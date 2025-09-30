Новини
Крими »
Прокуратурата и МВР с разследване за имотни измами в София

Прокуратурата и МВР с разследване за имотни измами в София

30 Септември, 2025 22:40 438 2

  • прокуратура-
  • мвр-
  • имотни измами

Държавна агенция "Национална сигурност" трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокира подозрителни такива

Прокуратурата и МВР с разследване за имотни измами в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата и МВР започват разследване за имотни измами в София. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции. Това съобщи прокурор Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура, цитиран от БНР.

Прокурор Николаев обясни, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица.

На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителните договори.

Дирекцията за национален строителен контрол трябва да провери строителните книжа и да установи етапа, на който е завършен обектът по документи.

Държавна агенция "Национална сигурност" трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокира подозрителни такива.

Сключване на предварителни договори на зелено с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и впоследствие разваляне на тези договори по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени вреди.

В Софийската районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата. След анализ на материалите в Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство.

Делян Динев, началник на сектор "Индустрия" към Икономическа полиция към СДВР, обясни:

"Работим по незабавното установяване на пострадали лица, съответно провеждане на процесуално-следствени действия, разпити, възлагане на оперативно-издирвателни мероприятия, в хода на които следва да изясним профил на дружествата, които са в сигнала посочени, свързаните лица с тях да установим още пострадали".

От вътрешното министерство казаха още, че има как чрез вече организирани групи в социалните мрежи от пострадали при тези измами полицията да се свърже с хората.

От СДВР апелираха към пострадалите от подобни измами да продължават да подават сигнали.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Прокуратурата и МВР с разследване за имотни измами в София, което ще
    приключи около 2045 година и ще бъде върнато от съда за доразследване...

    22:52 30.09.2025

  • 2 иван костов

    0 0 Отговор
    Така е в клубът на богатите, всеки гледа да гепи, а това че се са активирали бухалките на управляващите, говори единствено, че някой олигарх е станал излишен! Щото ДАНС само ще се изсмеят, ако някой гепи имота на баба Гицка, примерно, а данъчните ще и поискат касов бон и как се е сдобила с него!🫨

    22:56 30.09.2025