Вигенин: Изкуственият интелект променя икономиката и обществото с безпрецедентна скорост

22 Май, 2026 10:09

  • кристиан вигенин-
  • бсп-
  • европейски съюз-
  • изкуствен интелект-
  • киберсигурност

Българският евродепутат отново настоя за създаване на самостоятелна Европейска агенция за ИИ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект променя нашите икономики, средата на сигурност и демократичните ни общества с безпрецедентна скорост. Европа трябва да бъде лидер не само в иновациите, но и в отговорността и устойчивостта.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на пленарен дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на сигурността, устойчивостта и регулацията на изкуствения интелект.

В изказването си Вигенин подчерта значението на европейския Закон за изкуствения интелект като важна стъпка към гарантиране на защита на основните права, прозрачност, човешки надзор и киберсигурност при развитието на усъвършенствани системи за ИИ.

Законът за изкуствения интелект поставя основните права, прозрачността, човешкия надзор и киберсигурността в центъра на усъвършенстваните системи за изкуствен интелект“, заяви българският евродепутат. Според него обаче развитието на авангардни системи за ИИ създава и нови рискове за сигурността. „Тези системи могат да се превърнат в инструменти за кибератаки, дезинформация и атаки срещу критична инфраструктура“, предупреди Вигенин.

Евродепутатът отбеляза необходимостта Европейският съюз да засили готовността си чрез по-тясно сътрудничество между органите за киберсигурност, индустрията и научната общност. „Европа се нуждае от по-тясно сътрудничество и по-големи инвестиции в надеждни европейски капацитети за изкуствен интелект и цифров суверенитет“, посочи той.

Вигенин акцентира и върху необходимостта от по-активно международно сътрудничество. „Трябва да засилим сътрудничеството с партньори, споделящи същите възгледи, за да подобрим киберустойчивостта и да реагираме на заплахите, свързани с ИИ“, предложи той. По думите му Европейският съюз трябва да има водеща роля и в изработването на международни правила за надежден и сигурен изкуствен интелект.

В заключение Кристиан Вигенин заяви, че ако Европейският съюз е сериозен в прилагането на новите правила, Службата за изкуствен интелект трябва да бъде институционално укрепена. „Службата за ИИ трябва да се превърне в пълноценна европейска агенция с необходимите ресурси и експертен опит за наблюдение, оценка, подкрепа и контрол на развитието на усъвършенствани системи за ИИ“, смята евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

