Новини
Крими »
Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф

Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф

2 Март, 2026 12:41 435 2

  • кражба-
  • сейф-
  • бургас

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя на деянието – това е 42 годишен криминално проявен и осъждан бургазлия

Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф, съобщиха от полицията в Бургас.

Оттам уточняват, че на 28 февруари около 06.00 ч. в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба от игрална зала, при която от незаключен сейф маскиран мъж откраднал сумата от 3 500 евро.

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя на деянието – това е 42 годишен криминално проявен и осъждан бургазлия, който направил пълни самопризнания и върнал отнетата парична сума.

Работата по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човека !

    1 0 Отговор
    Решил Да си Запълни !

    Авоарите !

    В Портмонето !

    Браво !

    На Ченгетата !

    Коментиран от #2

    12:48 02.03.2026

  • 2 Ето !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Човека !":

    Че И Те !

    Могат Да Направят !

    Нещо !

    За Хората !

    12:49 02.03.2026