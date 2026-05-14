Откриха завод за минерална вата в Крим

В Крим пуснаха в експлоатация завод за минерална вата с капацитет 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, съобщи в Telegram ръководителят на региона Сергей Аксьонов.

„В Република Крим е открит завод за производство на минерална вата и продукти от нея за гражданско и промишлено строителство. Това е една от най-модерните производствени линии в Южна Русия. Производственият капацитет е 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, което ще задоволи напълно нуждите на републиката и в бъдеще ще осигури висококачествени продукти на историческите региони“, се казва в изявлението.

Министърът на промишлеността и търговията на Република Крим Анушаван Агаджанян заяви пред репортери, че общата инвестиция в проекта е 950 милиона рубли, 400 милиона от които са помощ от регионалния фонд. Заводът за минерална вата е открит в Симферополски район. Той ще използва местни суровини, по-специално кримски диабаз.

Това е едно от най-големите предприятия в Южния федерален окръг. Най-близкият подобен завод е на 700 км от Крим. Директорът на завода Егор Вершинин съобщи, че в завода работят 75 души. Работата се извършва на четири смени, 24 часа в денонощието.

Агаджанян отбеляза, че регионът прави всичко възможно, за да снабдява строителната индустрия с местни строителни материали. Плановете включват откриването на още три строителни завода, които ще осигурят на индустрията необходимите материали.

