Откриха завод за минерална вата в Крим

14 Май, 2026 22:37 1 388 26

  • завод-
  • минерална вата-
  • крим

Инвестицията е на стойност 950 милиона рубли

Откриха завод за минерална вата в Крим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Крим пуснаха в експлоатация завод за минерална вата с капацитет 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, съобщи в Telegram ръководителят на региона Сергей Аксьонов.

„В Република Крим е открит завод за производство на минерална вата и продукти от нея за гражданско и промишлено строителство. Това е една от най-модерните производствени линии в Южна Русия. Производственият капацитет е 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, което ще задоволи напълно нуждите на републиката и в бъдеще ще осигури висококачествени продукти на историческите региони“, се казва в изявлението.

Министърът на промишлеността и търговията на Република Крим Анушаван Агаджанян заяви пред репортери, че общата инвестиция в проекта е 950 милиона рубли, 400 милиона от които са помощ от регионалния фонд. Заводът за минерална вата е открит в Симферополски район. Той ще използва местни суровини, по-специално кримски диабаз.

Това е едно от най-големите предприятия в Южния федерален окръг. Най-близкият подобен завод е на 700 км от Крим. Директорът на завода Егор Вершинин съобщи, че в завода работят 75 души. Работата се извършва на четири смени, 24 часа в денонощието.

Агаджанян отбеляза, че регионът прави всичко възможно, за да снабдява строителната индустрия с местни строителни материали. Плановете включват откриването на още три строителни завода, които ще осигурят на индустрията необходимите материали.

Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 6 Отговор
    А в Кочината и то в клуба на богатите проверяват търговците за спекула?

    22:46 14.05.2026

  • 2 Програмист

    8 0 Отговор
    A ние за барут💀

    22:50 14.05.2026

  • 3 ААА НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......

    13 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПРАЯТ ЗАВОД ЗА СНАРЯДИ ИЛИ ДРОНОВЕ И РАКЕТИИИИИИ......

    Коментиран от #11

    22:52 14.05.2026

  • 4 Край

    10 8 Отговор
    Тъкмо ще има от какво да си правят ватенки.

    22:55 14.05.2026

  • 5 Марио

    8 5 Отговор
    А ние вече нищо не произвеждаме!

    Коментиран от #8

    23:04 14.05.2026

  • 6 мдаааа

    9 6 Отговор
    И там работят само ватници , нали ?

    23:14 14.05.2026

  • 7 Мдаа

    8 7 Отговор
    В Русия всеки ден отварят нови заводи, а в България всеки ден Била, Лидъл и Кауфланд отварят нови магазини. Пеевски също отваря Мини март и Макси март непрекъснато, а сега отваря и нова куриерска фирма Pigeon.
    В България процъфтяваме, не знаете ли?

    Коментиран от #10, #15, #16

    23:15 14.05.2026

  • 8 Ахааа ,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Марио":

    Какво да произвеждаш , от дивана ?

    23:17 14.05.2026

  • 9 ?????

    5 2 Отговор
    Ега ти и новината.
    Като във всяка нормална страна нещо откриват, нещо закриват.
    А иначе тва значи че там нормално се строи защото кой ще строи завод за изолация ако няма търсене на продукцията.

    23:19 14.05.2026

  • 10 ха ха хааа

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Не ставай смешен ... 🤭😁

    23:20 14.05.2026

  • 11 Руснаци

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "ААА НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......":

    Имат си достатъчно заводи за дронове и ракети, уж фалиралата Русия всеки месец открива заводи, а богатата Украйна защо нищо не открива, май 90 млрд за златни тоалетни отиват

    23:20 14.05.2026

  • 12 Смех с ватенки

    9 6 Отговор
    Ватата ще прави вата🤣.Дървено желязо.

    23:21 14.05.2026

  • 13 Българин

    10 4 Отговор
    Укрите ще го закрият.

    23:22 14.05.2026

  • 14 Зеленски

    8 1 Отговор
    Пу пу, дано да не се запали.

    23:23 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ватнѝк ,

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Ложись спат !

    23:27 14.05.2026

  • 17 Замърсяването следствие от

    2 2 Отговор
    производството е изключително голямо

    23:44 14.05.2026

  • 18 ПОРОШЕНКО ПЛАЩАЛ НА КЪТИН

    1 2 Отговор
    ТАКСА СПОКОЙСТВИЕ ДА НЕ МУ БОМБЯТ ЗАВОДИТЕ РОШЕН ЗА БОНБОНИ ДА НЕ ИЗКА СЯ И ЗЕКЮ ТАКСА ЗА ТАЯ ВАТА...

    Коментиран от #19, #20

    23:46 14.05.2026

  • 19 Брачет,

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "ПОРОШЕНКО ПЛАЩАЛ НА КЪТИН":

    Да си вижДАл рузки шоколад ?!

    23:58 14.05.2026

  • 20 Алооо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ПОРОШЕНКО ПЛАЩАЛ НА КЪТИН":

    Петър Берон - а ... Ше приключваме вече ...

    00:02 15.05.2026

  • 21 Фарса русия

    3 3 Отговор
    Завод,цели 75 работника,на запад обикновен хотел има повече работници

    00:08 15.05.2026

  • 22 Чудесно

    2 2 Отговор
    А вата , откъде ? Като все на фронте ..

    00:16 15.05.2026

  • 23 П.Утин

    3 0 Отговор
    Ех, сега ще си изолирам с вата целия бункер !

    00:46 15.05.2026

  • 24 да питам

    2 1 Отговор
    Абе що ми слагате минуси , като у завод за Вата ще работят ватнѝци ?!

    00:54 15.05.2026

  • 25 МДАМ

    3 1 Отговор
    Да чакат дрон.

    00:58 15.05.2026

  • 26 Инж1

    2 1 Отговор
    Бълва се съветска пропаганда!!! То всичко е изравнено със земята, ама се открива завод!?!?!?!?

    01:20 15.05.2026