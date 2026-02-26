Митническото куче Крум „надуши“ кокаина за над 1,4 млн. евро в камион с цветя

Кокаин и злато за над 1 430 000 евро задържаха митничарите на „Капитан Андреево“. Нелегалната пратка е била в кабината на камион и е открита с помощта на митничарско куче, специално обучено да открива наркотици, съобщи бТВ.
В разследването се включва и ГДБОП, и освен шофьора на камиона, са задържани още двама души, срещу които има повдигнати обвинения за съучастие в наркотрафика.
Камионът е превозвал цветя от Нидерландия към Турция, управляван е от турски гражданин.
„След рентгеновия контрол са отбелязани зони с подозрение. В хода на проверката взима участие митническото куче Крум. При самата проверка в кабината на товарния автомобил са намерени 10 пакета с твърдо, прахообразно вещество, реагиращо на кокаин. Митнически служител прави личен преглед на шофьора, като в джобовете на якето му намира 3 пакета с жълт метал – злато с общо тегло над 5 кг“, каза Станислав Василев, началник на оперативно звено на МП „Капитан Андреево“.
За първи път митничарите залавят да се превозва злато и наркотик.
Крум е на 4 години, основно търси наркотични вещества. Той не е единственото куче на „Капитан Андреево“. Митническият пункт разполага с 4 кучета. Те са обучени да надушват освен наркотици, пари и цигари.
1 Сила
10:26 26.02.2026
2 честен ционист
10:27 26.02.2026
3 9689
10:28 26.02.2026
4 може да е от коката на ел менчо
10:32 26.02.2026
5 Тодор
Настоявам парламента да приеме закон съгласно който всички като Крум, както и конете от конния ескадрон да им бъде отпусната държавна пенсия до живот, след като бъдат пенсионирани за един достоен живот.
Коментиран от #6
10:32 26.02.2026
6 Сила
До коментар #5 от "Тодор":Гадно , гнусно и тъжно ми е да ти обяснявам какво се случва с тях след "пенсионирането " .....все пак сме в БГ то , в ЕС и Европа формално , но извън цивилизацията реално и с ориенталския ни манталитет и мислене по отношение към животните ...
Коментиран от #9
10:37 26.02.2026
7 123456
10:40 26.02.2026
8 Някой си българин
Коментиран от #12
10:42 26.02.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "Сила":Обикновено такива песове не доживяват до пенсия. От наркотиците, скоито ги тъпчат всекидневно, не издържат повече от 5-6г живот. Крум явно е толкова опитен вече, че надушва и на сън.
10:43 26.02.2026
10 Любопитен
10:45 26.02.2026
11 въх туй кучи
Надушва я насред хиляди миризми.
Ама за златото се попреувеличили. Това по ми мяза на сребро или дори алпака.
10:48 26.02.2026
12 тц тц
До коментар #8 от "Някой си българин":Типичния селски патос оф ФБ или БъГъ мама.
Не можеш да подкупиш кучето ли?
Че те само с подкпи - награди са го приучили да м върши работата.
Ти да мислиш че покива високи етични стандарти и го прави за чест и слава?
10:50 26.02.2026