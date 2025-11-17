Новини
ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман

17 Ноември, 2025 11:43

В дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лева, от които 50 000 евро

ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически инспектор е приел подкуп в Драгоман от търговец на метали от Китай, преработени в Турция, на 13 ноември, съобщи на брифинг в Окръжна прокуратура - София и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

"Търговецът се е явил с цел освобождаване на стоката без митническа проверка, за което е дал около 1000 лева подкуп на митническия инспектор. Целта е била обработката на документите по бърз начин, без забавяне и без извършване на физическа проверка, без извършване на проби на металите, които са превозвани. След като търговецът е напуснал митническото бюро, служители на ГДБОП са влезли в митническото бюро и са предприели претърсвания и изземване. Открита е сумата от 960 лв. в предния джоб на панталона на митническия служител и сумата от 500 лева в друг джоб на панталона му.

Последвали са 11 претърсвания и изземвания както на служебни помещения, така и на жилища, и на автомобили, както и лични обиски на лица. В дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лева, от които 50 000 евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени си юбилейни монети, които са иззети. Разпитани са свидетели, включително пред съда. Повдигнато е обвинение за поискан и приет дар, за да пропусне действия по служба - да не извърши митническа проверка и да не направи проби от товара. Наложена му е мярка "задържане под стража" до довеждането му пред съда. В хода на съдебното производство е приета мярка домашен арест за митническия инспектор, заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи", каза прокурор Николова.


България
  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    ЗНАЕ ЛИ СЕ НА КОГО Е " ЧОВЕК " ? ЗНАЧИ ЛИ, ЧЕ СИСТЕМАТА Е ПРОПУКАНА? НО ТОВА НЕ Е ОТ СЕГА, ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВА ИЗНУДВАНЕТО НА ШОФЬОРИТЕ ПОЧТИ ВЪВ ВСИЧКИ " ЪГЛИ " ОТ КЪДЕТО МИНАВАТ ТИРОВЕТЕ. ХАЙДЕ МИТОВ, ДЕЙСТВАЙ БЪРЗО ЗА ДОКАЗАНИЯТ СЛУЧАЙ.🚔🚔🚔⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:04 17.11.2025

  • 4 Асен Василев е виновен

    0 0 Отговор
    Ако свидетелства срещу Асен Василев или Благо Коцев ще пуснат, наградят и го повишат.

    12:54 17.11.2025

  • 5 пазете се

    1 0 Отговор
