Делси Родригес уволни министъра на отбраната на Венецуела

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, близък сътрудник на Николас Мадуро, който заемаше поста в продължение на 11 години, беше отстранен от поста си, обяви в социалните мрежи изпълняващата длъжността президент Делис Родригес.
„Благодарим на генерал Владимир Падрино Лопес за неговата отдаденост на нацията и за това, че беше първият войник, защитавал страната ни през всичките тези години. Уверени сме, че той ще поеме новите си отговорности със същата отдаденост и чест“, написа Родригес.
Постът на Падрино Лопес е заменен от генерал Густаво Гонсалес Лопес, написа венецуелският лидер.
През януари Родригес назначи 65-годишния Гонсалес Лопес за началник на Президентската гвардия и Главната дирекция на военното контраразузнаване.
1 Лека
05:52 19.03.2026
2 Евреина МАДУРОВИЧ
Тази не знае ли че още съм
Президентът.
06:04 19.03.2026
3 Предположение
Коментиран от #4
06:11 19.03.2026
4 Ще си ходи
До коментар #3 от "Предположение":И май накрая ще гризне дръвцето щото реално извърши държавна измяна и предателство към Венецуела като се продаде на кравите. Когато настъпи моментът това няма да й бъде простено, както и на другите, участвали в предателството.
06:39 19.03.2026