Делси Родригес уволни министъра на отбраната на Венецуела

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, близък сътрудник на Николас Мадуро, който заемаше поста в продължение на 11 години, беше отстранен от поста си, обяви в социалните мрежи изпълняващата длъжността президент Делис Родригес.

„Благодарим на генерал Владимир Падрино Лопес за неговата отдаденост на нацията и за това, че беше първият войник, защитавал страната ни през всичките тези години. Уверени сме, че той ще поеме новите си отговорности със същата отдаденост и чест“, написа Родригес.

Постът на Падрино Лопес е заменен от генерал Густаво Гонсалес Лопес, написа венецуелският лидер.

През януари Родригес назначи 65-годишния Гонсалес Лопес за началник на Президентската гвардия и Главната дирекция на военното контраразузнаване.