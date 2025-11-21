Най-много продажби на жилища от февруари насам отчете американският пазар

Продажбите на жилища в САЩ се повишиха до осеммесечен връх през октомври. Промяната, която се наблюдава на американския имотен пазар, е още едно доказателство как дори малък спад в лихвените проценти по ипотеките причвлича повече купувачи, посочва The Wall Street Journal.
Продажбите на съществуващи жилища отчитат ръст от 1,2% спрямо предходния месец до сезонно коригиран годишен темп от 4,1 милиона - най-високото ниво от февруари, съобщи Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти. Това изпреварва покачването от 1%, което икономисти, анкетирани от изданието, прогнозираха.
Данните за продажбите през октомври отразяват активността при пазаруване на жилища през август и септември, когато лихвените проценти по ипотеките паднаха до 11-месечно дъно и направиха покупките по-достъпни за много купувачи. Лихвените проценти се повишиха малко през последните седмици, но останаха под 6,3%, според Freddie Mac.
Цените на имотите, разположени в южните и западните райони на САЩ отчитат спад. Купувачите на много пазари успяха да договорят намаления на цените и други отстъпки. „Потенциалните купувачи имат ниво на комфорт, което не са имали досега. Към момента сме свидетели на по-балансиран пазар“, каза Брад Кейс, главен икономист по жилищно строителство в Homes.com на CoStar.
Въпреки това, през октомври на жилищния пазар е имало над половин милион повече продавачи, отколкото купувачи, което е най-голямата подобна разлика, регистрирана в сезонно коригирани данни от 2013 г. насам, според анализ на брокерската компания за недвижими имоти Redfin.
На годишна база продажбите на жилища през октомври са се увеличили с 1,7%.
Въпреки че печелят предимство в преговорите, купувачите са предпазливи. По-широката икономическа несигурност доведе до анулиране на повече договори за покупка на жилища през последните месеци.
В национален мащаб в края на октомври имаше 1,52 милиона жилища за продажба или в процес на договор, което е с 0,7% по-малко от септември и с 10,9% повече от октомври 2024 г., съобщи NAR.
Въпреки че броят на жилищата за продажба се е увеличил спрямо година по-рано, наличностите все още са под нивата отпреди пандемията, което тласка цените на жилищата нагоре в национален мащаб.
Средната национална цена на съществуващите жилища през октомври се е повишила до 415 200 USD, което е с 2,1% повече спрямо година по-рано, съобщи NAR.
„Все още сме ограничени със запасите“, каза Лорънс Юн, главен икономист на NAR. „Все още се нуждаем от 300 000 допълнителни жилища, които да се появят на пазара, за да се върнем към условията преди Covid.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А така Миуенче
15:17 21.11.2025
4 Аз Кочо
Въпреки че продажбите на жилища през август ще бъдат отчетени по-късно, като се започне с предстоящите продажби по-късно този месец, вече знаем, че предстоящите продажби през юли са спаднали до най-ниското ниво в данните от 2001 г. насам . Така че, въз основа на това, което Realtor съобщи днес, август може би ще е още по-лош. Продажбите, приключени през август – т.е. сделки, сключени предимно през юни, юли и август – бяха близо до най-ниските нива на жилищния срив .През текущата отчетна седмица средният 30-годишен фиксиран лихвен процент по ипотеките е бил 6,35%, същият като през предходната седмица и е намалял с 1,44 процентни пункта спрямо пика в края на октомври 2023 г., според Freddie Mac днес. Шест намаления на лихвите вече са включени в цената на лихвите по ипотеките, но въпреки това продажбите продължават да спадат.
Активните обяви (общият брой налични имоти минус обявите с предстояща продажба) ск
Коментиран от #7
15:49 21.11.2025
5 Аз Кочо
Активните обяви са се натрупали до голяма степен, защото търсенето се е сринало при тези цени, а жилищата не се продават. Продавачите трупат имоти на някои пазари, като новите обяви са се увеличили с 19% на годишна база в Сан Диего и с 30% в Сиатъл, например. Но на други пазари продавачите се опитват да си внушат, че и това ще отмине и се държат за свободните си домове, чакайки по-добри дни.Среден брой дни на пазара : Средният брой дни, през които даден имот престоява на пазара за продажба, преди да бъде продаден или преди да бъде изтеглен от пазара, се е увеличил до 53 дни, което е най-високият брой дни за август от 2019 г. насам.
Този брой се поддържа нисък, като продавачите изтеглят имота си от пазара, когато не се продаде след няколко седмици, за да го обявят отново за продажба на по-ниска цена или да се опитат да го отдадат под наем, или да го превърнат във ваканционен имот (успех и в двете), само за да го обявят отново за продажба.
Така че този показател не показва колко време отнема продажбата на имот, а колко агресивни са продавачите в изтеглянето на имота си от пазара, ако не се продаде. Ако продавачите станат по-отчаяни да продадат имота, те
15:51 21.11.2025
6 Ето графиката на продажбите които се
Продажбите на съществуващи еднофамилни къщи, таунхауси, апартаменти и кооперативни жилища, които са приключили през април, са спаднали с 0,5% спрямо предходния месец и с 2,0% на годишна база до сезонно коригиран годишен темп от 4,0 милиона жилища, което е най-лошият април от 2009 г. насам, според данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти днес.
Продажбите започнаха да се сриват в началото на 2022 г., след като средната национална цена се покачи с 50% само за три години, което беше повече, отколкото пазарът можеше да понесе. В същото време лихвените проценти по ипотеките бяха на път да достигнат 7%. Последва унищожаване на търсенето. Първоначално, през 2022 г., ниските запаси бяха обвинени за срива в продажбите, но сега предлагането скочи до най-високото си ниво от години и продажбите спаднаха още повече.Сезонно коригираният годишен темп на продажби през април от 4,0 милиона в сравнение с априлите от предходни години (исторически данни от YCharts ):
2024: -2,0%
2023: -5,2%
2022: -28,2%
2019: -23,5%
2018: -26,3%
Коментиран от #18
16:02 21.11.2025
7 Амадо
До коментар #4 от "Аз Кочо":Не ми се прави на много умен щото незнаеш колкУ уши имаш на глЪвЪтЪ.Бачкай там и стига си преписвал и тоа кво казал или оня
Коментиран от #8
16:06 21.11.2025
8 Казвам истината
До коментар #7 от "Амадо":Защото такива като теб и такива "автори" като тези на тази партенка вече си позволявате и да лъжете по медиите. Това трябва да бъде преследвано от закона но в тази бедна корумпирана и мафиотска територия думи като закон и ред са непознати!!!!!
Коментиран от #9, #10
16:18 21.11.2025
9 Амадо
До коментар #8 от "Казвам истината":От години говориш за сривове и апокалипсиси,кажи какво позна за толкова години освен да насаждаш страх у хората?Кажи за толкова години паднаха ли цените или сега са по 3 ?Кога ще разбереш ,че във всяка столица НИ не са никак евтини?Кога???Само хленчиш и преписваш къде кой какво казал и написал.Не разбра ли най после,че София не е за теб и такива като теб?Има евтини имоти в Тутракан,Полски Тръмбеш,Враца,Лом и Видин. Ходи там и стига си хленчил.
Коментиран от #11
18:19 21.11.2025
10 Амадо
До коментар #8 от "Казвам истината":Ти си един продавач на страхове
18:20 21.11.2025
15 Лигльо
До коментар #13 от "Като не искаш да слушаш":Шти дигна гащята вее оплаква, не ме е страх да салам или вдигам гащи само паричките да ми влизат у жопа
Коментиран от #16
18:40 21.11.2025
17 хах
Десета поредна статия която внушава обратното на истината. Неприкрито провокиране на спекула.
Има ли повече продажби през октомври спрямо февруари - не, през февруари за били повече.
Дори през февруари продажбите са били изключитлено ниски.
За 2025г се очаква / оптимистичната прогноза/ да бъдат продадени 4.1 млн нови жилища. За 2021г са били 6 млн и повече! Цифрата 6 млн се повтаря през големи периоди от време когато пазарът е в бум, а не в отсъпление. Напр и през 1990 са били 6 млн.
Така че, не пазарът не се е нормализирал в САЩ, просто е спрял да се свива - засега.
И още неща, поскъпването 2021-2025г в САЩ е 15%, а у над е 250%.....
Който може, да си прави изводите, който не може, да се набутва.
09:23 22.11.2025
18 едните не схващат другите не им отърва
До коментар #6 от "Ето графиката на продажбите които се":Накратко, американските медии пишат в пвав текст, че дори това да е добра новина, няма още поводи за оптимизъм.
Тия тук се хванали като удвници за сламка.
И като написах в предния постинг, поскъпването там е 15%, у нас е 250%!
Гаражчета и миниатьюрни копторчета поскъпнаха от 10-12к на 100к!
Но и да опитваш, не можеш да надприказваш медиите. Ще си тече процесът докато почнат фалитите.
09:27 22.11.2025
19 забравих да добавя
А у нас с 200-250% ръст на цените имаме и дторителен БУМ, свръхпредлагане.
100к оферти си седят години, само предлагащите качват цени.
Нещо което не се е продало за 75к, днес е 150к. И те така си поддръжаме цени. Рефинансираме и не продаваме. До.... по-високите лихви и новите банкови условия.
Честито
09:38 22.11.2025