Прокуратурата проверява министър Дечев заради упражнен натиск по случая "Петрохан-Околчица"

Във връзка с поставени въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари, Софийска градска прокуратура предоставя следната информация:
На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.
По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.
На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.
Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.
1 ООрана държава
12:10 24.02.2026
2 честен ционист
Коментиран от #8
12:10 24.02.2026
3 Айдее...
12:11 24.02.2026
4 Така не е интересно
12:14 24.02.2026
5 опг гроб
12:15 24.02.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВДИГНАЛ ЕДНОВРЕМЕННО ХОЛЕСТВРОЛА, КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
НА СИКАДЖИИТЕ И БЕЙОВЕТЕ..
. ..
А Е САМО 2 ДНИ НА РАБОТА ..
...
А НАЙ - СМЕШНО Е ЧЕ СПОРЕД ДЕБЕЛИТЕ, МИНИСТЪРА НЯМА ПРАВО ДА ЗНАЕ КАКВО ПРАВЯТ ПОДЧИНЕНИТЕ МУ
ПО СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН:)
Коментиран от #20
12:16 24.02.2026
7 видял
12:17 24.02.2026
8 Ганчо
До коментар #2 от "честен ционист":Ей, няма да го научиш българския, няма
12:19 24.02.2026
9 Фокус
12:21 24.02.2026
10 Станчо
12:23 24.02.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА СЕ ОПЛАЧЕ ОТ МИНИСТЪРА
ЗА СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ
ЗАРАДИ СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН :)
12:25 24.02.2026
12 Хаха
Коментиран от #17
12:25 24.02.2026
13 Натиск ?
12:26 24.02.2026
14 Не е осъществявал натиск
12:27 24.02.2026
15 Прегърнаха се
12:28 24.02.2026
16 Опа
12:29 24.02.2026
17 Хмм
До коментар #12 от "Хаха":да арестува брат си, дето иска "македонско малцинство" в България
12:33 24.02.2026
18 Питар
Проверката е висша форма на доверие.
12:34 24.02.2026
19 мвр
12:34 24.02.2026
20 Ами
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"според дебелите" - този министът по външен вид прилича точно на тях, какти и шефът им Василев
12:35 24.02.2026
21 Механик
Тия лъжат както дишат.
Пък специално тоя грантаджия, ще го сготвят в собствен сос, понеже никак не е умен.
12:35 24.02.2026
22 Да,бе
12:47 24.02.2026
23 Машата
13:04 24.02.2026
24 стоян георгиев
13:07 24.02.2026
25 Метлата е задължителна!
Така се прави, когато насреща вместо професионалисти имаш калинки с претенции и никакви резултати за това което им се плаща!
13:13 24.02.2026
26 Бърза,бърза
13:26 24.02.2026