ОАЕ осъди атаките на Иран срещу комплекса за преработка на природен газ Хабшан ВИДЕО

Ударите на Иран по нефтени и газови съоръжения и инфраструктура в Обединените арабски емирства (ОАЕ) заплашват стабилността на световните енергийни пазари и Близкия изток, заяви Министерството на външните работи на ОАЕ.

„Остро осъждаме атаките на Иран срещу комплекса за преработка на природен газ Хабшан. Подобни действия нарушават международното право и заплашват стабилността не само на целия Близък изток, но и на световните енергийни пазари“, се казва в изявлението.

Иран е атакувал ключови маршрути за износ на петрол от ОАЕ, които заобикалят Ормузкия проток. Тръбопроводът Хабшан-Фуджейра е критичен елемент от тази инфраструктура, тъй като позволява на емирствата да изнасят суров петрол директно през Индийския океан.

Комплексът за природен газ Хабшан е едно от най-големите съоръжения за преработка на газ в света. Намира се в югозападната част на емирство Абу Даби, на около 115–150 км от столицата.

Комплексът се управлява от държавната компания ADNOC Gas и е критично важен за енергийната сигурност на ОАЕ.

Той се състои от пет инсталации с общо 14 технологични линии, които имат комбиниран капацитет за преработка от 6,1 милиарда стандартни кубични фута (bscfd) газ на ден. Освен природен газ за местното потребление (осигурява около 60% от нуждите на страната), комплексът произвежда втечнени въглеводородни газове (LPG) и кондензат, както и сяра (като страничен продукт), като регионът е един от най-големите доставчици на сяра в света.

Хабшан е свързан чрез мащабна тръбопроводна мрежа (над 200 км) с офшорното находище Umm Shaif и крайбрежния промишлен комплекс Ruwais.

Най-новото и модерно разширение на комплекса, завършено около 2013 г., бе на стойност близо 7 милиарда долара. То е проектирано с фокус върху ниските въглеродни емисии и използва изкуствен интелект за оптимизация на активите.

В момента се изпълняват проекти за увеличаване на капацитета до над 13 bscfd до 2029 г. и изграждане на нови компресорни станции за захранване на проекта Ruwais LNG.

Количеството бетон, използвано за изграждането на Хабшан 5, е достатъчно за построяването на най-високата сграда в света – Бурдж Халифа.

Дължината на електрическите кабели в инсталацията може да покрие 20% от повърхността на Земята.

Комплексът разполага със собствена железопътна гара (част от мрежата на Etihad Rail) за транспортиране на сяра.