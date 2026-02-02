Новини
Крими »
Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове у нас

2 Февруари, 2026 07:16

  • торент сайтове-
  • европол-
  • гдбоп

По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дни след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени след мащабна международна акция се очаква службите да разкрият подробности за предприетите действия. В акция са участвали Европол, ГДБОП, ДАНС, българските служби, Следствието, както и агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.

Действията на службите са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права - филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, а дейностите са координирани от българската прокуратура.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратското съдържание в интернет.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Те наште

    6 0 Отговор
    служби... нямам думи... нали и този там дето се сравнява с президента Радев беше някакъв шеф на някакви служби?

    07:23 02.02.2026

  • 3 Консъ

    10 2 Отговор
    о инициатива на ПП-ДБ и Денков ги спряха потърсете информация в гугъл 🙂 ето кой ще получи още по-малко гласове април месец

    Коментиран от #11

    07:23 02.02.2026

  • 4 Селянин

    17 1 Отговор
    Няколко часа след ювелирната акция, торентите са достъпни отново.

    07:23 02.02.2026

  • 5 Стефан

    20 0 Отговор
    Да закриеш Замунда е като да извадиш захарна близалка от устата на дете

    07:23 02.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    В еврозоната няма безплатен обяд.

    Коментиран от #17, #20

    07:24 02.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван Иванов

    12 0 Отговор
    Да благодарим на даниела митова за това ! Най ме е гнус от натегачи и слугинаж!

    07:29 02.02.2026

  • 10 ПО-ДОБРЕ СЕ БОРЕТЕ

    6 0 Отговор
    С дрогата.

    07:31 02.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Донко

    5 0 Отговор
    Е, нали Шиши и Боко трябва да се подмажат на американците за да махната Д-то от магнитски. Как иначе да стане?

    07:33 02.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 от поне 20 години

    4 0 Отговор
    все ги свалят и все възкръсват

    07:38 02.02.2026

  • 16 работи

    1 0 Отговор
    маймунда . се - тая работи

    07:42 02.02.2026

  • 17 Любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И какво общо имат САЩ с Еврозоната?
    И откъде накъде трябва да изпълняваме нарежданията на някакъв си щатски окръжен съд?
    Това е поредното голямо лизане на з...ци от гербаджии и пепейци.

    07:43 02.02.2026

  • 18 Колонията се отчита

    3 0 Отговор
    Българските служби работели за американските, а не за българите, с това се хвалят.

    07:52 02.02.2026

  • 19 ха ха

    0 0 Отговор
    същото е като горенето на книги , само че без въглероден отпечатък

    07:54 02.02.2026

  • 20 Софийския Самохвалко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Днес в 16:00 на Гунчив каймак ще създадем организацията на "17-ресторанта всичко е аванта" ела да те направим почетен президент.

    07:57 02.02.2026