026 10:05 546 8

Ароматна рецепта за вкусна семейна вечеря

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки гърди - 2 бр.;
  • чери домати - 300 г;
  • червени чушки - 2 бр.;
  • маслини каламата - 80 г;
  • лимон - 1 бр.;
  • чесън - 4 скилидки;
  • зехтин - 5 с.л.;
  • риган - 1 ч.л.;
  • мащерка - 1/2 ч.л.;
  • розмарин - 1/2 ч.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • бяло вино - 80 мл;
  • магданоз - 1/2 връзка.

Начин на приготвяне:

Пилешките гърди се измиват и подсушават добре.

В малка купа се смесват зехтинът, ситно нарязаният чесън, риганът, мащерката, розмаринът, червеният пипер, солта и черният пипер. Получената ароматна смес се втрива добре в месото от всички страни.

Чушките се почистват от семките и се нарязват на по-едри парчета.

Чери доматите се оставят цели, а лимонът се нарязва на шайби. Маслините се подготвят за добавяне към ястието.

В дълбока тава или стъклен съд се подреждат пилешките гърди. Около тях се разпределят чушките, доматите, маслините и лимоновите шайби. Полива се с бялото вино и още малко зехтин.

Фурната се загрява предварително на 200 градуса. Ястието се пече около 40-45 минути.

По време на печенето пилето може да се полива с отделилия се сос, за да остане още по-сочно. Зеленчуците трябва леко да се карамелизират, а пилето да получи златиста коричка.

След изваждане от фурната ястието се оставя за 5 минути да отпочине. Поръсва се с пресен магданоз и се поднася топло.

Средиземноморското пиле се сервира отлично с ориз, картофи, свежа салата или препечен хляб. Съхранява се в хладилник до 2 дни в добре затворен съд, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пилето какво е

    3 2 Отговор
    Ему,какаду,казуар,или ......

    Коментиран от #2, #6

    10:14 22.05.2026

  • 2 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пилето какво е":

    "Мисиpкa " e идеално.

    Коментиран от #7

    10:26 22.05.2026

  • 3 Абе

    2 2 Отговор
    Кога ще публикувате рецепта за сочни род опски кал мари?

    10:26 22.05.2026

  • 4 Не е за българи

    1 0 Отговор
    Зеленчуците и подправките са по-скъпи от пил.гърди. Пил.гърди 40мин на 200 са подметка.

    10:27 22.05.2026

  • 5 евтините пилешко и свинско са

    1 1 Отговор
    по пълнещи червата . после 40 м във вц . но така е оригиналната рецепта . с месото зеленчуци . и с пюре и с гъби , и с грах .

    10:30 22.05.2026

  • 6 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пилето какво е":

    Въх!
    Само какаду да не !
    Много са сладки.. aaa ... така де ... красиви.

    Коментиран от #8

    10:31 22.05.2026

  • 7 "мисирка"

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    Е аФторката.
    Предполагам,че имаш това в предвид.

    10:31 22.05.2026

  • 8 Казуар

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    Също е много красива птица а има и доста маТриал

    10:34 22.05.2026