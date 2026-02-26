Мъж отиде на гости на свой познат, той му задигна колата

Задигнаха колата на мъж, съобщиха от полицията.

На 25 февруари 45-годишен мъж от Петрич е заявил в Районно управление-Дупница, че негов познат от града - 33-годишен мъж, е упражнил принуда и му е отнел ключовете и колата му.

Петричанинът се отбил за кратко гостуване в дома му, докато се прибирал от столицата.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство.

По случая се води разследване и е уведомена прокуратурата.