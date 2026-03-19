ОАЕ осъди атаките на Иран срещу комплекса за преработка на природен газ Хабшан ВИДЕО
19 Март, 2026 04:59, обновена 19 Март, 2026 05:11 795 8

Те нарушават международното право и заплашват стабилността на световните енергийни пазари, заявиха от МВнР на емирствата

ОАЕ осъди атаките на Иран срещу комплекса за преработка на природен газ Хабшан ВИДЕО
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ударите на Иран по нефтени и газови съоръжения и инфраструктура в Обединените арабски емирства (ОАЕ) заплашват стабилността на световните енергийни пазари и Близкия изток, заяви Министерството на външните работи на ОАЕ.

„Остро осъждаме атаките на Иран срещу комплекса за преработка на природен газ Хабшан. Подобни действия нарушават международното право и заплашват стабилността не само на целия Близък изток, но и на световните енергийни пазари“, се казва в изявлението.

Иран е атакувал ключови маршрути за износ на петрол от ОАЕ, които заобикалят Ормузкия проток. Тръбопроводът Хабшан-Фуджейра е критичен елемент от тази инфраструктура, тъй като позволява на емирствата да изнасят суров петрол директно през Индийския океан.

Комплексът за природен газ Хабшан е едно от най-големите съоръжения за преработка на газ в света. Намира се в югозападната част на емирство Абу Даби, на около 115–150 км от столицата.

Комплексът се управлява от държавната компания ADNOC Gas и е критично важен за енергийната сигурност на ОАЕ.

Той се състои от пет инсталации с общо 14 технологични линии, които имат комбиниран капацитет за преработка от 6,1 милиарда стандартни кубични фута (bscfd) газ на ден. Освен природен газ за местното потребление (осигурява около 60% от нуждите на страната), комплексът произвежда втечнени въглеводородни газове (LPG) и кондензат, както и сяра (като страничен продукт), като регионът е един от най-големите доставчици на сяра в света.

Хабшан е свързан чрез мащабна тръбопроводна мрежа (над 200 км) с офшорното находище Umm Shaif и крайбрежния промишлен комплекс Ruwais.

Най-новото и модерно разширение на комплекса, завършено около 2013 г., бе на стойност близо 7 милиарда долара. То е проектирано с фокус върху ниските въглеродни емисии и използва изкуствен интелект за оптимизация на активите.

В момента се изпълняват проекти за увеличаване на капацитета до над 13 bscfd до 2029 г. и изграждане на нови компресорни станции за захранване на проекта Ruwais LNG.

Количеството бетон, използвано за изграждането на Хабшан 5, е достатъчно за построяването на най-високата сграда в света – Бурдж Халифа.

Дължината на електрическите кабели в инсталацията може да покрие 20% от повърхността на Земята.
Комплексът разполага със собствена железопътна гара (част от мрежата на Etihad Rail) за транспортиране на сяра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    16 1 Отговор
    А защо не осъдят нападенията над суверенен Иран

    05:13 19.03.2026

  • 2 хехе

    12 0 Отговор
    за това нападение могат да се оплачат на мошетата.

    05:17 19.03.2026

  • 3 Иван

    10 0 Отговор
    А равините педофили никой не ги съди.

    05:20 19.03.2026

  • 4 Град Козлодуй.

    14 0 Отговор
    Докато има мошета ще има проблеми!

    05:20 19.03.2026

  • 5 ама въобще

    7 0 Отговор
    не участваме в агресията: В момента, в продължение на няколко дни, 4 бомбардировача (по 2 на атака) излитат от Великобритания (по 2 на атака) на ден, за да обстрелват Иран.

    Всяка атака е придружена от танкери, включително тези, излитащи от България.

    05:34 19.03.2026

  • 6 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Да се самозапалват чалмите. Тръгнали туризъм да развиват. Има ли чалма наоколо часовника цъка.

    05:55 19.03.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Лонг на природен газ. Сега ще се освободим от зависимост от арктически природен газ.

    06:00 19.03.2026

  • 8 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Пак който кара на метан ще види зор - метанът яко ще се вдигне след всички тези удари по ОАЕ и Катар.

    06:14 19.03.2026