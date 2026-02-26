Мъж отиде на гости на свой познат, той му задигна колата

Задигнаха колата на мъж, съобщиха от полицията.
На 25 февруари 45-годишен мъж от Петрич е заявил в Районно управление-Дупница, че негов познат от града - 33-годишен мъж, е упражнил принуда и му е отнел ключовете и колата му.
Петричанинът се отбил за кратко гостуване в дома му, докато се прибирал от столицата.
Автомобилът е иззет като веществено доказателство.
По случая се води разследване и е уведомена прокуратурата.
1 Мими Кучева🐕
Настанаха години,
да се еб..т познати и роднини.
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤔🤣👍
11:24 26.02.2026
2 Историк
11:25 26.02.2026
3 как може та Дупница, меден рудник
са най кротките хора
11:28 26.02.2026
4 Мдаа!🤔
11:44 26.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
едни ти задигат жената, други ти задигат колата❗
11:45 26.02.2026
6 Нормално
12:04 26.02.2026