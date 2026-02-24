Новини
Прокуратурата проверява министър Дечев заради упражнен натиск по случая "Петрохан-Околчица"

Прокуратурата проверява министър Дечев заради упражнен натиск по случая "Петрохан-Околчица"

24 Февруари, 2026

Сигнали за натиск са подадени от двама високопоставени служители на МВР

Прокуратурата проверява министър Дечев заради упражнен натиск по случая "Петрохан-Околчица" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с поставени въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари, Софийска градска прокуратура предоставя следната информация:

На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.

Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.


  • 1 ООрана държава

    46 9 Отговор
    Той вчера пое поста, кога па и натисна някой? То няма и кой да натисне, те се покриха по болници гербарите берат душа в болничен

    12:10 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    17 46 Отговор
    Гюро да отзовава и тоя, доде е време.

    Коментиран от #8

    12:10 24.02.2026

  • 3 Айдее...

    16 39 Отговор
    И този НПО сътрудник на ПП и ДС набързо се Уs Rа!

    12:11 24.02.2026

  • 4 Така не е интересно

    14 1 Отговор
    Искам суплеси между Дечев и Сарафов

    12:14 24.02.2026

  • 5 опг гроб

    22 4 Отговор
    атаката е най-добрата защита!

    12:15 24.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 3 Отговор
    НОВИЯ МВР МИНИСТЪР
    ВДИГНАЛ ЕДНОВРЕМЕННО ХОЛЕСТВРОЛА, КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
    НА СИКАДЖИИТЕ И БЕЙОВЕТЕ..
    . ..
    А Е САМО 2 ДНИ НА РАБОТА ..
    ...
    А НАЙ - СМЕШНО Е ЧЕ СПОРЕД ДЕБЕЛИТЕ, МИНИСТЪРА НЯМА ПРАВО ДА ЗНАЕ КАКВО ПРАВЯТ ПОДЧИНЕНИТЕ МУ
    ПО СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН:)

    Коментиран от #20

    12:16 24.02.2026

  • 7 видял

    38 1 Отговор
    В Грузия за една нощ уволниха всички от МВР заедно с чистачките , и за три месеца всичко си дойде ма място . А тук МВР е ОПГ !!

    12:17 24.02.2026

  • 8 Ганчо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ей, няма да го научиш българския, няма

    12:19 24.02.2026

  • 9 Фокус

    12 1 Отговор
    Смешка след смешка

    12:21 24.02.2026

  • 10 Станчо

    24 9 Отговор
    Този човек е добър юрист и следва след тези пасквили срещу него да си потърси правата по съдебен път. Борбата със завладяна държава няма да е лесна. Дано се започне от някъде с реални действия, че се наслушахме на приказки.

    12:23 24.02.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    СЕГА ОСТАВА И НЯКОЙ СТАРШИНА
    ДА СЕ ОПЛАЧЕ ОТ МИНИСТЪРА
    ЗА СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ
    ЗАРАДИ СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН :)

    12:25 24.02.2026

  • 12 Хаха

    11 17 Отговор
    Този министър изглежда още по-малоумен от Бойко Дамаджаната Рашков и Иван Бях точен с парите Демерджиев.

    Коментиран от #17

    12:25 24.02.2026

  • 13 Натиск ?

    22 4 Отговор
    Нима едно адекватно , честно и абсолютно важно разследване за една шесторна екзекуция е натиск ? Това е задължително !

    12:26 24.02.2026

  • 14 Не е осъществявал натиск

    15 2 Отговор
    Само съвсем мъничко е поговорил с разследващите от служебния министерски телефон.

    12:27 24.02.2026

  • 15 Прегърнаха се

    8 18 Отговор
    Радев, Доган и Асен Василев са сложили за областен управител на Плевен приятел на педофила Калушев.

    12:28 24.02.2026

  • 16 Опа

    5 18 Отговор
    Когато по времето на ППДБ цените се вдигнаха двойно и тройно Радев мълчеше. Вчера обаче бил казал, че цените са се повишили след влизането в еврозоната.

    12:29 24.02.2026

  • 17 Хмм

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    да арестува брат си, дето иска "македонско малцинство" в България

    12:33 24.02.2026

  • 18 Питар

    12 2 Отговор
    Е какво лошо има в това ?
    Проверката е висша форма на доверие.

    12:34 24.02.2026

  • 19 мвр

    8 6 Отговор
    МВР Руско опг!

    12:34 24.02.2026

  • 20 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "според дебелите" - този министът по външен вид прилича точно на тях, какти и шефът им Василев

    12:35 24.02.2026

  • 21 Механик

    7 9 Отговор
    Тоя единия ден се изказа, че никого няма да уволнява, а на другия ден се размисли.
    Тия лъжат както дишат.
    Пък специално тоя грантаджия, ще го сготвят в собствен сос, понеже никак не е умен.

    12:35 24.02.2026

  • 22 Да,бе

    5 2 Отговор
    Спасяването на редници гл.секретар и заместника му...Мафията се самосезира в защита на лейтенантите.

    12:47 24.02.2026

  • 23 Машата

    1 3 Отговор
    на Пашата, мултаците, кРадеф и пеефски- ИТН.

    13:04 24.02.2026

  • 24 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Като има сигнал разбира се че трябва да проверят.Нали искаме правова държава.

    13:07 24.02.2026

  • 25 Метлата е задължителна!

    2 1 Отговор
    Адмирации за министъра!
    Така се прави, когато насреща вместо професионалисти имаш калинки с претенции и никакви резултати за това което им се плаща!

    13:13 24.02.2026

  • 26 Бърза,бърза

    1 1 Отговор
    Бърза,бърза министЕрчето. Не са изпили чашата с жабетата от Петрохан , а предстои да излязат секс девиациите на Цицелков в Гана.

    13:26 24.02.2026