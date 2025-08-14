Инвестициите в имоти държат стабилни нива

През първото полугодие на 2025 г. инвестиционните сделки в България възлизат на почти 160 млн. евро, като около 70% от обема е реализиран през второто тримесечие, сочи изследване на консултантската компания Colliers. С най-голям инвестиционен дял са офисните площи – 70%, следвани от индустриални и логистични площи - с 28% и търговски площи - с 1%.

Местните инвеститори продължават да увеличават своето участие на пазара, като през първото полугодие на 2025 г. те стоят зад 47% от обема на сделките, а чуждестранните – зад 53%. От всички транзакции - 57% са с активи за собствено ползване, докато 43% са с имоти, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост остават стабилни – 7.75% за офисни и търговски площи и 7.50% за индустриални и логистични площи.

След силните инвестиционни нива през 2024 г., пазарът запазва стабилно темпо и през първата половина на 2025 г. Традиционно преобладаващата част от сделките се реализират през последното тримесечие на годината, което предполага, че и тази може да завърши със сходни резултати. Основно предизвикателство остава ограниченото участие на международни инвеститори, но прогнозата на анализатори е постепенното им увеличение, особено в стратегически сектори като недвижими имоти, индустрия и инфраструктура, след приемането на еврото от 1 януари 2026 г.

Търговските банки поддържат ниски лихвени нива по ипотечни кредити и продължават да финансират нови проекти, като се наблюдава ясно предпочитание към устойчиви инвестиции, отговарящи на европейските екологични цели. Офисният сегмент остава най-предпочитан на инвестиционния пазар, подкрепен от стабилно търсене на съвременни работни пространства.

