Млада жена е загинала след пожар в Първомай, близките ѝ се съмняват, че е запалена

25 Февруари, 2026 08:51 1 128 7

  • първомай-
  • жена-
  • палеж

Семейството чака съдебномедицинската експертиза

Млада жена е загинала след пожар в Първомай, близките ѝ се съмняват, че е запалена - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млада жена с тежки изгаряния е починала в болница в Първомай. Трагедията се е разиграла на 19 февруари. Близки на починалата се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им 27-годишната жена е била жертва на домашно насилие от 2 години.

„Той твърди, че се е опитал да запали печката. В този момент тя била до тоалетна. Шишето се е запалило и той е тръгнал с него към банята. Той твърди, че не е знаел, че тя е там и е хвърлил шишето върху нея. Образувал се е вакуум и е избухнало”, разказа сестрата Даниела Василева. Тя обаче не вярва на тази версия. „Аз смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и най-гадния начин”, казва Даниела пред Нова тв.

Двойката има 2 деца, които не са признати от бащата. Близки на починалата казват, че от две години тя и децата са били жертви на домашно насилие. Има и 1 подадена жалба в полицията.

„Много пъти исках да се саморазправям с него, но тя не ми позволяваше”, каза бащата на жертвата. Сега именно той се грижи за децата.

Семейството чака съдебномедицинската експертиза.

От пресцентъра на пожарната съобщиха, че по предварителни данни инцидентът е възникнал при опит на обитател на къщата да запали печка на твърдо гориво с бензин. При внезапното възпламеняване на течността е била засегната 27-годишната жена.

От полицията са извършили оглед. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на младата жена, не е задържан. Все още не е ясно и къде се намира той.


Пазарджик / България
  • 1 стари индийски

    15 2 Отговор
    огнени обичаи

    08:52 25.02.2026

  • 2 Печка на дърва “циганска любов”,

    11 5 Отговор
    запалена “жена”, картинката е ясна.
    Пак шукарии…
    Никаква загуба.

    09:01 25.02.2026

  • 3 Хорейшо

    10 1 Отговор
    Мястото, освен на изгоряло, силно понамирисва и на..... цuгaнcka работа.

    09:30 25.02.2026

  • 4 Хорейшо

    7 1 Отговор
    Предумишлено убийство го виждам аз. По особено жесток за жертвата начин. Доживотен без право на замяна.

    09:35 25.02.2026

  • 5 Живеят

    6 0 Отговор
    заедно, имат две деца, той не ги признава - предполагам може да отиде при социалните и да иска помощи за самотна майка? Особено живеейки по копторите, където няма адресна регистрация и е доста сложно да се провери кой с кого къде живее? Иначе съм учуден, че онзи още не е сдал багажа, самозапалвайки се с бензин, докато разпалва печката. Бащата щеше да е свидетел.

    09:50 25.02.2026

  • 6 Сила

    3 0 Отговор
    Ще плащам за още две кафяви" дечица " ....плюс останалите над 500 000 такива дето ги издържам !!! Добре , че съм милионер като всички останали етнически българи на Територията ....спасява ни само факта , че всички сме мултимилионери !!!

    10:43 25.02.2026

  • 7 ....

    2 0 Отговор
    Ромски драми.

    11:17 25.02.2026