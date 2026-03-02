Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф, съобщиха от полицията в Бургас.
Оттам уточняват, че на 28 февруари около 06.00 ч. в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба от игрална зала, при която от незаключен сейф маскиран мъж откраднал сумата от 3 500 евро.
В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя на деянието – това е 42 годишен криминално проявен и осъждан бургазлия, който направил пълни самопризнания и върнал отнетата парична сума.
Работата по случая продължава.
1 Човека !
Авоарите !
В Портмонето !
Браво !
На Ченгетата !
Коментиран от #2
12:48 02.03.2026
2 Ето !
До коментар #1 от "Човека !":Че И Те !
Могат Да Направят !
Нещо !
За Хората !
12:49 02.03.2026