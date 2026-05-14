Откриха завод за минерална вата в Крим

В Крим пуснаха в експлоатация завод за минерална вата с капацитет 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, съобщи в Telegram ръководителят на региона Сергей Аксьонов.
„В Република Крим е открит завод за производство на минерална вата и продукти от нея за гражданско и промишлено строителство. Това е една от най-модерните производствени линии в Южна Русия. Производственият капацитет е 30 000 тона топло- и звукоизолационни материали, което ще задоволи напълно нуждите на републиката и в бъдеще ще осигури висококачествени продукти на историческите региони“, се казва в изявлението.
Министърът на промишлеността и търговията на Република Крим Анушаван Агаджанян заяви пред репортери, че общата инвестиция в проекта е 950 милиона рубли, 400 милиона от които са помощ от регионалния фонд. Заводът за минерална вата е открит в Симферополски район. Той ще използва местни суровини, по-специално кримски диабаз.
Това е едно от най-големите предприятия в Южния федерален окръг. Най-близкият подобен завод е на 700 км от Крим. Директорът на завода Егор Вершинин съобщи, че в завода работят 75 души. Работата се извършва на четири смени, 24 часа в денонощието.
Агаджанян отбеляза, че регионът прави всичко възможно, за да снабдява строителната индустрия с местни строителни материали. Плановете включват откриването на още три строителни завода, които ще осигурят на индустрията необходимите материали.
5 Марио
Коментиран от #8
23:04 14.05.2026
В България процъфтяваме, не знаете ли?
Коментиран от #10, #15, #16
23:15 14.05.2026
До коментар #5 от "Марио":Какво да произвеждаш , от дивана ?
23:17 14.05.2026
Като във всяка нормална страна нещо откриват, нещо закриват.
А иначе тва значи че там нормално се строи защото кой ще строи завод за изолация ако няма търсене на продукцията.
23:19 14.05.2026
До коментар #7 от "Мдаа":Не ставай смешен ... 🤭😁
23:20 14.05.2026
11 Руснаци
До коментар #3 от "ААА НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......":Имат си достатъчно заводи за дронове и ракети, уж фалиралата Русия всеки месец открива заводи, а богатата Украйна защо нищо не открива, май 90 млрд за златни тоалетни отиват
23:20 14.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #7 от "Мдаа":Ложись спат !
23:27 14.05.2026
Коментиран от #19, #20
23:46 14.05.2026
До коментар #18 от "ПОРОШЕНКО ПЛАЩАЛ НА КЪТИН":Да си вижДАл рузки шоколад ?!
23:58 14.05.2026
До коментар #18 от "ПОРОШЕНКО ПЛАЩАЛ НА КЪТИН":Петър Берон - а ... Ше приключваме вече ...
00:02 15.05.2026
