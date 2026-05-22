Рецепта на деня: Сочно средиземноморско пиле с чери домати, чушки, маслини и лимон

Необходими продукти:

пилешки гърди - 2 бр.;

чери домати - 300 г;

червени чушки - 2 бр.;

маслини каламата - 80 г;

лимон - 1 бр.;

чесън - 4 скилидки;

зехтин - 5 с.л.;

риган - 1 ч.л.;

мащерка - 1/2 ч.л.;

розмарин - 1/2 ч.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - на вкус;

бяло вино - 80 мл;

магданоз - 1/2 връзка.

Начин на приготвяне:

Пилешките гърди се измиват и подсушават добре.

В малка купа се смесват зехтинът, ситно нарязаният чесън, риганът, мащерката, розмаринът, червеният пипер, солта и черният пипер. Получената ароматна смес се втрива добре в месото от всички страни.

Чушките се почистват от семките и се нарязват на по-едри парчета.

Чери доматите се оставят цели, а лимонът се нарязва на шайби. Маслините се подготвят за добавяне към ястието.

В дълбока тава или стъклен съд се подреждат пилешките гърди. Около тях се разпределят чушките, доматите, маслините и лимоновите шайби. Полива се с бялото вино и още малко зехтин.

Фурната се загрява предварително на 200 градуса. Ястието се пече около 40-45 минути.

По време на печенето пилето може да се полива с отделилия се сос, за да остане още по-сочно. Зеленчуците трябва леко да се карамелизират, а пилето да получи златиста коричка.

След изваждане от фурната ястието се оставя за 5 минути да отпочине. Поръсва се с пресен магданоз и се поднася топло.

Средиземноморското пиле се сервира отлично с ориз, картофи, свежа салата или препечен хляб. Съхранява се в хладилник до 2 дни в добре затворен съд, пише gotvach.bg.