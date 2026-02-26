Новини
Митническото куче Крум „надуши“ кокаина за над 1,4 млн. евро в камион с цветя

26 Февруари, 2026 10:23 660 12

В камиона е открито и над 5 кг злато

Митническото куче Крум „надуши“ кокаина за над 1,4 млн. евро в камион с цветя - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова

Кокаин и злато за над 1 430 000 евро задържаха митничарите на „Капитан Андреево“. Нелегалната пратка е била в кабината на камион и е открита с помощта на митничарско куче, специално обучено да открива наркотици, съобщи бТВ.

В разследването се включва и ГДБОП, и освен шофьора на камиона, са задържани още двама души, срещу които има повдигнати обвинения за съучастие в наркотрафика.

Камионът е превозвал цветя от Нидерландия към Турция, управляван е от турски гражданин.

„След рентгеновия контрол са отбелязани зони с подозрение. В хода на проверката взима участие митническото куче Крум. При самата проверка в кабината на товарния автомобил са намерени 10 пакета с твърдо, прахообразно вещество, реагиращо на кокаин. Митнически служител прави личен преглед на шофьора, като в джобовете на якето му намира 3 пакета с жълт метал – злато с общо тегло над 5 кг“, каза Станислав Василев, началник на оперативно звено на МП „Капитан Андреево“.

За първи път митничарите залавят да се превозва злато и наркотик.

Крум е на 4 години, основно търси наркотични вещества. Той не е единственото куче на „Капитан Андреево“. Митническият пункт разполага с 4 кучета. Те са обучени да надушват освен наркотици, пари и цигари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    13 0 Отговор
    И кучето Бойко , и то ....ги надушва тия неща !!! И ги влачи и трупа в колибката си в Банкя ....

    10:26 26.02.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Значи Крум взима от най-доброто.

    10:27 26.02.2026

  • 3 9689

    3 0 Отговор
    Браво на кучето.Но обикновенно когато властта се смена се проявява активност.А това трябва да е винаги.На тези гранични милионери трябва да се даде суров урок за да почнат да работят

    10:28 26.02.2026

  • 4 може да е от коката на ел менчо

    0 0 Отговор
    от мексико . и мексиканците откриха 3,5 тона скоро . тровят американци и други с пари дето дават за дрога и опиати .

    10:32 26.02.2026

  • 5 Тодор

    6 0 Отговор
    Настоявам министерски съвет да отпусне целева награда на Крум от поне 1000 евро за закупуване на най-любимата му храна през следващите месеци.

    Настоявам парламента да приеме закон съгласно който всички като Крум, както и конете от конния ескадрон да им бъде отпусната държавна пенсия до живот, след като бъдат пенсионирани за един достоен живот.

    Коментиран от #6

    10:32 26.02.2026

  • 6 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тодор":

    Гадно , гнусно и тъжно ми е да ти обяснявам какво се случва с тях след "пенсионирането " .....все пак сме в БГ то , в ЕС и Европа формално , но извън цивилизацията реално и с ориенталския ни манталитет и мислене по отношение към животните ...

    Коментиран от #9

    10:37 26.02.2026

  • 7 123456

    1 1 Отговор
    Е па тва ако не е пес-наркоман !

    10:40 26.02.2026

  • 8 Някой си българин

    1 1 Отговор
    Браво на кучето!Това е неутрален дефектив , който не можеш да подкупиш в тази корумпирана кочина.Нека сега да го пазят , защото то е объркало печалбите на много членове на мафията !

    Коментиран от #12

    10:42 26.02.2026

  • 9 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Обикновено такива песове не доживяват до пенсия. От наркотиците, скоито ги тъпчат всекидневно, не издържат повече от 5-6г живот. Крум явно е толкова опитен вече, че надушва и на сън.

    10:43 26.02.2026

  • 10 Любопитен

    1 1 Отговор
    Крум Страшний ушевото пce се предава срещу една паржола. Като не знаете как се правят тези неща, питайте, ще ви се каже.

    10:45 26.02.2026

  • 11 въх туй кучи

    0 0 Отговор
    Примряло за бело.
    Надушва я насред хиляди миризми.

    Ама за златото се попреувеличили. Това по ми мяза на сребро или дори алпака.

    10:48 26.02.2026

  • 12 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой си българин":

    Типичния селски патос оф ФБ или БъГъ мама.

    Не можеш да подкупиш кучето ли?
    Че те само с подкпи - награди са го приучили да м върши работата.
    Ти да мислиш че покива високи етични стандарти и го прави за чест и слава?

    10:50 26.02.2026