Прокуратурата и МВР с разследване за имотни измами в София

Прокуратурата и МВР започват разследване за имотни измами в София. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции. Това съобщи прокурор Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура, цитиран от БНР.

Прокурор Николаев обясни, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица.

На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителните договори.

Дирекцията за национален строителен контрол трябва да провери строителните книжа и да установи етапа, на който е завършен обектът по документи.

Държавна агенция "Национална сигурност" трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокира подозрителни такива.

Сключване на предварителни договори на зелено с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и впоследствие разваляне на тези договори по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени вреди.

В Софийската районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата. След анализ на материалите в Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство.

Делян Динев, началник на сектор "Индустрия" към Икономическа полиция към СДВР, обясни:

"Работим по незабавното установяване на пострадали лица, съответно провеждане на процесуално-следствени действия, разпити, възлагане на оперативно-издирвателни мероприятия, в хода на които следва да изясним профил на дружествата, които са в сигнала посочени, свързаните лица с тях да установим още пострадали".

От вътрешното министерство казаха още, че има как чрез вече организирани групи в социалните мрежи от пострадали при тези измами полицията да се свърже с хората.

От СДВР апелираха към пострадалите от подобни измами да продължават да подават сигнали.