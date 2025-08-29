По-ниски цени и по-бавно реализиране на сделки с жилища. Това са двете основни тенденции, които се наблюдават на американския имотен пазар през август, коментират анализатори. В същото време доверието в строителния сектор намалява и достигна нивата отпреди две години и половина.

„Достъпността продължава да е основно предизвикателство на пазара на жилища. Продавачите очакват спад на лихвените проценти по ипотечните заеми, за да реализират покупка“, казва председателят на Националната асоциация на строителите на жилища Бъди Хюз. Лихвите по жилищните заеми показват признаци на спад на фона на очакванията, че Федералният резерв ще намали основните лихвени проценти на заседанието си през септември.

До 6.58% се понижи най-разпространеният жилищен заем в САЩ – 30-годишна ипотека с фиксирана лихва. Така се достигна най-ниското ниво от октомври 2024 г. От началото на текущата година лихвите по ипотечните заеми са спаднали с близо половин процентни пункта.

„Πpeдвид зaбaвящия ce пaзap нa жилищa и дpyги cĸopoшни иĸoнoмичecĸи дaнни, Фeд би тpябвaлo дa ce въpнe ĸъм пoнижaвaнe нa лиxвeния пpoцeнт пo фeдepaлнитe фoндoвe. Това щe нaмaли paзxoдитe зa финaнcиpaнe нa жилищнoтo cтpoитeлcтвo и ĸocвeнo щe пoмoгнe зa лиxвeнитe пpoцeнти пo ипoтeĸитe", ĸaзa глaвният иĸoнoмиcт нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa cтpoитeлитe нa жилищa Poбъpт Диц.

