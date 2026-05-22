Новини
България »
WWF пусна над 30 000 есетри в Дунав

WWF пусна над 30 000 есетри в Дунав

22 Май, 2026 09:51 609 2

  • есетри-
  • дунав-
  • wwf

Долен Дунав е едно от последните места в Европа с диви популации на световно застрашения вид

WWF пусна над 30 000 есетри в Дунав - 1
Снимка: WWF
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод Световния ден на мигриращите риби, който тази година празнуваме на 23 май, WWF България и нейни партньори пуснаха в Дунав около 30 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii). Зарибяването се състоя край село Гомотарци до Видин, където се намира едно от най-важните за вида местообитания.

Инициативата е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Неговата цел е да помогне за възстановяването на популациите на есетри в Дунав чрез създаването на плаващ развъдник за есетри в Австрия, който да играе ролята на генна банка за индивиди с доказан дунавски произход. Пуснатите днес риби бяха отгледани именно в този развъдник и транспортирани от Австрия до България. До края на проекта през 2030 г. в Дунав ще бъдат пуснати 1,6 милиона есетри от всички дунавски видове.

На събитието присъстваха представители на Университета за природни ресурси и науки за живота – BOKU (Австрия), които координират основните дейности по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Областната дирекция по безопасност на храните във Видин и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана.

Някога руската есетра е била най-широко разпространеният вид в Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Забелязвани са екземпляри дори във Виена и Регенсбург. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

От шестте вида есетри, които исторически са обитавали Дунав, два вече са изчезнали – шипът и атлантическата (немска) есетра. Останалите четири вида – моруна, руска есетра, пъструга и чига – са класифицирани като критично застрашени или застрашени в Червения списък на IUCN.

Есетровите риби са сред най-древните животни на планетата. Съществуват още от времето на динозаврите и винаги са имали съществено стопанско и културно значение в държавите с есетрови популации. Днес Долен Дунав обаче остава едно от последните места в Европа, където все още се срещат диви, естествено размножаващи се популации. Основната причина са бракониерството, загубата на местообитания и прекъсването на миграционните им маршрути от съоръжения като язовири и водноелектрически централи.

WWF България работи повече от 15 години за опазването на есетровите риби в Дунав чрез научен мониторинг на популациите, зарибяване, ограничаване на незаконния улов и защита на ключови местообитания. До момента организацията и партньорите ѝ са пуснали над 130 000 хиляди млади есетри в българския участък на реката и са допринесли за въвеждането на постоянна забрана за улова на есетрови риби в българските води на Дунав и Черно море. Организацията работи и по обявяването на нови защитени територии. През 2022 г. по предложение на WWF беше обявена защитена зона „Есетрите-Ветрен“ – след десетгодишна работа с местните рибарски общности и отговорните институции. WWF полага усилия и за обявяването на втора защитена зона край с. Гомотарци, която да подпомогне дългосрочното оцеляване на вида.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    5 0 Отговор
    Ние ги хващаме - те ги пускат.

    Коментиран от #2

    10:10 22.05.2026

  • 2 Само че те се размножават по горен Дунав

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    където вече има изградени препятствия, като язовир Железни варата" между Румъния и Сърбия с ВЕЦ, което спира естествената миграция и размножаване на есетрата и затова се налага изкуствено да се пускат риби в долен Дунав и ако не се зарибява няма да има въобще аккво да хващаш. Ето това ти е то "зелена енергия" направо да позеленееш от яд какви са послествията от нея.

    10:28 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове