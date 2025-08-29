Новини
Ефектът „Тръмп“ върху пазара на жилища

29 Август, 2025 13:21 537 3

  • сащ-
  • жилища-
  • цени-
  • ипотечен заем-
  • жилищен кредит

Близо 30% от строителите понижават цените

Ефектът „Тръмп“ върху пазара на жилища - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По-ниски цени и по-бавно реализиране на сделки с жилища. Това са двете основни тенденции, които се наблюдават на американския имотен пазар през август, коментират анализатори. В същото време доверието в строителния сектор намалява и достигна нивата отпреди две години и половина.

„Достъпността продължава да е основно предизвикателство на пазара на жилища. Продавачите очакват спад на лихвените проценти по ипотечните заеми, за да реализират покупка“, казва председателят на Националната асоциация на строителите на жилища Бъди Хюз. Лихвите по жилищните заеми показват признаци на спад на фона на очакванията, че Федералният резерв ще намали основните лихвени проценти на заседанието си през септември.

До 6.58% се понижи най-разпространеният жилищен заем в САЩ – 30-годишна ипотека с фиксирана лихва. Така се достигна най-ниското ниво от октомври 2024 г. От началото на текущата година лихвите по ипотечните заеми са спаднали с близо половин процентни пункта.

„Πpeдвид зaбaвящия ce пaзap нa жилищa и дpyги cĸopoшни иĸoнoмичecĸи дaнни, Фeд би тpябвaлo дa ce въpнe ĸъм пoнижaвaнe нa лиxвeния пpoцeнт пo фeдepaлнитe фoндoвe. Това щe нaмaли paзxoдитe зa финaнcиpaнe нa жилищнoтo cтpoитeлcтвo и ĸocвeнo щe пoмoгнe зa лиxвeнитe пpoцeнти пo ипoтeĸитe", ĸaзa глaвният иĸoнoмиcт нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa cтpoитeлитe нa жилищa Poбъpт Диц.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цените на недвижимите имоти падали

    1 0 Отговор
    Че нещо лошо в това да има?
    Да има как и у нас да стане това.

    13:33 29.08.2025

  • 2 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Трябва да се забрани масовото изкупуване на жилища от фондове и корпорации от чужбина. В един прекрасен ден всички ще сме роби под наем на собствениците робовладелци. Държавата интензивно да се включи в строенето на жилища за млади,образовани български семейства и да продава на нормална цена с по-малка печалба. И същевременно да се забрани изкупуването на жилищни имоти от икономически субекти.Това което се извършва с българският народ е безумие и геноцид. Има начини.

    Коментиран от #3

    13:33 29.08.2025

  • 3 СЕЛЯНИН

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Корпорациите пречат ли на хората да купуват ?
    Яхвай ипотека и след 20-30 си собственик.
    Мързеливия винаги ще си намери оправдание, то било кризи, ниска заплата, световен ред, корпорации....

    13:41 29.08.2025