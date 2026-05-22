Тайван твърди, че няма информация за промяна в американските оръжейни доставки

22 Май, 2026 09:53 463 4

Изявления от Вашингтон за временна пауза предизвикаха въпроси около пакет за въоръжение за 14 млрд. долара

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайван не е получил официална информация за промени в американските военни продажби, съобщи президентската администрация на острова, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Повод за коментара са изявления на изпълняващия длъжността министър на военноморските сили на САЩ Хунг Цао, който намекна за временно забавяне на оръжейни доставки, свързано с нуждата от попълване на американските запаси за операцията срещу Иран.

Тайпе очаква одобрение от администрацията на президента Доналд Тръмп за пакет оръжия на стойност до 14 млрд. долара, включващ модерни ракетни системи за противовъздушна отбрана. След срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Пекин, Тръмп заяви, че все още не е взел окончателно решение.

По време на изслушване в Сената Хунг Цао посочи, че някои продажби са временно спрени, за да се гарантира достатъчно наличност на боеприпаси за американските операции, като добави, че възобновяването им ще зависи от решенията на Пентагона и Държавния департамент.

Говорителят на тайванското президентство Карън Куо заяви, че властите са взели предвид коментарите, но към момента няма потвърдена информация за реална промяна в договорените доставки.

САЩ по закон са задължени да предоставят на Тайван средства за самозащита, докато Китай настоява Вашингтон да прекрати военната си подкрепа за острова. Тайпе отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, подчертавайки, че бъдещето на страната трябва да се решава от самите тайванци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТ

    2 6 Отговор
    Путин - най-големият за гу бе нк във Вселената.

    Коментиран от #4

    09:55 22.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    абе ще ви достави , ама може и да не ви достави , ама сигурно ще достави..освен ако не го направи...чакай че и аз се оплетох

    09:56 22.05.2026

  • 3 КАКВО ТВЪРДИ ТАЙВАН

    5 0 Отговор
    Е БЕЗ НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ. ВЪПРОС НА КРАТКО ВРЕМЕ Е ВЪПРОСА ДА БЪДЕ РАДИКАЛНО РЕШЕН. ТАЙВАН Е И ЩЕ ЩЕ СИ ОСТАНЕ КИТАЙСКА ТЕРИТОРИЯ.

    10:03 22.05.2026

  • 4 666

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Скоро руснаците ще му потърсят сметка

    10:36 22.05.2026