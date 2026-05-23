Ан Хатауей отговори на най-коментирания въпрос за външния си вид

23 Май, 2026 09:58

Актрисата разкри какъв е истинският „трик“ зад младежката ѝ визия

Ан Хатауей отговори на спекулациите, че се е подложила на пластични операции, след като през последните месеци външният ѝ вид предизвика множество коментари в социалните мрежи, предава Lifestyle.bg.

В интервю за Elle 43-годишната актриса призна, че дълго е избягвала да коментира подобни теми, но е решила да проговори, след като слуховете станали „твърде шумни“.

„Живеем във време, когато хората се чувстват много уверени в приемането на това, което смятат за факт, и понякога това, което смятат, е правилно, а понякога не е“, споделя Хатауей.

Актрисата обяснява, че визията ѝ, която според някои наподобява ефекта на фейслифт, всъщност се дължи на проста прическа. Преди време тя публикува видео в социалните мрежи, в което показва как сплита два кичура коса в малки плитки, за да постигне желания ефект.

„Исках да покажа, че не, не съм взела огромно медицинско решение. Това са просто две плитки“, казва тя. В същото време Хатауей не изключва възможността някой ден да се подложи на подобна процедура. „Може би някой ден все пак ще си направя лифтинг на лицето“, допълва актрисата.

В интервюто си за People тя говори открито и за критиките към външния ѝ вид в началото на кариерата ѝ.

„Едно от нещата за по-младото ми аз е, че тя наистина се страхуваше и мисля, че този страх ме направи сурова към себе си“, признава Хатауей. Според нея с времето е осъзнала колко важно е човек да бъде по-мил както към себе си, така и към околните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Видно

    , че носът й е скъсен и отрязан, така е по-красива, но сме свикнали вече двадесетина години с дългия й нос, и я харесваме, една от най-красивите по рождение актриси, с огромни очи, впечатляваща усмивка от голяма уста със съвършено подредени големи бели зъби, буйни тъмни коси ...

    10:01 23.05.2026

  • 2 Тая имаше

    само чифт хубави цици. Ама дали все още са истински?

    11:03 23.05.2026

  • 3 вЕрваме и

    Други си бия филъри и казват, че се дължи на грима.🤭

    11:05 23.05.2026