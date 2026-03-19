Делси Родригес уволни министъра на отбраната на Венецуела

Делси Родригес уволни министъра на отбраната на Венецуела

19 Март, 2026 05:13, обновена 19 Март, 2026 05:20

Владимир Падрино Лопес беше близък сътрудник на Николас Мадуро и заемаше поста в продължение на 11 години

Делси Родригес уволни министъра на отбраната на Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, близък сътрудник на Николас Мадуро, който заемаше поста в продължение на 11 години, беше отстранен от поста си, обяви в социалните мрежи изпълняващата длъжността президент Делис Родригес.

„Благодарим на генерал Владимир Падрино Лопес за неговата отдаденост на нацията и за това, че беше първият войник, защитавал страната ни през всичките тези години. Уверени сме, че той ще поеме новите си отговорности със същата отдаденост и чест“, написа Родригес.

Постът на Падрино Лопес е заменен от генерал Густаво Гонсалес Лопес, написа венецуелският лидер.

През януари Родригес назначи 65-годишния Гонсалес Лопес за началник на Президентската гвардия и Главната дирекция на военното контраразузнаване.


  • 1 Лека

    1 6 Отговор
    полека тротинетките на Мадуро отичат в канала

    05:52 19.03.2026

  • 2 Евреина МАДУРОВИЧ

    1 0 Отговор
    Много съм възмутен .

    Тази не знае ли че още съм
    Президентът.

    06:04 19.03.2026

  • 3 Предположение

    4 0 Отговор
    Време е Делси Родригес да си ходи май е краварска къртица.

    Коментиран от #4

    06:11 19.03.2026

  • 4 Ще си ходи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Предположение":

    И май накрая ще гризне дръвцето щото реално извърши държавна измяна и предателство към Венецуела като се продаде на кравите. Когато настъпи моментът това няма да й бъде простено, както и на другите, участвали в предателството.

    06:39 19.03.2026