Инвестициите в имоти държат стабилни нива

14 Август, 2025 13:00 478 8

На първо място интересът е към офис площи

Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През първото полугодие на 2025 г. инвестиционните сделки в България възлизат на почти 160 млн. евро, като около 70% от обема е реализиран през второто тримесечие, сочи изследване на консултантската компания Colliers. С най-голям инвестиционен дял са офисните площи – 70%, следвани от индустриални и логистични площи - с 28% и търговски площи - с 1%.

Местните инвеститори продължават да увеличават своето участие на пазара, като през първото полугодие на 2025 г. те стоят зад 47% от обема на сделките, а чуждестранните – зад 53%. От всички транзакции - 57% са с активи за собствено ползване, докато 43% са с имоти, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост остават стабилни – 7.75% за офисни и търговски площи и 7.50% за индустриални и логистични площи.

След силните инвестиционни нива през 2024 г., пазарът запазва стабилно темпо и през първата половина на 2025 г. Традиционно преобладаващата част от сделките се реализират през последното тримесечие на годината, което предполага, че и тази може да завърши със сходни резултати. Основно предизвикателство остава ограниченото участие на международни инвеститори, но прогнозата на анализатори е постепенното им увеличение, особено в стратегически сектори като недвижими имоти, индустрия и инфраструктура, след приемането на еврото от 1 януари 2026 г.

Търговските банки поддържат ниски лихвени нива по ипотечни кредити и продължават да финансират нови проекти, като се наблюдава ясно предпочитание към устойчиви инвестиции, отговарящи на европейските екологични цели. Офисният сегмент остава най-предпочитан на инвестиционния пазар, подкрепен от стабилно търсене на съвременни работни пространства.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз Кочо

    3 2 Отговор
    Инвестициите в имоти са до време. Не повече от 0.1 пр притежават повече имоти. Най голямата строителна площадка в Европа в момента е Малинова долина. Населението на София намалява а офиси и жилищни сгради никнат като гъби. Всеки пазар расте когато цените растат но идва предел на опъване на ластика и след това той се къса.

    Когато всички тичат към инвестиция в един актив умните бягат от него.

    Кога ще си научите урока?

    Ххаайа

    Коментиран от #6

    13:06 14.08.2025

  • 2 Да си дойдем на думата

    4 3 Отговор
    Какво по-точно означава 160 милиона за половин година с 50% чуждестранно участие. Означава, че в България се търгуват по-малко от 300 апартамента годишно. Всичкото ново строителство стои празно за обезпечение за кредити. Напълно блокиран пазар с нереални цени и фиктивни сделки за подържане на илюзията за високи цени. Само идиот би взел кредит с еврова лихва за да купи циггански строеж и да го изплаща с българска заплата.

    13:10 14.08.2025

  • 3 Супер далаверата я съобщават по новините

    4 2 Отговор
    Ако пуснете телевизора ще останете с впечатление, че всеки е награбил по 5-6 апартамента и бърза към банката да ги плаща, защото няма да останат до края на годината. В офиса на имотната агенция до нас преди имаше 7 брокера, преди два месеца останаха шефа с едно момиче, което или е секретарка или брокерка, не мога да преценя.

    Коментиран от #4

    13:18 14.08.2025

  • 4 Амадо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Супер далаверата я съобщават по новините":

    Момичето съм аз - Вуи

    Коментиран от #7

    14:05 14.08.2025

  • 5 Павел пенев

    2 1 Отговор
    Стига сте лъгали хората бе идиоти. Няма такава инвестиция в недвижим имот, освен покупката на земя. Загинал си геройски ако купиш апартамент,който не ти трябва.

    14:07 14.08.2025

  • 6 Елементарно момче

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    То всичко е до време - човек е здрав но за съжаление все някога се разболява,довреме е млад но остарява - много неща са довреме.Докато лудите се налудуват,умните се наумуват - някои направихме добри пари и се пенсионирахме отодавна.А ти продължавай с тирадите си

    Коментиран от #8

    14:17 14.08.2025

  • 7 Майка ти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Амадо":

    беши мо ми чи ту навремиту ха ха ха

    14:23 14.08.2025

  • 8 Шамандурчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно момче":

    Ам кат си направил, що са не спираш, ми продължаваш с тирадите си? Запри са, или ти си добрия самарянин и искаш да помогнеш и на другите хора да направят пари, а ние, които всеки ден изкарваме факти за спекулата, сигурно им преечим? Ти май си брокерче, а?

    14:30 14.08.2025