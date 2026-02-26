Митническото куче Крум „надуши“ кокаина за над 1,4 млн. евро в камион с цветя

Кокаин и злато за над 1 430 000 евро задържаха митничарите на „Капитан Андреево“. Нелегалната пратка е била в кабината на камион и е открита с помощта на митничарско куче, специално обучено да открива наркотици, съобщи бТВ.

В разследването се включва и ГДБОП, и освен шофьора на камиона, са задържани още двама души, срещу които има повдигнати обвинения за съучастие в наркотрафика.

Камионът е превозвал цветя от Нидерландия към Турция, управляван е от турски гражданин.

„След рентгеновия контрол са отбелязани зони с подозрение. В хода на проверката взима участие митническото куче Крум. При самата проверка в кабината на товарния автомобил са намерени 10 пакета с твърдо, прахообразно вещество, реагиращо на кокаин. Митнически служител прави личен преглед на шофьора, като в джобовете на якето му намира 3 пакета с жълт метал – злато с общо тегло над 5 кг“, каза Станислав Василев, началник на оперативно звено на МП „Капитан Андреево“.

За първи път митничарите залавят да се превозва злато и наркотик.

Крум е на 4 години, основно търси наркотични вещества. Той не е единственото куче на „Капитан Андреево“. Митническият пункт разполага с 4 кучета. Те са обучени да надушват освен наркотици, пари и цигари.