Новини
Крими »
Мъж отиде на гости на свой познат, той му задигна колата

26 Февруари, 2026 11:19 974 6

  • кражба-
  • кола-
  • петрич

Автомобилът е иззет като веществено доказателство

Мъж отиде на гости на свой познат, той му задигна колата - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задигнаха колата на мъж, съобщиха от полицията.

На 25 февруари 45-годишен мъж от Петрич е заявил в Районно управление-Дупница, че негов познат от града - 33-годишен мъж, е упражнил принуда и му е отнел ключовете и колата му.

Петричанинът се отбил за кратко гостуване в дома му, докато се прибирал от столицата.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство.

По случая се води разследване и е уведомена прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Мими Кучева🐕

    12 0 Отговор
    Ми тека е!
    Настанаха години,
    да се еб..т познати и роднини.
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤔🤣👍

    11:24 26.02.2026

  • 2 Историк

    7 0 Отговор
    Кефалска работа.

    11:25 26.02.2026

  • 3 как може та Дупница, меден рудник

    6 0 Отговор
    бургас, перник, радомир, кюстендил
    са най кротките хора

    11:28 26.02.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    В тези райони това е напълно нормално ! Странни разбирания за гостоприемство.

    11:44 26.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Да те е страх от приятели-
    едни ти задигат жената, други ти задигат колата❗

    11:45 26.02.2026

  • 6 Нормално

    5 0 Отговор
    За тази част на България това Перник, Радомир, Дупница, избягвайте тези градове и не замръквайте там за да си нямате неприятности ако не ви се вярва ще ви припомня само Райко кръвта, прокурорския син има и други човекоподобни индивиди но няма да ми стигне мястото да ги изброявам

    12:04 26.02.2026