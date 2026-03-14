Разкриха канал за контрабандно месо до Ихтиман

14 Март, 2026 17:10 1 770 25

Министърът на земеделието посочи, че ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман.

По думите на министър Христанов районът се очертава като едно от основните места, през които в страната влиза контрабандна стока. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.

При проверки на място служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци, кости и няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната.

„Питаме се защо досега никой не е забелязал тези места. Открихме големи количества животински отпадъци, натрупвани поне от година“, заяви министър Христанов. Той подчерта, че има съмнения част от това месо вече да е достигало до българския пазар.

По думите му ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка по дребните преживни животни в Румъния, където през последните месеци са унищожени много стада.

„Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов. Той обяви, че в понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат предложени конкретни мерки за пресичане на нелегалните дейности.

От БАБХ уточниха, че при една от акциите на румънската граница е задържан камион с 25 дребни преживни и 2 едри преживни животни. По случая се извършват лабораторни изследвания.

„В района на Ихтиман открихме поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържаният камион е с полска регистрация и без необходимото разрешително за транспорт на животни“, съобщи изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски.

По думите му са открити и ушни марки от различни райони на страната, включително от Велинград, което показва движение на животни през различни региони и съответно риск от разпространение на заболявания като шарка и чума по животните. Подобни случаи на незаконен превоз на агнета са установени и на гръцката граница.

Въпреки напрежението на международните пазари, породено от конфликта в Близкия изток, служебният министър увери, че това няма да се отрази на пазара на агнешко месо в България. „Няма да позволим спекула с цените“, заяви Иван Христанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ейййй, тикток палячооо

    11 26 Отговор
    Кога ще освободиш овчиците на бай Рибанчо, бе тъпaнaр демокpeтенcки?!

    Коментиран от #8, #19

    17:18 14.03.2026

  • 2 Сила

    27 2 Отговор
    Лилавите касапи от Ихтиман ....цяла България ги знае , само местното ОПГ МВР не е чувало за тях ....!!!?

    17:22 14.03.2026

  • 3 Цвете

    24 10 Отговор
    ШАПКА МУ СВАЛЯМ НА ХРИСТАНОВ. ТОЛКОВА МНОГО ДАЛАВЕРИ РАЗКРИ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ,ИМА СИЛНА НУЖДА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО ВИ. 🇧🇬👍🇧🇬

    Коментиран от #15

    17:31 14.03.2026

  • 4 Христанката

    19 8 Отговор
    върши работа!

    17:34 14.03.2026

  • 5 Луд умора няма

    7 16 Отговор
    Надрусатият клоун.

    17:34 14.03.2026

  • 6 Фъфлек

    9 16 Отговор
    Тоз п.ел.7ек, нали УЖ щеше досвободи стадото на бай Рибан. Да не мисли, че сме забравили лъжите му?

    17:37 14.03.2026

  • 7 Цвете

    14 8 Отговор
    ШАПКА МУ СВАЛЯМ НА ХРИСТАНОВ. ТОЛКОВА МНОГО ДАЛАВЕРИ РАЗКРИ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ,ИМА СИЛНА НУЖДА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО ВИ. 🇧🇬👍🇧🇬

    17:39 14.03.2026

  • 8 ТИГО

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ейййй, тикток палячооо":

    Когато скриеш на майка си личната карта и се застреляш за да не гласуваш за Тикви и прасета + чалгари и пoMиaри

    17:42 14.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бою циганина

    7 2 Отговор
    зетя ще ви докара още много и то по фалшиво месо

    17:45 14.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТИГО

    9 5 Отговор
    Свалям шапка на Христанов .Щом квичат значи има ефект!

    17:49 14.03.2026

  • 13 Евала

    5 4 Отговор
    Пич!

    17:50 14.03.2026

  • 14 Наси

    4 7 Отговор
    и елементарника е тоя. Как разбира само контрабандата, а. И това тп нещо го имаме за министър.

    17:58 14.03.2026

  • 15 И не само а докато

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    не изхвърли назначените преди него калинки за които извикаха стари кадри да ги обучават но те не вдянаха

    18:01 14.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Респект

    6 5 Отговор
    Браво ! Това се казва Министър на България !

    Коментиран от #22

    18:02 14.03.2026

  • 18 Българска

    4 3 Отговор
    Поговорка ,куче дето лае не хапи .

    18:03 14.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Свалят му шапка

    3 5 Отговор
    Всички надрусани, душевно болни откачалки свалят шапка на баш лудия палячо фукнал да прави цирк на народа! Шапки долу в чест на малоумните шарлатани!

    18:12 14.03.2026

  • 22 !!!!!

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Респект":

    Нещо си се ОБЪРКАЛ ! За какъв" респект " става дума ,нали точно този беше шеф на БАБХ и системно унищожа БЪЛГАРСКОТО животновъдството!!!
    Човека се натяга,защото иска да се кандидатира за президент....!

    18:20 14.03.2026

  • 23 развеселен

    2 3 Отговор
    Много е забавно , ама - много ! Тук се подвизава едно розово лилаво тролче и през десет браузера си дава положителни оценки . Пъне се да ни представи доказано душевно болният Христанов , като някакъв екшън герой ?! Христанов е тежък пси ХО пат с нарцистични девиации и никой и нищо не могат да променят това. А , троли ... нека си троли - на никого не пречи.

    18:22 14.03.2026

  • 24 Добър ден

    2 1 Отговор
    Знам за това място от 30 години

    18:41 14.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.