Най-много продажби на жилища от февруари насам отчете американският пазар

Продажбите на жилища в САЩ се повишиха до осеммесечен връх през октомври. Промяната, която се наблюдава на американския имотен пазар, е още едно доказателство как дори малък спад в лихвените проценти по ипотеките причвлича повече купувачи, посочва The Wall Street Journal.

Продажбите на съществуващи жилища отчитат ръст от 1,2% спрямо предходния месец до сезонно коригиран годишен темп от 4,1 милиона - най-високото ниво от февруари, съобщи Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти. Това изпреварва покачването от 1%, което икономисти, анкетирани от изданието, прогнозираха.

Данните за продажбите през октомври отразяват активността при пазаруване на жилища през август и септември, когато лихвените проценти по ипотеките паднаха до 11-месечно дъно и направиха покупките по-достъпни за много купувачи. Лихвените проценти се повишиха малко през последните седмици, но останаха под 6,3%, според Freddie Mac.

Цените на имотите, разположени в южните и западните райони на САЩ отчитат спад. Купувачите на много пазари успяха да договорят намаления на цените и други отстъпки. „Потенциалните купувачи имат ниво на комфорт, което не са имали досега. Към момента сме свидетели на по-балансиран пазар“, каза Брад Кейс, главен икономист по жилищно строителство в Homes.com на CoStar.

Въпреки това, през октомври на жилищния пазар е имало над половин милион повече продавачи, отколкото купувачи, което е най-голямата подобна разлика, регистрирана в сезонно коригирани данни от 2013 г. насам, според анализ на брокерската компания за недвижими имоти Redfin.

На годишна база продажбите на жилища през октомври са се увеличили с 1,7%.

Въпреки че печелят предимство в преговорите, купувачите са предпазливи. По-широката икономическа несигурност доведе до анулиране на повече договори за покупка на жилища през последните месеци.

В национален мащаб в края на октомври имаше 1,52 милиона жилища за продажба или в процес на договор, което е с 0,7% по-малко от септември и с 10,9% повече от октомври 2024 г., съобщи NAR.

Въпреки че броят на жилищата за продажба се е увеличил спрямо година по-рано, наличностите все още са под нивата отпреди пандемията, което тласка цените на жилищата нагоре в национален мащаб.

Средната национална цена на съществуващите жилища през октомври се е повишила до 415 200 USD, което е с 2,1% повече спрямо година по-рано, съобщи NAR.

„Все още сме ограничени със запасите“, каза Лорънс Юн, главен икономист на NAR. „Все още се нуждаем от 300 000 допълнителни жилища, които да се появят на пазара, за да се върнем към условията преди Covid.“

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg