Ан Хатауей отговори на най-коментирания въпрос за външния си вид

Ан Хатауей отговори на спекулациите, че се е подложила на пластични операции, след като през последните месеци външният ѝ вид предизвика множество коментари в социалните мрежи, предава Lifestyle.bg.

В интервю за Elle 43-годишната актриса призна, че дълго е избягвала да коментира подобни теми, но е решила да проговори, след като слуховете станали „твърде шумни“.

„Живеем във време, когато хората се чувстват много уверени в приемането на това, което смятат за факт, и понякога това, което смятат, е правилно, а понякога не е“, споделя Хатауей.

Актрисата обяснява, че визията ѝ, която според някои наподобява ефекта на фейслифт, всъщност се дължи на проста прическа. Преди време тя публикува видео в социалните мрежи, в което показва как сплита два кичура коса в малки плитки, за да постигне желания ефект.

„Исках да покажа, че не, не съм взела огромно медицинско решение. Това са просто две плитки“, казва тя. В същото време Хатауей не изключва възможността някой ден да се подложи на подобна процедура. „Може би някой ден все пак ще си направя лифтинг на лицето“, допълва актрисата.

В интервюто си за People тя говори открито и за критиките към външния ѝ вид в началото на кариерата ѝ.

„Едно от нещата за по-младото ми аз е, че тя наистина се страхуваше и мисля, че този страх ме направи сурова към себе си“, признава Хатауей. Според нея с времето е осъзнала колко важно е човек да бъде по-мил както към себе си, така и към околните.