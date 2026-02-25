Новини
Крими »
Задържаха кокаин и злато за над 1 430 000 евро на МП Капитан Андреево

Задържаха кокаин и злато за над 1 430 000 евро на МП Капитан Андреево

25 Февруари, 2026 17:03 1 314 10

  • кокаин-
  • злато-
  • гдбоп

Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро

Задържаха кокаин и злато за над 1 430 000 евро на МП Капитан Андреево - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

11,180 кг кокаин и 5 199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 22.02.2026 г., около 10 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица, съпричастни към случая.
Работата по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коран

    5 4 Отговор
    а ве пускайте белото и жълтото да заминава
    за комшиите да се веселат че на аллаха
    му е скучно

    17:12 25.02.2026

  • 2 Ламята Спаска

    5 0 Отговор
    Пак да не гътне някой лама и ппоследователи

    17:27 25.02.2026

  • 3 Голяма находка е било

    7 3 Отговор
    В суматохата са минали два тира с по тон наркотици. Така се бачка. Мулето отпред го хващат и отзад след него, минава и истинската стока. Сега ще се окаже че наркотика е с примеси а златото е пълно с бронзови съединения.

    17:53 25.02.2026

  • 4 Качил

    1 0 Отговор
    човека покрай цветята, и малко цветен прашец.

    18:02 25.02.2026

  • 5 Капитан Андреево на Таки

    2 1 Отговор
    международен канал за контрабанда

    18:07 25.02.2026

  • 6 кюлчетата и белото добре

    1 0 Отговор
    а шкафчето пуснаха ли?

    18:42 25.02.2026

  • 7 лама Буда

    1 0 Отговор
    Долу ръцете от кюлчетата ми бе.

    18:47 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тавекс

    0 0 Отговор
    Това злато 5 кг за 400000Е го купувам веднага

    19:51 25.02.2026

  • 10 Умник

    0 0 Отговор
    Да видим сега кой е следващия, който ще се самоубие с 2-3 изстрела в главата.

    20:10 25.02.2026