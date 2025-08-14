Инвестициите в имоти държат стабилни нива

През първото полугодие на 2025 г. инвестиционните сделки в България възлизат на почти 160 млн. евро, като около 70% от обема е реализиран през второто тримесечие, сочи изследване на консултантската компания Colliers. С най-голям инвестиционен дял са офисните площи – 70%, следвани от индустриални и логистични площи - с 28% и търговски площи - с 1%.
Местните инвеститори продължават да увеличават своето участие на пазара, като през първото полугодие на 2025 г. те стоят зад 47% от обема на сделките, а чуждестранните – зад 53%. От всички транзакции - 57% са с активи за собствено ползване, докато 43% са с имоти, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост остават стабилни – 7.75% за офисни и търговски площи и 7.50% за индустриални и логистични площи.
След силните инвестиционни нива през 2024 г., пазарът запазва стабилно темпо и през първата половина на 2025 г. Традиционно преобладаващата част от сделките се реализират през последното тримесечие на годината, което предполага, че и тази може да завърши със сходни резултати. Основно предизвикателство остава ограниченото участие на международни инвеститори, но прогнозата на анализатори е постепенното им увеличение, особено в стратегически сектори като недвижими имоти, индустрия и инфраструктура, след приемането на еврото от 1 януари 2026 г.
Търговските банки поддържат ниски лихвени нива по ипотечни кредити и продължават да финансират нови проекти, като се наблюдава ясно предпочитание към устойчиви инвестиции, отговарящи на европейските екологични цели. Офисният сегмент остава най-предпочитан на инвестиционния пазар, подкрепен от стабилно търсене на съвременни работни пространства.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Когато всички тичат към инвестиция в един актив умните бягат от него.
Кога ще си научите урока?
Ххаайа
Коментиран от #6
13:06 14.08.2025
2 Да си дойдем на думата
13:10 14.08.2025
3 Супер далаверата я съобщават по новините
Коментиран от #4
13:18 14.08.2025
4 Амадо
До коментар #3 от "Супер далаверата я съобщават по новините":Момичето съм аз - Вуи
Коментиран от #7
14:05 14.08.2025
5 Павел пенев
14:07 14.08.2025
6 Елементарно момче
До коментар #1 от "Аз Кочо":То всичко е до време - човек е здрав но за съжаление все някога се разболява,довреме е млад но остарява - много неща са довреме.Докато лудите се налудуват,умните се наумуват - някои направихме добри пари и се пенсионирахме отодавна.А ти продължавай с тирадите си
Коментиран от #8
14:17 14.08.2025
7 Майка ти
До коментар #4 от "Амадо":беши мо ми чи ту навремиту ха ха ха
14:23 14.08.2025
8 Шамандурчо
До коментар #6 от "Елементарно момче":Ам кат си направил, що са не спираш, ми продължаваш с тирадите си? Запри са, или ти си добрия самарянин и искаш да помогнеш и на другите хора да направят пари, а ние, които всеки ден изкарваме факти за спекулата, сигурно им преечим? Ти май си брокерче, а?
14:30 14.08.2025